    QLED 4K Ambilight TV

      QLED 4K Ambilight TV

      65PQS8501/12

      Algemene waardering / 5
      • Reviews Reviews

      Innovatief. Intens. Iconisch.

      Ga helemaal op in heldere 4K QLED-kleuren. Intens Ambilight. Dolby Atmos met bioscoopwaardig 3D-geluid. Met Titan OS vindt u eenvoudig alles waar u graag naar kijkt. Hiermee biedt deze TV niet alleen de mooiste momenten, maar ook een betere kijkervaring

      • 164 cm (65") Ambilight TV
      • 4K QLED
      • Pixel Precise Ultra HD
      • Dolby Atmos
      Er is TV. En dan is er Ambilight TV

      Ambilight biedt geïntegreerde LED-verlichting die op alle scènes reageert en u onderdompelt in een kleurrijke lichtkrans. Bij films, sport, muziekvideo’s en gaming waant u zich in het scherm wordt u nog meer meegesleept in het moment. Als u dit eenmaal hebt meegemaakt, wilt u nooit meer een TV zonder.

      AmbiScape: Synchroniseer je slimme lampen met de actie

      Stap in een nieuwe dimensie van entertainment. AmbiScape breidt Ambilight uit tot voorbij de TV en synchroniseert met je slimme lampen om je kamer tot een levend canvas te maken. Voel elke scène, elke beat en elk moment terwijl je omgeving in real-time reageert, waardoor je dieper in de ervaring wordt getrokken.

      4K QLED voor een levendige kijkervaring en quantum dot-kleurkwaliteit

      Heldere kleuren. Ultrascherpe scènes. Quantum dot-kleurhelderheid. Dankzij 4K (UHD) past deze TV zich aan al uw HDR-formaten aan. Alle ongelooflijke momenten, donker of licht, afgespeeld of gestreamd: u kunt scène na scène van alle details genieten.

      Nog meer detail met Pixel Precise Ultra HD

      Zoom in. Verlies uzelf in de details. Dit is scherpte die verder gaat dan u zich kunt voorstellen. Met een Pixel Precise Ultra HD scherm voor scherpte en levensecht detail wordt elk moment een ademloze ervaring.

      Ongekende kleuren en contrast met HDR10+

      Verwacht meer details. De beeldkwaliteit is beter van frame tot frame. Met een grotere nadruk op kleuren en contrast worden zelfs de donkerste momenten en de helderste scènes duidelijker.

      Wat u ook kijkt, u ziet het met perfect TV-geluid. IntelliSound-engine

      Dankzij onze geïntegreerde IntelliSound-engine levert je QLED-TV het best mogelijke geluid op basis van AI! Of je nu series, films of praatprogramma's kijkt of muziek luistert, de TV optimaliseert automatisch de instellingen. Wil je geen AI gebruiken? Je kunt ook geluidspresets kiezen of zelf de instellingen aanpassen.

      Omring uzelf met Dolby Atmos en DTS:X

      Met Dolby Atmos voor geluid zoals de regisseur het bedoelde en DTS:X voor een 3D-geluidservaring is het alsof u er echt bent. Door deze extra dimensie toe te voegen aan het geluid krijgt u thuis een meer meeslepende ervaring.

      Sluit naadloos aan op smart home-netwerken

      Dankzij compatibiliteit met Matter Smart Home kunt u uw TV bedienen via de Matter Smart Home-app, via spraakbediening met apparaten met Alexa of via uw Google-smartspeakers. Zo kunt u met uw stem films en series zoeken, aanbevelingen krijgen en nog veel meer.

      EasyLink+. Probleemloze bediening

      Met EasyLink+ heb je met slechts één afstandsbediening de volledige controle over je Philips-TV, -SoundBar en -hoofdtelefoon. Ervaar naadloze en uniforme bediening. Geen gedoe meer met meerdere afstandsbedieningen. Gewoon soepel, verbonden gemak, elke keer weer.

      Milieuvriendelijk design – Europese designideeën

      Waar duurzaamheid en stijl elkaar ontmoeten. Deze prachtige tv is ontworpen met het milieu in gedachten, van een afstandsbediening van gerecycled plastic tot de FSC-gecertificeerde verpakking en flyers van gerecycled papier. Dankzij de Eco-modus wordt er met slechts één klik minder energie verbruikt bij alle content en instellingen

      Technische specificaties

      • Ambilight

        Ambilight-functies
        • Past zich aan de muurkleur aan
        • Gamemodus
        • Ambilight Music
        • Ambilight Suite
        • Ambilight-animatie bij FTI
        • Auto Ambilight
        • Modus voor woonkamerlicht
        Ambilight-versie
        Driezijdig

      • Beeld/scherm

        Schermdiagonaal (inch)
        65  inch
        Schermdiagonaal (centimeters)
        164  cm
        Display
        4K Ultra HD QLED
        Schermresolutie
        3840 x 2160 p
        Native vernieuwingsfrequentie (Native refresh rate)
        60  Hz
        Beeldengine
        Pixel Precise Ultra HD
        Beeldverbetering
        • Crystal Clear
        • ECO
        • Game
        • Compatibel met HDR10+
        • Home Cinema
        • Monitor
        • Film
        • Ultra-resolutie
        • Micro Dimming
        • Persoonlijk

      • Schermresolutie

        Resolution-Refresh rate (vernieuwingsfrequentie)
        • 576p - 50 Hz
        • 720p - 50 Hz, 60 Hz
        • 1920 x 1080p -24/25/30/50/ 60 Hz
        • 2560 x 1440 - 60 Hz
        • 3840x2160p 24/25/30/50/60 Hz-verwerking

      • Tuner/ontvangst/transmissie

        Digitale TV
        DVB-T/T2/C/S/S2
        Signaalsterkte-indicator
        Ja
        Teletekst
        1000 pagina's Hypertext
        HEVC-ondersteuning
        Ja

      • Smart TV

        SmartTV-apps*
        • Amazon Prime Video
        • BBC iPlayer
        • Disney+
        • NFT-app*
        • Netflix*
        • YouTube
        • HBO
        Besturingssysteem (OS)
        TITAN OS
        Geheugengrootte (Flash)*
        8 GB

      • Smart TV-functies

        Interactieve TV
        HbbTV
        Spraakassistent*
        • Werkt met Google Home
        • Afstandsbediening met microfoon.
        Smart Home-ervaring
        • MATTER
        • Control4
        • Werkt met Amazon Alexa
        • Werkt met Google Home
        • Werkt met Apple Home
        Gaming Control Bar
        Gamebar 2.0
        TTS-ondersteuning
        Ja

      • Multimediatoepassingen

        Videoweergaveformaten
        AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
        Muziekweergaveformaten
        MP3, WAV, AAC, FLAC
        Ondersteunde ondertitelindelingen
        SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
        Beeldweergaveformaten
        JPEG, GIF, PNG, BMP, TIFF

      • Geluid

        Audio
        2.0 kanalen
        Codec
        • DTS:X
        • Dolby Atmos
        • Dolby Digital
        Geluidsverbetering
        • AVL-stand
        • Verbeterd basgeluid
        • Dolby Media Intelligence
        • Entertainment
        • Equalizer
        • Hoorprofiel
        • Vocal Boost
        • Persoonlijk
        • Nachtstand
        Koptelefoonfuncties
        Dolby Atmos voor koptelefoons
        Sound Engine
        IntelliSound
        Hoofdluidspreker
        Full Range Bass Reflex (FR01A)

      • Connectiviteit

        Aantal HDMI-aansluitingen
        3
        HDMI-functies
        • 4K
        • Audio Return Channel
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Afspelen met één druk op de knop
        • Passthrough van afstandsbedieningen
        • Audiobediening
        • Stand-by
        Aantal USB-aansluitingen
        2
        Draadloze verbinding
        • Wi-Fi 802.11ac, 2x2, dual band
        • Bluetooth 5.2
        HDCP 2,3
        Ja op alle HDMI
        HDMI ARC
        Ja op HDMI1
        HDMI 2.1-functies
        • eARC op HDMI 1
        • eARC/VRR/ALLM ondersteund
        EasyLink 2.0
        • Externe instellingen via TV-gebruikersinterface
        • HDMI-CEC voor Philips TV/SB

      • Ondersteunde HDMI-videofuncties

        Gaming
        • ALLM
        • HDMI VRR
        HDR
        • Compatibel met HDR10+
        • HDR10
        • HLG

      • Europese energiekaart

        Energieklasse voor SDR
        F
        Energieklasse voor HDR
        G

      • Vermogen

        Functies voor energiebesparing
        • Timer voor automatisch uitschakelen
        • Eco-modus
        • Lichtsensor
        • Beeld uit (voor radio)

      • Accessoires

        Meegeleverde accessoires
        • 2 AAA-batterijen
        • Tafelstandaard
        • Brochure met wettelijk verplichte informatie en veiligheidsgegevens
        • Snelstartgids
        • Voedingskabel
        • Afstandsbediening

      • Ontwerp/Design

        Kleuren van de TV
        Matzwarte rand
        Ontwerp van de standaard
        Zwarte gebogen standaard van metaal

      • Afmetingen

        Afstand tussen 2 standaarden
        1252  mm
        Geschikt voor wandmontage
        400 x 300 mm

      Ondersteuning voor dit product

      Bekijk producttips, veelgestelde vragen, gebruiksaanwijzingen en informatie over veiligheid en naleving.

      Recensies

      Wees de eerste om dit artikel te beoordelen

      • Deze televisie bevat lood in bepaalde onderdelen of componenten waarvoor geen alternatieve technologie bestaat, in overeenstemming met bestaande vrijstellingsclausules van de RoHS-richtlijn.
      • De TV biedt ondersteuning voor gratis DVB-uitzendingen. Mogelijk worden bepaalde DVB-aanbieders niet ondersteund. Ga voor een recente lijst met aanbieders naar het gedeelte met veelgestelde vragen van de ondersteuningswebsite van Philips. Voor bepaalde aanbieders zijn voorwaarden en een abonnement vereist. Neem voor meer informatie contact op met uw aanbieder.
      • Het aanbod van Smart TV-apps verschilt per TV-model en land. Ga voor meer informatie naar: www.philips.com/smarttv.
      • Philips TV Remote-app en verwante functionaliteiten verschillen per TV-model, provider en land, smart device-model en besturingssysteem. Ga voor meer informatie naar: www.philips.com/TVRemoteapp.
      • Elektronische Programma Gids (EPG) en actuele gegevens (tot 8 dagen) zijn afhankelijk van land en kabelmaatschappij.
      • Netflix-abonnement vereist. Onderhevig aan de voorwaarden op https://www.netflix.com
      • Amazon Prime is beschikbaar in geselecteerde talen en landen.
      • De knop voor (over-the-top) mediadiensten op de afstandsbediening verschilt per land. Raadpleeg het daadwerkelijke product in de doos.
      • Google Assistent is beschikbaar in verschillende talen en landen, specifiek voor producttypen.
      • De omvang van spraakbedieningsservices varieert per land en taal. Neem voor de meest recente informatie contact op met onze klantenservice.
      • *Apple, AirPlay en Apple Home zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen en regio's.
      Wij staan garant voor kwaliteit, zodat je zorgeloos kunt genieten
      genieten

      Wij geven producten een tweede leven met refurbished edities*

      Wij helpen je om onderdelen te vervangen, niet het hele product*

      Wij nemen verantwoordelijkheid voor onze impact op het milieu

      *Alleen van toepassing op Persoonlijke verzorging, Verzorging voor moeder en kind en Huishoudelijke artikelen.

