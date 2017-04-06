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Niet meer leverbaar

7000 seriesUltraslanke 4K UHD-TV met Android™

49PUS7170/12

2.5

| (90) Reviews & awards

Ultraslanke 4K UHD LED-TV met Android

Ultrasnelle Quad Core-verwerkingskracht in een zeer slank model: de UHD-TV uit de 7170-serie met Android is net zo snel als hij er uitziet. Dankzij het elegante zilveren frame, de klemstandaard en Ambilight wordt uw kijkervaring nog intenser

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TV brand claim gold

99,91% van de mensen die Ambilight TV proberen, willen hem nooit meer teruggeven. 1

Met driezijdig Ambilight

Ultraslanke 4K UHD LED-TV met Android

  • 123 cm (49")

  • 4K Ultra HD-LED TV

  • Quad Core, 16 GB (uitbreidbaar)

  • Twin Tuner DVB-T/T2/C/S/S2

Met Twin Tuner kunt u meer dan één programma tegelijk kijken of opnemen

Met Twin Tuner kunt u meer dan één programma tegelijk kijken of opnemen

Nooit meer ruzie over wie wat wil zien. Met 2 tuners op uw TV kunt u tegelijkertijd naar uw favoriete serie en een voetbalwedstrijd kijken. Dankzij onze dubbele opnamefunctie kunt u één programma bekijken en het andere opnemen. Zo hebt u altijd iets geweldigs om op een later tijdstip naar te kijken.

Finishing touch: een TV die net zo geweldig oogt als hij presteert

Uw interieur toont uw stijl. Onze ontwerpers hebben gekozen voor verfijnde, subtiele kleurstellingen en afwerkingen om een TV-ontwerp te creëren dat perfect in uw interieur past.

Pixel Precise Ultra HD: ontdek de levendige beeldkwaliteit van UHD

De schoonheid van 4K Ultra HD-TV is te vinden in het genot van elk detail. De Philips Pixel Precise Ultra HD Engine converteert elk invoerbeeld naar verbluffende UHD-resolutie. Geniet van vloeiende maar scherpe bewegende beelden en uitzonderlijk contrast. Ontdek dieper zwart, witter wit, levendige kleuren en natuurlijke huidtinten, altijd en bij elke bron.

Technische specificaties

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Recensies

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2.5

van 5

90

Reviews & awards

06/04/2017

Suisse

Suisse

Geverifieerde koper

Qualité d'image exelente

Je conseille vivement se téléviseur ambiligth étincelant simple à l'emploie androïde fonctionne très bien

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 7000 series 55PUS7170 Téléviseur UHD 4K ultra-plat avec Android™

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 7000 series 55PUS7170 Téléviseur UHD 4K ultra-plat avec Android™

12/10/2016

Suomi

Suomi

Geverifieerde koper

Huippu kuvanlaatu ja toiminnot

Hyvä kuvanlaatu, helppokäyttöinen tv.Pidän kauko-ohjaimesta, helppo kirjoittaa, kun on kunnon näppis. Pidän taustavslosta. Tyytyväinen valintaan.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 7000 series 49PUS7170 Erittäin ohut 4K UHD -TV, jossa Android™-käyttöjärj.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 7000 series 49PUS7170 Erittäin ohut 4K UHD -TV, jossa Android™-käyttöjärj.

12/08/2016

France

France

Produit au TOP

Après une première frayeur sur un appareil qui fonctionnait mal et que la FNAC m'a remboursé, j'ai repris le même et j'en suis absolument ravi. Tout fonctionne parfaitement ! l'image est magnifique sans réglage particulier, l'Ambiligth, je ne connaissais pas, c'est extraordinaire, le son est net de qualité et bien défini. Pour info, sur le précédant défectueux, le petit bouton de secours sur l'arrière de l'appareil ne fonctionnait pas et n'affichait pas les 4 logos sur l'écran.... Bref, n'hésitez pas à investir sur ce Philisp 55pus7000 Surtout au prix fait par la Fnac ! Pour ma part le prochain sera le même en 65" .

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 7000 series 55PUS7170 Téléviseur UHD 4K ultra-plat avec Android™

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 7000 series 55PUS7170 Téléviseur UHD 4K ultra-plat avec Android™

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Voorwaarden

  1. Gebaseerd op de resultaten van het Ambilight-proefprogramma in Zweden, Denemarken, Finland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk tussen 24 februari 2023 en 28 februari 2025. Tijdens deze periode koos 99,91% van de deelnemers ervoor om hun Ambilight TV te houden, ondanks een retourbeleid met volledige terugbetaling, zonder dat hiervoor een reden hoefde te worden opgegeven. 

  1. Ouders moeten hun kinderen in de gaten houden tijdens het kijken naar 3D en ervoor zorgen dat ze niet te maken krijgen met de ongemakken die hierboven zijn beschreven. 3D kijken wordt niet aanbevolen voor kinderen onder de 6 jaar, omdat hun visuele systeem nog niet volledig is ontwikkeld.

  2. EPG en actuele gegevens (tot 8 dagen) zijn afhankelijk van land en kabelmaatschappij.

  3. Het aanbod aan Android-app's verschilt per land. Ga voor meer informatie naar uw plaatselijke Google Play Store.

  4. Energieverbruik in kWh per jaar, op basis van het stroomverbruik van de televisie als deze 4 uur per dag, 365 dagen per jaar is ingeschakeld. Het werkelijke energieverbruik hangt af van hoe de televisie wordt gebruikt.

  5. Aanbod van Cloud gaming is afhankelijk van gameproviders.

  6. De TV biedt ondersteuning voor gratis DVB-uitzendingen. Mogelijk worden bepaalde DVB-aanbieders niet ondersteund. Ga voor een recente lijst met aanbieders naar het gedeelte met veelgestelde vragen van de ondersteuningswebsite van Philips. Voor bepaalde aanbieders zijn voorwaarden en een abonnement vereist. Neem voor meer informatie contact op met uw aanbieder.

  7. (Philips) alleen compatibel met specifieke Philips player-apparaten.

  8. Google Cast-functionaliteit is onderhevig is aan Google Cast-apps en -apparaten. Ga voor meer informatie naar de Google Cast-productpagina.

  9. Philips TV Remote-app en verwante functionaliteiten verschillen per TV-model, provider en land, smart device-model en besturingssysteem. Ga voor meer informatie naar: www.philips.com/TVRemoteapp.

  10. Het aanbod van Smart TV-apps verschilt per TV-model en land. Ga voor meer informatie naar: www.philips.com/smarttv.

  11. Alleen opnemen via USB voor digitale kanalen. Opnamen kunnen worden beperkt door een kopieerbeveiliging (CI+). Voor bepaalde landen en kanalen zijn mogelijk beperkingen van toepassing.