Zoektermen

0

Winkelwagen

Er bevinden zich momenteel geen artikelen in uw winkelmandje.

    • Innovatief. Intens. Iconisch. Innovatief. Intens. Iconisch. Innovatief. Intens. Iconisch.
      Energy Label Europe F Energielabel
      Raadpleeg voor meer informatie het Energielabel (PDF 195.0KB)

      QLED 4K Ambilight TV

      43PUS8500/12

      Innovatief. Intens. Iconisch.

      Ga helemaal op in heldere 4K QLED-kleuren. Intens Ambilight. Dolby Atmos met bioscoopwaardig 3D-geluid. Met Titan OS vindt u alles waar u graag naar kijkt. Hiermee biedt deze TV niet alleen de mooiste momenten, maar ook een betere kijkervaring.

      Bekijk alle voordelen

      Verkrijgbaar in:

      Vergelijkbare producten

      Alle Ambilight weergeven

      Maak er een bundel van en bespaar Maak er een bundel van en ontvang 1 artikel gratis

      Al uw behoeften voorzien in één aankoop

      Bundelprijs

      Dit overslaan

      Kies één van de volgende opties: Kies één van de volgende producten:

      Innovatief. Intens. Iconisch.

      • 108 cm (43") Ambilight TV
      • 4K QLED
      • Pixel Precise Ultra HD
      • Dolby Atmos
      Er is TV. En dan is er Ambilight TV

      Er is TV. En dan is er Ambilight TV

      Ambilight biedt geïntegreerde LED-verlichting die op alle scènes reageert en u onderdompelt in een kleurrijke lichtkrans. Bij films, sport, muziekvideo’s en gaming waant u zich in het scherm wordt u nog meer meegesleept in het moment. Als u dit eenmaal hebt meegemaakt, wilt u nooit meer een TV zonder.

      4K QLED voor een levendige kijkervaring en quantum dot-kleurkwaliteit

      4K QLED voor een levendige kijkervaring en quantum dot-kleurkwaliteit

      Ultrascherpe scènes. Het mooiste, meest perfecte beeld. Dankzij 4k (UHD) past deze Ambilight TV zich aan al uw HDR-formaten aan. Alle ongelooflijke momenten, donker of licht, afgespeeld of gestreamd: u kunt scène na scène van alle details genieten.

      Nog meer detail met pixelprecisie

      Nog meer detail met pixelprecisie

      Met 8 miljoen pixels die allemaal in harmonie nauw samenwerken, is dit een unieke kijkervaring in 4K. De scherpste beelden tonen nog meer detail in levensechte scènes. Niets legt het moment meer levensecht vast dan deze Philips Ambilight TV.

      Dolby Atmos zorgt voor bioscoopgeluid

      Dolby Atmos zorgt voor bioscoopgeluid

      Bereid u voor op Dolby Atmos: geluid precies zoals de regisseur het heeft bedoeld. Elk moment trekt u nog dieper de scène in. Films, series, sport of games: u geniet van een meeslepende ervaring.

      DTS:X voor 3D een meeslepend geluid

      DTS:X voor 3D een meeslepend geluid

      DTS:X maakt het verschil met geluid dat zo levensecht is dat het lijkt alsof u ter plaatse bent. Dankzij de 3D audio-technologie die een extra dimensie aan uw geluid toevoegt, verandert het uw woonkamer in een auditorium.

      Houd content dichterbij met Titan OS

      Houd content dichterbij met Titan OS

      Het Philips Smart TV Titan OS-platform biedt u snel alles waar u graag naar kijkt. Van sequels tot series en van documentaires tot drama, alles wat u wilt is beschikbaar via een enkele druk op de knop. Waar u ook naar wilt kijken, houd al de beste streaming-apps binnen handbereik.

      Maak eenvoudig verbinding met uw slimme thuisnetwerk

      Maak eenvoudig verbinding met uw slimme thuisnetwerk

      Compatibiliteit met Matter Smart Home brengt draadloze integratie naar uw bestaande slimme thuisnetwerk. Druk gewoon op de knop op de afstandsbediening en spreek om de TV te bedienen vanuit de Matter Smart Home-app of via spraakbediening. Dim de lampen. Pas uw thermostaat aan. U kunt zelfs de Philips Ambilight TV inschakelen. Een enkele opdracht doet het allemaal. De TV is ook compatibel met Google-smartspeakers en Apple AirPlay.

      Kies de juiste grootte

      Kies de juiste grootte

      Een klein scherm van 43 inch. Een verbluffende TV van 85 inch. En alles er tussenin. Het draait allemaal om een grotere keuzevrijheid, allemaal om ervoor te zorgen dat uw televisie perfect bij zijn omgeving past. Met zes verschillende groottes kiest u zeker de perfecte TV voor uw huis.

      Extra heldere stemmen met Vocal Boost

      Hoor elk woord met precisie. Dankzij Vocal Boost kan de luisteraar het volume van de dialogen verhogen of verlagen zonder het achtergrondgeluid te beïnvloeden. Op deze manier mist u geen enkel moment omdat alle gesproken inhoud nog helderder overkomt.

      Connectiviteit voorbereid op games

      HDMI 2.1 en VRR helpen u om het maximale uit uw console te halen, met snellere gameplay en soepelere graphics. Met de instellingen voor minimale vertraging, die automatisch worden geactiveerd als u de console inschakelt, bent u klaar voor het volgende level.

      Europees design

      Edge-standaard, strak en dun frame, buitengewone QLED TV—dit is Europees design op zijn best. Zet de Ambilight in lounge-modus en vul uw kamer met kleuren als de TV inactief is. De afstandsbediening is gemaakt van gerecycled plastic, de verpakking van FSC-gecertificeerd karton en zelfs de flyers zijn zorgvuldig op gerecycled papier geprint.

      Technische specificaties

      • Ambilight

        Ambilight-functies
        • AmbiSleep
        • Ambilight Music
        • Gamemodus
        • Modus voor woonkamerlicht
        • Lichtwekker
        • Past zich aan de muurkleur aan
        Ambilight-versie
        Driezijdig

      • Beeld/scherm

        Schermdiagonaal (inch)
        43  inch
        Schermdiagonaal (centimeters)
        108  cm
        Schermresolutie
        3840 x 2160 p
        Native vernieuwingsfrequentie (Native refresh rate)
        60  Hz
        Beeldengine
        Pixel Precise Ultra HD
        Beeldverbetering
        • Crystal Clear
        • ECO
        • Game
        • Compatibel met HDR10+
        • Home Cinema
        • Monitor
        • Film
        • Micro Dimming
        • Persoonlijk
        • Ultra-resolutie
        Weergavetechnologie
        4K Ultra HD QLED

      • Schermresolutie

        Resolution-Refresh rate (vernieuwingsfrequentie)
        • 576p - 50 Hz
        • 640 x 480 - 60 Hz
        • 720p - 50 Hz, 60 Hz
        • 1920 x 1080p -24/25/30/50/ 60 Hz
        • 2560 x 1440 - 60 Hz
        • 3840x2160p 24/25/30/50/60 Hz-verwerking

      • Tuner/ontvangst/transmissie

        Digitale TV
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Signaalsterkte-indicator
        Ja
        Teletekst
        1000 pagina's Hypertext
        HEVC-ondersteuning
        Ja

      • Smart TV

        SmartTV-apps*
        • Amazon Prime Video
        • BBC iPlayer
        • Disney+
        • HBO
        • NFT-app*
        • Netflix*
        • YouTube
        Besturingssysteem (OS)
        TITAN OS
        Geheugengrootte (Flash)*
        8 GB

      • Smart TV-functies

        Interactieve TV
        HbbTV
        Spraakassistent*
        • Amazon Alexa Built-in (ingebouwd)
        • Werkt met Google Home
        • Afstandsbediening met microfoon.
        Smart Home-ervaring
        • MATTER
        • Control4
        • Werkt met Apple Home
        Gaming Control Bar
        Gamebar 2.0
        TTS-ondersteuning
        Ja

      • Multimediatoepassingen

        Videoweergaveformaten
        AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
        Muziekweergaveformaten
        MP3, WAV, AAC, FLAC
        Ondersteunde ondertitelindelingen
        SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
        Beeldweergaveformaten
        JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

      • Geluid

        Audio
        2.0 kanalen
        Uitgangsvermogen (RMS)
        20W
        Luidsprekerconfiguratie
        2x10 W luidsprekers met volledig bereik
        Codec
        • DTS:X
        • Dolby Atmos
        • Dolby Digital
        Geluidsverbetering
        • AVL-stand
        • Verbeterd basgeluid
        • Dolby Media Intelligence
        • Entertainment
        • Equalizer
        • Hoorprofiel
        • Nachtstand
        • Kamerkalibratie
        • Persoonlijk
        • Vocal Boost
        Koptelefoonfuncties
        Dolby Atmos voor koptelefoons
        Sound Engine
        IntelliSound
        Hoofdluidspreker
        Full Range Bass Reflex (FR01A)

      • Connectiviteit

        Aantal HDMI-aansluitingen
        3
        HDMI-functies
        • 4K
        • Audio Return Channel
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Afspelen met één druk op de knop
        • Passthrough van afstandsbedieningen
        • Audiobediening
        • Stand-by
        Aantal USB-aansluitingen
        2
        Draadloze verbinding
        • Wi-Fi 802.11ac, 2x2, dual band
        • Bluetooth 5.2
        • Werkt met Apple AirPlay
        HDCP 2,3
        Ja op alle HDMI
        HDMI ARC
        Ja op HDMI1
        HDMI 2.1-functies
        • eARC op HDMI 1
        • eARC/VRR/ALLM ondersteund
        EasyLink 2.0
        • Externe instellingen via TV-gebruikersinterface
        • HDMI-CEC voor Philips TV/SB

      • Ondersteunde HDMI-videofuncties

        Gaming
        • ALLM
        • HDMI VRR
        HDR
        • HLG
        • HDR10
        • Compatibel met HDR10+

      • Europese energiekaart

        EPREL-registratienummers
        2206259
        Energieklasse voor SDR
        F
        Stroomverbruik voor SDR wanneer ingeschakeld
        50  KWh/1000 u
        Energieklasse voor HDR
        G
        Stroomverbruik voor HDR wanneer ingeschakeld
        80  KWh/1000 u
        Energieverbruik wanneer uitgeschakeld
        n.v.t.
        Netwerkstand-bymodus
        2,0  W
        Gebruikte panel-technologie
        LED-LCD
        Gebruikte schermtechnologie.
        QLED LCD

      • Vermogen

        Netspanning
        AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
        Stroomverbruik in stand-bystand
        minder dan 0,5 W
        Functies voor energiebesparing
        • Timer voor automatisch uitschakelen
        • Lichtsensor
        • Eco-modus
        • Beeld uit (voor radio)

      • Accessoires

        Meegeleverde accessoires
        • 2 AAA-batterijen
        • Brochure met wettelijk verplichte informatie en veiligheidsgegevens
        • Afstandsbediening
        • Tafelstandaard
        • Voedingskabel
        • Snelle gebruikershandleiding

      • Ontwerp/Design

        Kleuren van de TV
        Matzwarte rand
        Ontwerp van de standaard
        Zwarte gebogen standaard van metaal

      • Afmetingen

        Afstand tussen 2 standaarden
        756 mm  mm
        Geschikt voor wandmontage
        200 x 100 mm
        TV zonder standaard (B x H x D)
        958 x 563 x 87 mm
        TV met standaard (B x H x D)
        958 x 625 x 243 mm
        Kartonnen verpakking (B x H x D)
        1045 x 650 x 133 mm
        Gewicht van TV zonder standaard
        6,76 kg
        Gewicht van TV met standaard
        7,08 kg
        Gewicht (incl. verpakking)
        9,8 kg

      Badge-D2C

      Ondersteuning voor dit product

      Bekijk producttips, veelgestelde vragen, gebruiksaanwijzingen en informatie over veiligheid en naleving.

      Voorgestelde producten

      Onlangs bekeken producten

      • Deze televisie bevat lood in bepaalde onderdelen of componenten waarvoor geen alternatieve technologie bestaat, in overeenstemming met bestaande vrijstellingsclausules van de RoHS-richtlijn.
      • De TV biedt ondersteuning voor gratis DVB-uitzendingen. Mogelijk worden bepaalde DVB-aanbieders niet ondersteund. Ga voor een recente lijst met aanbieders naar het gedeelte met veelgestelde vragen van de ondersteuningswebsite van Philips. Voor bepaalde aanbieders zijn voorwaarden en een abonnement vereist. Neem voor meer informatie contact op met uw aanbieder.
      • Het aanbod van Smart TV-apps verschilt per TV-model en land. Ga voor meer informatie naar: www.philips.com/smarttv.
      • Philips TV Remote-app en verwante functionaliteiten verschillen per TV-model, provider en land, smart device-model en besturingssysteem. Ga voor meer informatie naar: www.philips.com/TVRemoteapp.
      • Elektronische Programma Gids (EPG) en actuele gegevens (tot 8 dagen) zijn afhankelijk van land en kabelmaatschappij.
      • Netflix-abonnement vereist. Onderhevig aan de voorwaarden op https://www.netflix.com
      • Amazon Prime is beschikbaar in geselecteerde talen en landen.
      • Amazon, Alexa en alle gerelateerde logo's zijn handelsmerken van Amazon.com, Inc. of haar dochterondernemingen. Amazon Alexa is beschikbaar in geselecteerde talen en landen.
      • De knop voor (over-the-top) mediadiensten op de afstandsbediening verschilt per land. Raadpleeg het daadwerkelijke product in de doos.
      • Google Assistent is beschikbaar in verschillende talen en landen, specifiek voor producttypen.
      • De omvang van spraakbedieningsservices varieert per land en taal. Neem voor de meest recente informatie contact op met onze klantenservice.
      • Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit en iOS zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen en regio's.
      Terug naar boven
      Warranty icon

      Wij staan garant voor kwaliteit, zodat je zorgeloos kunt
      genieten

      Bekijk ons garantiebeleid
      Refurbishment icon

      Wij geven producten een tweede leven met refurbished edities*

      Ontdek onze beter-dan-nieuw producten
      Parts and accessories

      Wij helpen je om onderdelen te vervangen, niet het hele product*

      Shop onderdelen en accessoires
      Sustainability icon

      Wij nemen verantwoordelijkheid voor onze impact op het milieu

      Lees meer over onze duurzaamheidsdoelen

      *Alleen van toepassing op Persoonlijke verzorging, Verzorging voor moeder en kind en Huishoudelijke artikelen.

      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alle rechten voorbehouden.

      U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.