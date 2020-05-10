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Niet meer leverbaar

5500 seriesUltraslanke Full HD LED-TV

43PFS5503/12

3.7

| (23) Reviews & awards

Ultraslanke Full HD LED-TV

Nog meer gebruiksgemak op een groot scherm. De Philips 5500 biedt Full HD-resolutie, helder geluid en een geweldige kijkervaring. U hoeft de TV alleen maar aan te sluiten om eenvoudig van uw shows, films en games te genieten.

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99,91% van de mensen die Ambilight TV proberen, willen hem nooit meer teruggeven. 1

met Pixel Plus HD

Ultraslanke Full HD LED-TV

  • 108 cm (43")

  • 200 Picture Performance Index

  • FHD

  • Pixel Plus HD

Twee HDMI-ingangen en EasyLink voor geïntegreerde connectiviteit

Vermijd kabelwirwar met een enkele HDMI-kabel die beeld- en geluidssignalen van uw randapparatuur naar uw TV overbrengt. Doordat HDMI de signalen ongecomprimeerd overbrengt, gaat de goede kwaliteit van de bron niet verloren. Samen met Philips EasyLink hebt u slechts één afstandsbediening nodig voor de meeste handelingen op uw TV, DVD-speler, Blu-ray-speler, set-top box of home cinema-systeem.

Full HD LED-TV - schitterende LED-beelden met ongelofelijk contrast

Beeldkwaliteit is belangrijk. Normale HDTV's leveren kwaliteit, maar u verwacht meer. Stelt u zich eens voor: scherpe details met hoge helderheid, ongelofelijk contrast en realistische kleuren voor een levensecht beeld.

Pixel Plus HD. Scherpe beelden, ongeacht de bron.

De Philips Pixel Plus HD Engine optimaliseert de beeldkwaliteit en levert helder beeld met prachtig contrast. Dus of u nu kabel-TV of een DVD kijkt, u kunt altijd genieten van beelden met helderder wit en dieper zwart.

Technische specificaties

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Recensies

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3.7

van 5

23

Reviews & awards

10/05/2020

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Philips tv

De tv doet het goed en is heel mooi.ik zou het iedereen aanraden die ik ken.

Voordelen

10

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 5500 series 43PFS5503 Ultraslanke Full HD LED-TV

Datum gebruik 2020-04-10

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 5500 series 43PFS5503 Ultraslanke Full HD LED-TV

Datum gebruik 2020-04-10

16/01/2020

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Super televisie voor scherpe prijs

Deze televisie heeft een mooi scherp beeld, is in diverse modi in te stellen zodat je dit kunt aanpassen naar je eigen behoefte. Het geluid is helder en ook goed aan te passen naar eigen behoefte. Daarnaast is de prijs ook erg vriendelijk en daarom geschikt voor veel huishoudens (naar mijn mening)

Voordelen

Prijs/Kwaliteit; Beeldscherpte; Geluid

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 5500 series 43PFS5503 Ultraslanke Full HD LED-TV

Datum gebruik 2019-12-16

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 5500 series 43PFS5503 Ultraslanke Full HD LED-TV

Datum gebruik 2019-12-16

29/03/2019

Nederland

Nederland

Goeie product

Alleen de geluid beter maken dus wat harder zou het product nog beter maken

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 5500 series 43PFS5503 Ultraslanke Full HD LED-TV

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 5500 series 43PFS5503 Ultraslanke Full HD LED-TV

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Voorwaarden

  1. Gebaseerd op de resultaten van het Ambilight-proefprogramma in Zweden, Denemarken, Finland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk tussen 24 februari 2023 en 28 februari 2025. Tijdens deze periode koos 99,91% van de deelnemers ervoor om hun Ambilight TV te houden, ondanks een retourbeleid met volledige terugbetaling, zonder dat hiervoor een reden hoefde te worden opgegeven. 

  1. EPG en actuele gegevens (tot 8 dagen) zijn afhankelijk van land en kabelmaatschappij.

  2. Energieverbruik in kWh per jaar, op basis van het stroomverbruik van de televisie als deze 4 uur per dag, 365 dagen per jaar is ingeschakeld. Het werkelijke energieverbruik hangt af van hoe de televisie wordt gebruikt.

  3. De TV biedt ondersteuning voor gratis DVB-uitzendingen. Mogelijk worden bepaalde DVB-aanbieders niet ondersteund. Ga voor een recente lijst met aanbieders naar het gedeelte met veelgestelde vragen van de ondersteuningswebsite van Philips. Voor bepaalde aanbieders zijn voorwaarden en een abonnement vereist. Neem voor meer informatie contact op met uw aanbieder.

  4. (Philips) alleen compatibel met specifieke Philips player-apparaten.

  5. Deze televisie bevat lood in bepaalde onderdelen of componenten waarvoor geen alternatieve technologie bestaat, in overeenstemming met bestaande vrijstellingsclausules van de RoHS-richtlijn.