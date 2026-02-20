Milieuvriendelijk design – Europese designideeën

Waar duurzaamheid en stijl elkaar ontmoeten. Deze prachtige tv is ontworpen met het milieu in gedachten, van een afstandsbediening van gerecycled plastic tot de FSC-gecertificeerde verpakking en flyers van gerecycled papier. Dankzij de Eco-modus wordt er met slechts één klik minder energie verbruikt bij alle content en instellingen.