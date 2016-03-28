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Niet meer leverbaar
40PFK6540/12
Slanke Full HD LED-TV powered by Android
Meer dan slechts uiterlijke schoonheid: de FHD-TV uit de 6500-serie met de kracht van Android. Ten eerste is er de Perfect Pixel HD Engine die zorgt voor schitterend beeld. Voeg daar nog Ambilight, een modern design en authentieke materialen aan toe en u bent verzekerd van een ongekende ervaring.
102 cm (40")
Full HD LED-TV
Dual Core, 8 GB (uitbreidbaar)
DVB-T/C/S/S2
Een eigentijdse look die perfect in uw interieur past. Omdat uw TV mooi moet zijn, zowel uit als aan.
We hebben gekozen voor een geavanceerde, glanzende, zilverkleurige afwerking als de basis voor de gebogen gecentreerde standaard, en deze vervolgens gecombineerd met een ultraslanke, gebogen hals voor een TV-ontwerp dat perfect in elk modern interieur past.
Uw woning is meer dan een huis, dus waarom geen TV kiezen die ook warm en uitnodigend is? De unieke Ambilight-technologie van Philips maakt uw scherm breder en uw kijkervaring meeslepender door aan beide kanten van de TV een extra brede gloed op de muur uit te stralen. Kleur, actie en spanning spatten van het scherm uw kamer in, voor een buitengewone kijkervaring.
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3.4
van 5
21
Reviews & awards
NebOrper
28/03/2016
Nederland
Geverifieerde koper
Prima TV
Helder beeld, al duurt het wel even voor je de juiste instellingen hebt gevonden. Gebruikersgemak. Geluid valt tegen. Klinkt Hol.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Philips 6500 series Slanke Full HD LED-TV powered by Android™ 50PFK6540 126 cm (50") Full HD Dual Core LED-TV, 8 GB (uitbreidbaar), DVB-T/C/S/S2 met tweezijdig Ambilight en Perfect Pixel HD
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Philips 6500 series Slanke Full HD LED-TV powered by Android™ 50PFK6540 126 cm (50") Full HD Dual Core LED-TV, 8 GB (uitbreidbaar), DVB-T/C/S/S2 met tweezijdig Ambilight en Perfect Pixel HD
RvWijk
28/03/2016
Nederland
Geverifieerde koper
Prima TV
Helder beeld, al duurt het wel even voor je de juiste instellingen hebt gevonden. Gebruikersgemak. Geluid valt tegen. Klinkt Hol.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Philips 6500 series Slanke Full HD LED-TV powered by Android™ 50PFK6540 126 cm (50") Full HD Dual Core LED-TV, 8 GB (uitbreidbaar), DVB-T/C/S/S2 met tweezijdig Ambilight en Perfect Pixel HD
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Philips 6500 series Slanke Full HD LED-TV powered by Android™ 50PFK6540 126 cm (50") Full HD Dual Core LED-TV, 8 GB (uitbreidbaar), DVB-T/C/S/S2 met tweezijdig Ambilight en Perfect Pixel HD
HansEggert
04/02/2016
Nederland
Dit product heeft prima eigenschappen
Prima television,very satisfied with it all, very easy to install.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 6500 series 40PFK6540 Slanke Full HD LED-TV powered by Android™
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 6500 series 40PFK6540 Slanke Full HD LED-TV powered by Android™
Gebaseerd op de resultaten van het Ambilight-proefprogramma in Zweden, Denemarken, Finland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk tussen 24 februari 2023 en 28 februari 2025. Tijdens deze periode koos 99,91% van de deelnemers ervoor om hun Ambilight TV te houden, ondanks een retourbeleid met volledige terugbetaling, zonder dat hiervoor een reden hoefde te worden opgegeven.
Ouders moeten hun kinderen in de gaten houden tijdens het kijken naar 3D en ervoor zorgen dat ze niet te maken krijgen met de ongemakken die hierboven zijn beschreven. 3D kijken wordt niet aanbevolen voor kinderen onder de 6 jaar, omdat hun visuele systeem nog niet volledig is ontwikkeld.
EPG en actuele gegevens (tot 8 dagen) zijn afhankelijk van land en kabelmaatschappij.
Het aanbod aan Android-app's verschilt per land. Ga voor meer informatie naar uw plaatselijke Google Play Store.
Energieverbruik in kWh per jaar, op basis van het stroomverbruik van de televisie als deze 4 uur per dag, 365 dagen per jaar is ingeschakeld. Het werkelijke energieverbruik hangt af van hoe de televisie wordt gebruikt.
Aanbod van Cloud gaming is afhankelijk van gameproviders.
De TV biedt ondersteuning voor gratis DVB-uitzendingen. Mogelijk worden bepaalde DVB-aanbieders niet ondersteund. Ga voor een recente lijst met aanbieders naar het gedeelte met veelgestelde vragen van de ondersteuningswebsite van Philips. Voor bepaalde aanbieders zijn voorwaarden en een abonnement vereist. Neem voor meer informatie contact op met uw aanbieder.
(Philips) alleen compatibel met specifieke Philips player-apparaten.
Google Cast-functionaliteit is onderhevig is aan Google Cast-apps en -apparaten. Ga voor meer informatie naar de Google Cast-productpagina.
Philips TV Remote-app en verwante functionaliteiten verschillen per TV-model, provider en land, smart device-model en besturingssysteem. Ga voor meer informatie naar: www.philips.com/TVRemoteapp.
Het aanbod van Smart TV-apps verschilt per TV-model en land. Ga voor meer informatie naar: www.philips.com/smarttv.
Alleen opnemen via USB voor digitale kanalen. Opnamen kunnen worden beperkt door een kopieerbeveiliging (CI+). Voor bepaalde landen en kanalen zijn mogelijk beperkingen van toepassing.
Compatibiliteit hangt af van Wi-Fi Miracast-certificering in Android 4.2 of hoger. Raadpleeg de handleiding van uw apparaat voor meer informatie.