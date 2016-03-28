Sinds een paar maanden nu deze Philips LED TV in bezit, nadat mijn LCD TV het begaf. Qua beeld ben ik erg tevreden! Ook de Ambilght draagt bij tot het kijkplezier. Wel vind ik het geluid erg mager en het is zonde dat ik niet, net als mijn oude LCD, de TV zonder problemen kan aansluiten op mijn hifi-installatie. Er is alleen een optical audio out. Dat vind ik een behoorlijke min. Ook het gebruik van een audioconverter helpt niet goed, want veel van de geluidskwaliteit gaat dan verloren. Je bent dus eigenlijk veroordeeld tot het kopen van een extra geluidsapparaat, bijv een soundbar. Verder nog: gebruik de HDMI 1 aansluiting alleen als je 4K gebruikt. Ik had er problemen mee. Toen ik mijn Xs4all- ontvanger op HDMI3 aansloot, verdwenen de problemen (niet herkennen van inputsignalen). Al met al een goede aankoop. Een geweldig beeld en smart TV is handig. Maar vergeleken met mijn oude TV betekent het geluid een achteruitgang, en dat zou toch niet mogen.