32PQS6901/12
Hou het compact
Compact scherm. Slim budget. Grootse beeld- en geluidskwaliteit. Ambilight verlevendigt het beeld en al uw favoriete Smart TV-content in Full HD – geniet thuis en onderweg van een meeslependere kijkervaring.Bekijk alle voordelen
Full HD TV
Met de elegante standaard en strakke afmetingen past deze smart-TV perfect in kleine ruimtes. Met het uitgekiende ontwerp is dit een TV die overal perfect past.
Ambilight biedt geïntegreerde LED-verlichting die op alle scènes reageert en u onderdompelt in een kleurrijke lichtkrans. Bij films, sport, muziekvideo’s en gaming waant u zich in het scherm wordt u nog meer meegesleept in het moment. Als u dit eenmaal hebt meegemaakt, wilt u nooit meer een TV zonder.
Heldere kleuren. Scherpe details. Het is Quantum dot-kleurhelderheid. Alle ongelooflijke momenten, donker of licht, afgespeeld of gestreamd: u kunt scène na scène van alle details genieten.
Scherpe beelden van Pixel Plus. Uitgebreide details voor een kleiner scherm. Met full high definition en ongelooflijk heldere kleuren toont deze compacte QLED-TV dat elk klein detail belangrijk is.
Helderdere, felle kleuren. Van de donkerste scènes tot het helderste licht, duidelijk beeld is het belangrijkst. Een hoog dynamisch bereik zorgt voor helderdere kleuren en contrast.
Luister. Hoor elk moment. Dit is kristalheldere Dolby Audio. Van dialogen tot dansen en van momenten in actiefilms tot prachtige natuurscènes, u krijgt altijd helderder geluid.
Het Philips Smart TV Titan OS-platform biedt u snel alles waar u graag naar kijkt. Van sequels tot series en van documentaires tot drama, alles wat u wilt is beschikbaar via een enkele druk op de knop. Waar u ook naar wilt kijken, houd al de beste streaming-apps binnen handbereik.
Dankzij compatibiliteit met Matter Smart Home kunt u uw TV bedienen via de Matter Smart Home-app, via spraakbediening met apparaten met Alexa of via uw Google-smartspeakers. Zo kunt u met uw stem films en series zoeken, aanbevelingen krijgen en nog veel meer.
Waar duurzaamheid en stijl elkaar ontmoeten. Deze prachtige tv is ontworpen met het milieu in gedachten, van een afstandsbediening van gerecycled plastic tot de FSC-gecertificeerde verpakking en flyers van gerecycled papier. Dankzij de Eco-modus wordt er met slechts één klik minder energie verbruikt bij alle content en instellingen.
