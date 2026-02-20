Zoektermen

0

Winkelwagen

Er bevinden zich momenteel geen artikelen in uw winkelmandje.

    • Hou het compact Hou het compact Hou het compact
      Energy Label Europe F Energielabel
      Raadpleeg voor meer informatie het Energielabel (PDF 902.0KB)

      LED Full HD TV

      32PQS6901/12

      Algemene waardering / 5
      • Reviews Reviews

      Hou het compact

      Compact scherm. Slim budget. Grootse beeld- en geluidskwaliteit. Ambilight verlevendigt het beeld en al uw favoriete Smart TV-content in Full HD – geniet thuis en onderweg van een meeslependere kijkervaring.

      Bekijk alle voordelen

      Vergelijkbare producten

      Alle Ambilight weergeven

      Maak er een bundel van en bespaar Maak er een bundel van en ontvang 1 artikel gratis

      Al uw behoeften voorzien in één aankoop

      Bundelprijs

      Dit overslaan

      Kies één van de volgende opties: Kies één van de volgende producten:

      Accessoires toevoegen

      Dit product
      LED
      - {discount-value}

      LED

      Full HD TV

      totaal

      recurring payment

      Hou het compact

      • 80 cm (32")
      • Ambilight
      • Pixel Plus HD
      • HDR 10
      Klein, slim en veelzijdig

      Klein, slim en veelzijdig

      Met de elegante standaard en strakke afmetingen past deze smart-TV perfect in kleine ruimtes. Met het uitgekiende ontwerp is dit een TV die overal perfect past.

      Er is TV. En dan is er Ambilight TV

      Er is TV. En dan is er Ambilight TV

      Ambilight biedt geïntegreerde LED-verlichting die op alle scènes reageert en u onderdompelt in een kleurrijke lichtkrans. Bij films, sport, muziekvideo’s en gaming waant u zich in het scherm wordt u nog meer meegesleept in het moment. Als u dit eenmaal hebt meegemaakt, wilt u nooit meer een TV zonder.

      FHD verbeterd met quantum dot-kleurhelderheid

      FHD verbeterd met quantum dot-kleurhelderheid

      Heldere kleuren. Scherpe details. Het is Quantum dot-kleurhelderheid. Alle ongelooflijke momenten, donker of licht, afgespeeld of gestreamd: u kunt scène na scène van alle details genieten.

      Scherpte en detail met Pixel Plus Full HD.

      Scherpte en detail met Pixel Plus Full HD.

      Scherpe beelden van Pixel Plus. Uitgebreide details voor een kleiner scherm. Met full high definition en ongelooflijk heldere kleuren toont deze compacte QLED-TV dat elk klein detail belangrijk is.

      Kleuren en contrast met HDR10 en HLG

      Kleuren en contrast met HDR10 en HLG

      Helderdere, felle kleuren. Van de donkerste scènes tot het helderste licht, duidelijk beeld is het belangrijkst. Een hoog dynamisch bereik zorgt voor helderdere kleuren en contrast.

      Dolby Audio voor kristalhelder geluid

      Dolby Audio voor kristalhelder geluid

      Luister. Hoor elk moment. Dit is kristalheldere Dolby Audio. Van dialogen tot dansen en van momenten in actiefilms tot prachtige natuurscènes, u krijgt altijd helderder geluid.

      Vind moeiteloos content met Titan OS

      Vind moeiteloos content met Titan OS

      Het Philips Smart TV Titan OS-platform biedt u snel alles waar u graag naar kijkt. Van sequels tot series en van documentaires tot drama, alles wat u wilt is beschikbaar via een enkele druk op de knop. Waar u ook naar wilt kijken, houd al de beste streaming-apps binnen handbereik.

      Sluit naadloos aan op smart home-netwerken

      Sluit naadloos aan op smart home-netwerken

      Dankzij compatibiliteit met Matter Smart Home kunt u uw TV bedienen via de Matter Smart Home-app, via spraakbediening met apparaten met Alexa of via uw Google-smartspeakers. Zo kunt u met uw stem films en series zoeken, aanbevelingen krijgen en nog veel meer.

      Milieuvriendelijk design – Europese designideeën

      Milieuvriendelijk design – Europese designideeën

      Waar duurzaamheid en stijl elkaar ontmoeten. Deze prachtige tv is ontworpen met het milieu in gedachten, van een afstandsbediening van gerecycled plastic tot de FSC-gecertificeerde verpakking en flyers van gerecycled papier. Dankzij de Eco-modus wordt er met slechts één klik minder energie verbruikt bij alle content en instellingen.

      Technische specificaties

      • Ambilight

        Ambilight-functies
        • Gamemodus
        • Past zich aan de muurkleur aan
        • Ambilight Music
        • Modus voor woonkamerlicht
        • Ambilight-animatie bij FTI
        • Lichtwekker
        • AmbiSleep
        Ambilight-versie
        Driezijdig

      • Beeld/scherm

        Schermdiagonaal (inch)
        32  inch
        Schermdiagonaal (centimeters)
        80  cm
        Display
        Full HD QLED
        Schermresolutie
        1920 x 1080
        Native vernieuwingsfrequentie (Native refresh rate)
        60  Hz
        Beeldengine
        Pixel Plus HD
        Beeldverbetering
        • Crystal Clear
        • ECO
        • Game
        • Home Cinema
        • Monitor
        • Persoonlijk
        • Superresolutie
        • Dynamisch contrast

      • Schermresolutie

        Resolution-Refresh rate (vernieuwingsfrequentie)
        576p - 50 Hz, 640 x 480 - 60 Hz, 720p - 50 Hz/60 Hz, 1366 x 768 - 60 Hz, 1920 x 1080p - 24/25/30/50/60 Hz

      • Tuner/ontvangst/transmissie

        Digitale TV
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Signaalsterkte-indicator
        Ja
        Teletekst
        1000 pagina's Hypertext
        HEVC-ondersteuning
        Ja

      • Smart TV

        SmartTV-apps*
        • Netflix*
        • HBO
        • NFT-app*
        • YouTube
        • Amazon Prime Video
        • Disney+
        • TITAN-kanaal
        Besturingssysteem (OS)
        TITAN OS
        Geheugengrootte (Flash)*
        8 GB

      • Smart TV-functies

        Interactieve TV
        HbbTV
        Spraakassistent*
        • Werkt met Alexa
        • Werkt met Google Home
        Smart Home-ervaring
        • MATTER
        • Control4
        TTS-ondersteuning
        Ja

      • Multimediatoepassingen

        Videoweergaveformaten
        AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
        Muziekweergaveformaten
        MP3, WAV, AAC, FLAC
        Ondersteunde ondertitelindelingen
        SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
        Beeldweergaveformaten
        JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

      • Geluid

        Audio
        2.0 kanalen
        Uitgangsvermogen (RMS)
        12 W
        Luidsprekerconfiguratie
        2x 6 W luidspreker met volledig bereik
        Sound Engine
        Basic Sound Engine
        Hoofdluidspreker
        Full Range Bass Reflex (FR01A)

      • Connectiviteit

        Aantal HDMI-aansluitingen
        3
        HDMI-functies
        • 1080i, 1080p (ondersteunt HDCP)
        • Audio Return Channel (HDMI 1)
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Passthrough van afstandsbedieningen
        • Audiobediening
        • Stand-by
        • Afspelen met één druk op de knop
        Aantal USB-aansluitingen
        2
        Draadloze verbinding
        Wi-Fi 802.11n, 2x2, enkele band
        HDCP 2,3
        Ja op alle HDMI
        HDMI ARC
        Ja op HDMI1
        EasyLink 2.0
        • Externe instellingen via TV-gebruikersinterface
        • HDMI-CEC voor Philips TV/SB

      • Ondersteunde HDMI-videofuncties

        HDR
        • HDR10
        • HLG

      • Europese energiekaart

        Energieklasse voor SDR
        E
        Energieklasse voor HDR
        F
        Netwerkstand-bymodus
        2,0  W
        Gebruikte panel-technologie
        LED-LCD

      • Vermogen

        Netspanning
        100 - 240 V, 50/60 Hz
        Stroomverbruik in stand-bystand
        minder dan 0,5 W
        Functies voor energiebesparing
        • Timer voor automatisch uitschakelen
        • Beeld uit (voor radio)
        • Eco-modus
        • Lichtsensor

      • Accessoires

        Meegeleverde accessoires
        • 2 AAA-batterijen
        • Voedingskabel
        • Afstandsbediening
        • Tafelstandaard
        • Snelstartgids
        • Brochure met juridische en veiligheidsgegevens

      • Ontwerp/Design

        Kleuren van de TV
        Zwarte lage plastic rand
        Ontwerp van de standaard
        Zwart zeepbakje van plastic

      • Afmetingen

        Afstand tussen 2 standaarden
        635  mm
        Geschikt voor wandmontage
        100 x 200 mm
        TV zonder standaard (B x H x D)
        718,4 x 419 x 61,1 mm
        TV met standaard (B x H x D)
        718,4 x 446,5 x 197 mm
        Gewicht van TV zonder standaard
        3,38 kg
        Gewicht van TV met standaard
        3,45 kg

      Badge-D2C

      Ondersteuning voor dit product

      Bekijk producttips, veelgestelde vragen, gebruiksaanwijzingen en informatie over veiligheid en naleving.

      Voorgestelde producten

      Onlangs bekeken producten

      Recensies

      Wees de eerste om dit artikel te beoordelen

      • Deze televisie bevat lood in bepaalde onderdelen of componenten waarvoor geen alternatieve technologie bestaat, in overeenstemming met bestaande vrijstellingsclausules van de RoHS-richtlijn.
      • De TV biedt ondersteuning voor gratis DVB-uitzendingen. Mogelijk worden bepaalde DVB-aanbieders niet ondersteund. Ga voor een recente lijst met aanbieders naar het gedeelte met veelgestelde vragen van de ondersteuningswebsite van Philips. Voor bepaalde aanbieders zijn voorwaarden en een abonnement vereist. Neem voor meer informatie contact op met uw aanbieder.
      • De beschikbaarheid van Smart TV-apps verschilt per TV-model en land. Ga voor meer informatie naar: www.philips.com/smarttv.
      • Philips TV Remote-app en verwante functionaliteiten verschillen per TV-model, provider en land, smart device-model en besturingssysteem. Ga voor meer informatie naar: www.philips.com/TVRemoteapp.
      • Elektronische Programma Gids (EPG) en actuele gegevens (tot 8 dagen) zijn afhankelijk van land en kabelmaatschappij.
      • Netflix-abonnement vereist. Onderhevig aan de voorwaarden op https://www.netflix.com
      • Amazon Prime is beschikbaar in geselecteerde talen en landen.
      • Amazon, Alexa en alle gerelateerde logo's zijn handelsmerken van Amazon.com, Inc. of haar dochterondernemingen. Amazon Alexa is beschikbaar in geselecteerde talen en landen.
      • De knop voor (over-the-top) mediadiensten op de afstandsbediening verschilt per land. Raadpleeg het daadwerkelijke product in de doos.
      • Google Assistent is beschikbaar in verschillende talen en landen, specifiek voor producttypen.
      • De omvang van spraakbedieningsservices varieert per land en taal. Neem voor de meest recente informatie contact op met onze klantenservice.
      Terug naar boven
      Warranty icon

      Wij staan garant voor kwaliteit, zodat je zorgeloos kunt
      genieten

      Bekijk ons garantiebeleid
      Refurbishment icon

      Wij geven producten een tweede leven met refurbished edities*

      Ontdek onze beter-dan-nieuw producten
      Parts and accessories

      Wij helpen je om onderdelen te vervangen, niet het hele product*

      Shop onderdelen en accessoires
      Sustainability icon

      Wij nemen verantwoordelijkheid voor onze impact op het milieu

      Lees meer over onze duurzaamheidsdoelen

      *Alleen van toepassing op Persoonlijke verzorging, Verzorging voor moeder en kind en Huishoudelijke artikelen.

      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alle rechten voorbehouden.

      U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.