Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
32PHT4132/12
Ultraslanke LED-TV
Stijlvol design en een goede prijs-kwaliteitverhouding. De Philips 4100-TV met Digital Crystal Clear biedt HD-beeldkwaliteit, hoog contrast en helder geluid. Dit gebruiksvriendelijke model geeft een geweldige entertainmentervaring.
80 cm (32")
LED-TV
DVB-T/T2/C
Wanneer onze teams een nieuwe televisie ontwikkelen, denken ze goed na over elk aspect: van technologie tot ontwerp. De ultramoderne voetjes zijn ontwikkeld om ruimte onder uw TV te creëren, daar waar normaal gesproken een traditionele standaard staat, en zorgen voor een nog intensere kijkervaring. Het effect? Een televisie die er mag zijn en die knipoogt naar de toekomst.
Samen plezier hebben. Sluit uw USB-stick, digitale camera, MP3-speler of ander multimedia-apparaat aan op de USB-poort van uw TV om te genieten van foto's, video's en muziek met de gebruiksvriendelijke inhoudsbrowser op het scherm.
Vermijd kabelwirwar met een enkele HDMI-kabel die beeld- en geluidssignalen van uw randapparatuur naar uw TV overbrengt. Doordat HDMI de signalen ongecomprimeerd overbrengt, gaat de goede kwaliteit van de bron niet verloren. Samen met Philips EasyLink hebt u slechts één afstandsbediening nodig voor de meeste handelingen op uw TV, DVD-speler, Blu-ray-speler, set-top box of home cinema-systeem.
3.7
van 5
30
Reviews & awards
Onorevole Prof.
12/02/2022
Italia
FUNZIONALE E AGGIORNATO
iN QUESTO PERIODO TUTTI A CORRERE NEI NEGOZI PER ACQUISTARE I DECODER. QUESTO MODELLO DI ALCUNI ANNI FA FUNZIONA SENZA DECODER. GRAZIE PHILIPS
Voordelen
PICCOLO E OTTIME IMMAGINI E SUONO
Nadelen
PERCHE' NON METTETE IN VENDITA ANCHE TV CON IL PROFILO BIANCO?
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4100 series 32PHT4132 TV LED ultra sottile
Datum gebruik 2020-02-12
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4100 series 32PHT4132 TV LED ultra sottile
Datum gebruik 2020-02-12
Ernshaw
17/07/2018
United Kingdom
Geverifieerde koper
Good value for money
Our (different brand) tv "gave up the ghost" and it was too expensive to repair. It was a 40", but our budget restricted us to a new 32". We haven't noticed that much of a difference; enjoying programmes just as much on a smaller screen. The picture is crystal clear and has good sound quality. I associate the brand Philips with good quality, and this tv hasn't disappointed.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4100 series 32PHT4132 Ultra Slim LED TV
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4100 series 32PHT4132 Ultra Slim LED TV
Sarsar39
27/06/2018
United Kingdom
Brilliant TV for the money
Really pleased with this TV, the picture is clear and the sound is good, can't fault it, great 32inch TV.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4100 series 32PHT4132 Ultra Slim LED TV
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4100 series 32PHT4132 Ultra Slim LED TV
Gebaseerd op de resultaten van het Ambilight-proefprogramma in Zweden, Denemarken, Finland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk tussen 24 februari 2023 en 28 februari 2025. Tijdens deze periode koos 99,91% van de deelnemers ervoor om hun Ambilight TV te houden, ondanks een retourbeleid met volledige terugbetaling, zonder dat hiervoor een reden hoefde te worden opgegeven.
EPG en actuele gegevens (tot 8 dagen) zijn afhankelijk van land en kabelmaatschappij.
Energieverbruik in kWh per jaar, op basis van het stroomverbruik van de televisie als deze 4 uur per dag, 365 dagen per jaar is ingeschakeld. Het werkelijke energieverbruik hangt af van hoe de televisie wordt gebruikt.
De TV biedt ondersteuning voor gratis DVB-uitzendingen. Mogelijk worden bepaalde DVB-aanbieders niet ondersteund. Ga voor een recente lijst met aanbieders naar het gedeelte met veelgestelde vragen van de ondersteuningswebsite van Philips. Voor bepaalde aanbieders zijn voorwaarden en een abonnement vereist. Neem voor meer informatie contact op met uw aanbieder.
(Philips) alleen compatibel met specifieke Philips player-apparaten.
Deze televisie bevat lood in bepaalde onderdelen of componenten waarvoor geen alternatieve technologie bestaat, in overeenstemming met bestaande vrijstellingsclausules van de RoHS-richtlijn.