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Niet meer leverbaar

4100 seriesUltraslanke LED-TV

32PHT4112/12

3.7

| (27) Reviews & awards | 84% beveelt dit product aan

Ultraslanke LED-TV

Stijlvol design en een goede prijs-kwaliteitverhouding. De Philips 4100-TV met Digital Crystal Clear biedt HD-beeldkwaliteit, hoog contrast en helder geluid. Dit gebruiksvriendelijke model geeft een geweldige entertainmentervaring.

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99,91% van de mensen die Ambilight TV proberen, willen hem nooit meer teruggeven. 1

met Digital Crystal Clear

Ultraslanke LED-TV

  • 80 cm (32")

  • LED-TV

  • DVB-T/T2/C

Slanke, verfijnde standaard creëert ruimte

Wanneer onze teams een nieuwe televisie ontwikkelen, denken ze goed na over elk aspect: van technologie tot ontwerp. De ultramoderne voetjes zijn ontwikkeld om ruimte onder uw TV te creëren, daar waar normaal gesproken een traditionele standaard staat, en zorgen voor een nog intensere kijkervaring. Het effect? Een televisie die er mag zijn en die knipoogt naar de toekomst.

Digital Crystal Clear voor precisie die u wilt delen

Philips heeft Digital Crystal Clear ontwikkeld voor een natuurlijk uitziend beeld, ongeacht de bron. Of u nu wilt genieten van uw favoriete series en films, het nieuws wilt zien of gezellig met vrienden wilt kijken, alles wordt weergegeven met optimaal contrast, en de beste kleuren en scherpte.

LED-TV voor een geweldig contrast

Dankzij LED-achtergrondverlichting profiteert u niet alleen van een laag energieverbruik en slanke vormgeving, maar bovendien van een hoge helderheid, ongelofelijk contrast en levendige kleuren.

Technische specificaties

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Recensies

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3.7

van 5

27

Reviews & awards

84%

beveelt dit product aan

11/03/2024

United Kingdom

United Kingdom

Very easy to use. Fantastic picture quality.

Very good value TV, well put together, great picture quality and easy to use.

Voordelen

Good picture, easy to operate.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 4100 series 32PHT4112 Ultra Slim LED TV

Datum gebruik 2022-03-10

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 4100 series 32PHT4112 Ultra Slim LED TV

Datum gebruik 2022-03-10

21/04/2020

España

España

Geverifieerde koper

El producto es excelente

Considero es de fácil manejo, buena imagen, ligero, recomiendo este equipo.

Voordelen

Buena imagen y sonido.

Nadelen

No aplica.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 4100 series 32PHT4112 Televisor LED ultrafino

Datum gebruik 2018-04-21

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 4100 series 32PHT4112 Televisor LED ultrafino

Datum gebruik 2018-04-21

17/06/2018

Ελλάδα

Ελλάδα

Value for money

Την εχω αρκετο καιρο. Η τηλεόραση σε γενικές γραμμές είναι μια χαρά. Απλά αν έφτιαχνε λίγο το μενού θα ήταν καλύτερα. Και ένα πρόβλημα που έχουν λίγο πολύ αρκετές τηλεοράσεις είναι η αργή εναλλαγή από το ένα κανάλι στο άλλο.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 4100 series 32PHT4112 Εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση LED

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 4100 series 32PHT4112 Εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση LED

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Voorwaarden

  1. Gebaseerd op de resultaten van het Ambilight-proefprogramma in Zweden, Denemarken, Finland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk tussen 24 februari 2023 en 28 februari 2025. Tijdens deze periode koos 99,91% van de deelnemers ervoor om hun Ambilight TV te houden, ondanks een retourbeleid met volledige terugbetaling, zonder dat hiervoor een reden hoefde te worden opgegeven. 

  1. EPG en actuele gegevens (tot 8 dagen) zijn afhankelijk van land en kabelmaatschappij.

  2. Energieverbruik in kWh per jaar, op basis van het stroomverbruik van de televisie als deze 4 uur per dag, 365 dagen per jaar is ingeschakeld. Het werkelijke energieverbruik hangt af van hoe de televisie wordt gebruikt.

  3. De TV biedt ondersteuning voor gratis DVB-uitzendingen. Mogelijk worden bepaalde DVB-aanbieders niet ondersteund. Ga voor een recente lijst met aanbieders naar het gedeelte met veelgestelde vragen van de ondersteuningswebsite van Philips. Voor bepaalde aanbieders zijn voorwaarden en een abonnement vereist. Neem voor meer informatie contact op met uw aanbieder.

  4. (Philips) alleen compatibel met specifieke Philips player-apparaten.

  5. Deze televisie bevat lood in bepaalde onderdelen of componenten waarvoor geen alternatieve technologie bestaat, in overeenstemming met bestaande vrijstellingsclausules van de RoHS-richtlijn.