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Niet meer leverbaar

4500 seriesLED-TV

32PHS4504/12

5

| (1) Beoordeling | 100% beveelt dit product aan

LED-TV

Klein is nog steeds fijn met een LED-TV die geschikt is voor kleinere ruimtes. Pixel Plus HD zorgt voor continu helder beeld en duidelijk geluid — of u nu series kijkt tijdens het koken of een film kijkt terwijl u op de loopband staat.

Bekijk alle voordelen
TV brand claim gold

99,91% van de mensen die Ambilight TV proberen, willen hem nooit meer teruggeven. 1

met Pixel Plus HD

LED-TV

  • 80 cm (32")

  • 200 Picture Performance Index

  • LED-TV

  • Pixel Plus HD

Gemakkelijk te verplaatsen. Kleine verborgen steun aan de achterkant.

Heldere audio uit luidsprekers met volledig bereik.

HD LED-TV. Kristalheldere resolutie.

Technische specificaties

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Recensies

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5.0

van 5

1

Beoordeling

100%

beveelt dit product aan

4
3
2
1

25/03/2020

Nederland

Nederland

TV in kleine ruimte, b.v. slaapkamer

Fijn (om in een kleinere ruimte) nog even rustig TV te kijken. Een eenvoudige TV zonder poespas met daarbij een mooi beeld. Veel waar voor je geld.

Voordelen

Niet grote TV voor op b.v. een slaapkamer

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 4500 series 32PHS4504 LED-TV

Datum gebruik 2019-02-25

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 4500 series 32PHS4504 LED-TV

Datum gebruik 2019-02-25

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Voorwaarden

  1. Gebaseerd op de resultaten van het Ambilight-proefprogramma in Zweden, Denemarken, Finland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk tussen 24 februari 2023 en 28 februari 2025. Tijdens deze periode koos 99,91% van de deelnemers ervoor om hun Ambilight TV te houden, ondanks een retourbeleid met volledige terugbetaling, zonder dat hiervoor een reden hoefde te worden opgegeven. 

  1. EPG en actuele gegevens (tot 8 dagen) zijn afhankelijk van land en kabelmaatschappij.

  2. Energieverbruik in kWh per jaar, op basis van het stroomverbruik van de televisie als deze 4 uur per dag, 365 dagen per jaar is ingeschakeld. Het werkelijke energieverbruik hangt af van hoe de televisie wordt gebruikt.

  3. De TV biedt ondersteuning voor gratis DVB-uitzendingen. Mogelijk worden bepaalde DVB-aanbieders niet ondersteund. Ga voor een recente lijst met aanbieders naar het gedeelte met veelgestelde vragen van de ondersteuningswebsite van Philips. Voor bepaalde aanbieders zijn voorwaarden en een abonnement vereist. Neem voor meer informatie contact op met uw aanbieder.

  4. Deze televisie bevat lood in bepaalde onderdelen of componenten waarvoor geen alternatieve technologie bestaat, in overeenstemming met bestaande vrijstellingsclausules van de RoHS-richtlijn.