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  • Energy Label Europe B
    UltraClear 4K-resolutie, uiterst levendige kleuren
  • UltraClear 4K-resolutie, uiterst levendige kleuren
  • UltraClear 4K-resolutie, uiterst levendige kleuren
  • Energy Label Europe B
    UltraClear 4K-resolutie, uiterst levendige kleuren
  • UltraClear 4K-resolutie, uiterst levendige kleuren
  • UltraClear 4K-resolutie, uiterst levendige kleuren

Niet meer leverbaar

Brilliance4K LCD-monitor met Ultra Wide-Color

328P6VJEB/00

3.8
| (16) Reviews & awards
UltraClear 4K-resolutie, uiterst levendige kleuren
Met dit professionele Philips Ultra HD-scherm van 32 inch ontgaat u helemaal niets dankzij het grote scherm vol details in Ultra High Definition.
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voor wanneer het belangrijk is

UltraClear 4K-resolutie, uiterst levendige kleuren

  • P Line

  • 32 (zichtbaar 80 cm (31,5"))

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

UltraClear 4K UHD-resolutie (3840 x 2160) voor precisie

UltraClear 4K UHD-resolutie (3840 x 2160) voor precisie

Deze Philips-schermen hebben hoogwaardige panelen voor UltraClear-beeld met een resolutie van 4K UHD (3840 x 2160). Of u nu een veeleisende professional bent die uiterst gedetailleerde beelden voor CAD-oplossingen nodig heeft, grafische 3D-toepassingen gebruikt of een financieel expert bent die met enorme spreadsheets werkt, de schermen van Philips laten de beelden tot leven komen.

Ultra Wide-Color met nog meer kleuren voor een levendig beeld

Ultra Wide-Color met nog meer kleuren voor een levendig beeld

Ultra Wide-Color-technologie levert een breder spectrum aan kleuren voor een schitterend beeld. Het bredere 'kleurengamma' van Ultra Wide-Color produceert meer natuurlijk uitziend groen, levendiger rood en dieper blauw. Breng mediaentertainment, afbeeldingen en zelfs productiviteit tot leven met de intense kleuren van de Ultra Wide-Color-technologie.

VA-monitor voor fantastische beelden met een brede kijkhoek

VA-monitor voor fantastische beelden met een brede kijkhoek

De Philips VA LED-monitor gebruikt de Advanced Multi-Domain Vertical Alignment-technologie waardoor u zeer hoge contrastverhoudingen krijgt voor extra levendige en heldere beelden. De monitor verwerkt standaardkantoortoepassingen zonder problemen, maar hij is vooral geschikt voor foto's, surfen op internet, films, games en veeleisende grafische toepassingen. Dankzij de geoptimaliseerde pixelbeheertechnologie ontstaat er een extra brede kijkhoek van 178/178 graden, zodat u geniet van scherpe beelden.

Technische specificaties

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Recensies

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3.8

van 5

16

Reviews & awards

3

29/09/2018

Nederland

Nederland

Zeer blij mee.

Tijdens mijn zoektocht naar twee identieke beeldschermen voor video en foto bewerking liep ik tegen één groot scherm aan. Nieuwe invalshoek... Toen op zoek gegaan naar een groot scherm wat ook nog redelijk betaalbaar was. Ik kwam bij deze Philips uit, online onderzoek gedaan en besloten hem aan te schaffen. Geen seconde spijt gehad.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Brilliance 328P6VJEB 4K LCD-monitor met Ultra Wide-Color

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Brilliance 328P6VJEB 4K LCD-monitor met Ultra Wide-Color

15/11/2019

Deutschland

Deutschland

Das Produkt ist top!

Sehr schöne Farben, exzellente Auflösung! Empfehlenswert!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Brilliance 328P6VJEB 4K LCD-Monitor mit Ultra Wide Color

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Brilliance 328P6VJEB 4K LCD-Monitor mit Ultra Wide Color

28/01/2018

Deutschland

Deutschland

Guter Monitor für den schmalen Geldbeutel

Habe lange nach einem 4K Bildschirm gesucht. Bis ich auf diesen aufmerksam geworden bin. Die Ausstattung ist sehr gut. Alle Kabel liegen bei und trotz meiner schwachen Grafikkarte (4K mit 24 Hz) merke ich keine Schlieren. So soll es sein. Die USB-Anschlüsse an der Seite des Monitors sind einfach zu erreichen und sind wirklich praktisch für den Alltagsgebraucht. In Summe ein guter Bildschirm für überschaubares Geld.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Brilliance 328P6VJEB 4K LCD-Monitor mit Ultra Wide Color

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Brilliance 328P6VJEB 4K LCD-Monitor mit Ultra Wide Color

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Voorwaarden

  1. Dit Philips-beeldscherm heeft het MHL-certificaat. Als het MHL-apparaat echter niet wordt verbonden of niet correct werkt, raadpleegt u de veelgestelde vragen bij het MHL-apparaat of neemt u rechtstreeks contact op met de leverancier. Het beleid van de fabrikant van het apparaat vereist mogelijk dat u een merkspecifieke MHL-kabel of -adapter moet aanschaffen voor een correcte werking.

  2. Optioneel MHL-gecertificeerd mobiel apparaat en MHL-kabel vereist (niet meegeleverd). Neem contact op met de leverancier van uw MHL-apparaat voor compatibiliteit.

  3. Energiebesparende stand-by/uit van ErP is niet van toepassing op de MHL-oplaadfunctionaliteit

  4. Voor een volledige lijst met MHL-compatibele producten raadpleegt u www.mhlconsortium.org

  5. EPEAT-classificatie is alleen geldig waar Philips het product registreert. Ga naar https://www.epeat.net/ voor informatie over de registratiestatus in uw land.

  6. Snel opladen voldoet aan USB BC 1.2-standaard

  7. Waarde responstijd gelijk aan SmartResponse