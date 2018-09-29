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Niet meer leverbaar
328P6VJEB/00
P Line
32 (zichtbaar 80 cm (31,5"))
3840 x 2160 (4K UHD)
Deze Philips-schermen hebben hoogwaardige panelen voor UltraClear-beeld met een resolutie van 4K UHD (3840 x 2160). Of u nu een veeleisende professional bent die uiterst gedetailleerde beelden voor CAD-oplossingen nodig heeft, grafische 3D-toepassingen gebruikt of een financieel expert bent die met enorme spreadsheets werkt, de schermen van Philips laten de beelden tot leven komen.
Ultra Wide-Color-technologie levert een breder spectrum aan kleuren voor een schitterend beeld. Het bredere 'kleurengamma' van Ultra Wide-Color produceert meer natuurlijk uitziend groen, levendiger rood en dieper blauw. Breng mediaentertainment, afbeeldingen en zelfs productiviteit tot leven met de intense kleuren van de Ultra Wide-Color-technologie.
De Philips VA LED-monitor gebruikt de Advanced Multi-Domain Vertical Alignment-technologie waardoor u zeer hoge contrastverhoudingen krijgt voor extra levendige en heldere beelden. De monitor verwerkt standaardkantoortoepassingen zonder problemen, maar hij is vooral geschikt voor foto's, surfen op internet, films, games en veeleisende grafische toepassingen. Dankzij de geoptimaliseerde pixelbeheertechnologie ontstaat er een extra brede kijkhoek van 178/178 graden, zodat u geniet van scherpe beelden.
3.8
van 5
16
Reviews & awards
Grisos
29/09/2018
Nederland
Zeer blij mee.
Tijdens mijn zoektocht naar twee identieke beeldschermen voor video en foto bewerking liep ik tegen één groot scherm aan. Nieuwe invalshoek... Toen op zoek gegaan naar een groot scherm wat ook nog redelijk betaalbaar was. Ik kwam bij deze Philips uit, online onderzoek gedaan en besloten hem aan te schaffen. Geen seconde spijt gehad.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Brilliance 328P6VJEB 4K LCD-monitor met Ultra Wide-Color
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Brilliance 328P6VJEB 4K LCD-monitor met Ultra Wide-Color
Namibianer65
15/11/2019
Deutschland
Das Produkt ist top!
Sehr schöne Farben, exzellente Auflösung! Empfehlenswert!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Brilliance 328P6VJEB 4K LCD-Monitor mit Ultra Wide Color
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Brilliance 328P6VJEB 4K LCD-Monitor mit Ultra Wide Color
Konsum
28/01/2018
Deutschland
Guter Monitor für den schmalen Geldbeutel
Habe lange nach einem 4K Bildschirm gesucht. Bis ich auf diesen aufmerksam geworden bin. Die Ausstattung ist sehr gut. Alle Kabel liegen bei und trotz meiner schwachen Grafikkarte (4K mit 24 Hz) merke ich keine Schlieren. So soll es sein. Die USB-Anschlüsse an der Seite des Monitors sind einfach zu erreichen und sind wirklich praktisch für den Alltagsgebraucht. In Summe ein guter Bildschirm für überschaubares Geld.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Brilliance 328P6VJEB 4K LCD-Monitor mit Ultra Wide Color
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Brilliance 328P6VJEB 4K LCD-Monitor mit Ultra Wide Color
Dit Philips-beeldscherm heeft het MHL-certificaat. Als het MHL-apparaat echter niet wordt verbonden of niet correct werkt, raadpleegt u de veelgestelde vragen bij het MHL-apparaat of neemt u rechtstreeks contact op met de leverancier. Het beleid van de fabrikant van het apparaat vereist mogelijk dat u een merkspecifieke MHL-kabel of -adapter moet aanschaffen voor een correcte werking.
Optioneel MHL-gecertificeerd mobiel apparaat en MHL-kabel vereist (niet meegeleverd). Neem contact op met de leverancier van uw MHL-apparaat voor compatibiliteit.
Energiebesparende stand-by/uit van ErP is niet van toepassing op de MHL-oplaadfunctionaliteit
Voor een volledige lijst met MHL-compatibele producten raadpleegt u www.mhlconsortium.org
EPEAT-classificatie is alleen geldig waar Philips het product registreert. Ga naar https://www.epeat.net/ voor informatie over de registratiestatus in uw land.
Snel opladen voldoet aan USB BC 1.2-standaard
Waarde responstijd gelijk aan SmartResponse