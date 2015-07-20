ProductenPhilips ondersteuning

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Productfoto voorkant
  • Primaire afbeelding
  • Productfoto voorkant
  • Primaire afbeelding

Niet meer leverbaar

LCD-monitor met SmartImage Lite

274E5QHAW/01

3.7

| (12) Reviews & awards

Levendige beelden met AH-IPS-scherm

Dit aantrekkelijke Philips-beeldscherm met ultradunne rand en AH-IPS-scherm geeft uw beelden schitterende, levendige kleuren. Met Mobile HD Link kunt u de inhoud van uw smartphone weergeven op het beeldscherm.

Bekijk alle voordelen

met ultradunne rand, MHL

Levendige beelden met AH-IPS-scherm

  • Ultradunne rand

  • 68,6 cm (27")

  • MHL

Optionele MHL-kabel voor HD-video- en audioweergave

Minimalistische uitstraling met ultradunne rand

De nieuwe Philips-displays benutten de nieuwste technologiepanelen en zijn ontworpen voor een minimalistische uitstraling met een buitenrand van maximaal 2,5 mm dikte. Gecombineerd met een zwarte matrixstrook van circa 9 mm in het paneel, zijn de totale afmetingen van de rand beduidend verkleind, voor minimale afleidingen en een maximale kijkgrootte. Het display met ultradunne rand geeft u het gevoel dat u één groot display gebruikt en is speciaal geschikt voor multi-display-installatie of beeldverdeling zoals bij games, ontwerp van afbeeldingen en professionele toepassingen.

TrueVision zorgt voor hoogwaardige beelden

TrueVision is een technologie van Philips die gebruikmaakt van geavanceerde algoritmen voor het testen en uitlijnen van het beeld voor optimale weergaveprestaties. Philips zorgt ervoor dat TrueVision-monitoren in de fabriek precies worden afgesteld met behulp van dit proces, zodat u kunt profiteren van een consistente kleur- en beeldkwaliteit.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

3.7

van 5

12

Reviews & awards

1

20/07/2015

Suisse

Suisse

Geverifieerde koper

Haelt was es verspricht

Passt auch farblich gut zum Mobiliar Technisch alles ok

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 274E5QHAW LCD-Monitor mit SmartImage Lite

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 274E5QHAW LCD-Monitor mit SmartImage Lite

06/10/2014

United Kingdom

United Kingdom

Geverifieerde koper

great value, top quality

good design, very thin bezel, crisp colours and comes with speakers built in. also has both VGA and HDMI connections.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 234E5QHAW LCD monitor with SmartImage lite

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 234E5QHAW LCD monitor with SmartImage lite

23/01/2014

España

España

Buena calidad de imagen.

Buena calidad de imagen. Cumple con creces. Buen precio para lo que ofrece. Los altavoces son mejorables, pero los tiene y son de agradecer. Apto para ps4 y juegos en general. Excelente calidad de imagen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 234E5QHAW Monitor LCD con SmartImage Lite

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 234E5QHAW Monitor LCD con SmartImage Lite

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen

Ik ontvang graag promotionele berichten - op basis van mijn voorkeuren en gedrag - over producten, diensten, evenementen en aanbiedingen van Philips. Ik kan me op elk gewenst moment eenvoudig afmelden.

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen
Voorwaarden

  1. Optioneel MHL-gecertificeerd mobiel apparaat en MHL-kabel vereist (niet meegeleverd). Neem contact op met de leverancier van uw MHL-apparaat voor compatibiliteit.

  2. Energiebesparende stand-by/uit van ErP is niet van toepassing op de MHL-oplaadfunctionaliteit

  3. "IPS"-naam/handelsmerk en verwante octrooien voor technologieën zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.