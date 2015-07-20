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Niet meer leverbaar
274E5QHAW/01
Levendige beelden met AH-IPS-scherm
Dit aantrekkelijke Philips-beeldscherm met ultradunne rand en AH-IPS-scherm geeft uw beelden schitterende, levendige kleuren. Met Mobile HD Link kunt u de inhoud van uw smartphone weergeven op het beeldscherm.
Ultradunne rand
68,6 cm (27")
MHL
De nieuwe Philips-displays benutten de nieuwste technologiepanelen en zijn ontworpen voor een minimalistische uitstraling met een buitenrand van maximaal 2,5 mm dikte. Gecombineerd met een zwarte matrixstrook van circa 9 mm in het paneel, zijn de totale afmetingen van de rand beduidend verkleind, voor minimale afleidingen en een maximale kijkgrootte. Het display met ultradunne rand geeft u het gevoel dat u één groot display gebruikt en is speciaal geschikt voor multi-display-installatie of beeldverdeling zoals bij games, ontwerp van afbeeldingen en professionele toepassingen.
TrueVision is een technologie van Philips die gebruikmaakt van geavanceerde algoritmen voor het testen en uitlijnen van het beeld voor optimale weergaveprestaties. Philips zorgt ervoor dat TrueVision-monitoren in de fabriek precies worden afgesteld met behulp van dit proces, zodat u kunt profiteren van een consistente kleur- en beeldkwaliteit.
3.7
van 5
12
Reviews & awards
goes
20/07/2015
Suisse
Geverifieerde koper
Haelt was es verspricht
Passt auch farblich gut zum Mobiliar Technisch alles ok
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 274E5QHAW LCD-Monitor mit SmartImage Lite
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 274E5QHAW LCD-Monitor mit SmartImage Lite
Caldie
06/10/2014
United Kingdom
Geverifieerde koper
great value, top quality
good design, very thin bezel, crisp colours and comes with speakers built in. also has both VGA and HDMI connections.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 234E5QHAW LCD monitor with SmartImage lite
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 234E5QHAW LCD monitor with SmartImage lite
JJSG
23/01/2014
España
Buena calidad de imagen.
Buena calidad de imagen. Cumple con creces. Buen precio para lo que ofrece. Los altavoces son mejorables, pero los tiene y son de agradecer. Apto para ps4 y juegos en general. Excelente calidad de imagen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 234E5QHAW Monitor LCD con SmartImage Lite
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 234E5QHAW Monitor LCD con SmartImage Lite
Optioneel MHL-gecertificeerd mobiel apparaat en MHL-kabel vereist (niet meegeleverd). Neem contact op met de leverancier van uw MHL-apparaat voor compatibiliteit.
Energiebesparende stand-by/uit van ErP is niet van toepassing op de MHL-oplaadfunctionaliteit
"IPS"-naam/handelsmerk en verwante octrooien voor technologieën zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.