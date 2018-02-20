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  • Energy Label Europe B
    LED-beelden in levendige kleuren
  • LED-beelden in levendige kleuren
  • Energy Label Europe B
    LED-beelden in levendige kleuren
  • LED-beelden in levendige kleuren

Niet meer leverbaar

LCD-monitor met SmartControl Lite

273V5LHSB/00

4.2
| (39) Reviews & awards | 84% beveelt dit product aan
LED-beelden in levendige kleuren
Geniet van levendige LED-beelden op dit grote Philips-beeldscherm. Met HDMI en SmartControl Lite. Een geweldige keuze!
Bekijk alle voordelen

LED-beelden in levendige kleuren

  • V Line

  • 68,6 cm (27")

LED-technologie voor levendige kleuren

Witte LED's zijn Solid State-apparaten die sneller op volle sterkte licht geven, waardoor ze snel klaar zijn voor gebruik. LED's bevatten geen kwik en kunnen dus milieuvriendelijk worden weggegooid en gerecycled. Met LED's kan LCD-achtergrondverlichting makkelijker worden gedimd, waardoor de contrastverhouding super hoog is. Dankzij de consistente helderheid op het scherm leveren de LED's een fantastisch nauwkeurige kleurweergave.

Eenvoudige aanpassing van de weergave met SmartControl Lite

SmartControl Lite is de nieuwste monitorbeheersoftware voor gebruikersinterfaces. Via de 3D-pictogrammen kunnen gebruikers de meeste monitorvariabelen met de muis afstellen, zoals kleur, helderheid, schermkalibratie, multimedia, ID-beheer enz.

SmartContrast voor rijke details in het zwart

SmartContrast voor rijke details in het zwart

SmartContrast is een Philips-technologie die het weergegeven beeld analyseert. Kleuren worden automatisch bijgesteld en de intensiteit van de achtergrondverlichting wordt aangepast voor een dynamische verbetering van het contrast bij digitale afbeeldingen, video's of games met donkere kleurtinten. In de modus Economisch worden het contrast en de achtergrondverlichting optimaal ingesteld voor alledaagse kantoortoepassingen en een laag energieverbruik.

Technische specificaties

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Recensies

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4.2

van 5

39

Reviews & awards

84%

beveelt dit product aan

20/02/2018

Nederland

Nederland

heel tevreden

prettig en mooi helder beeld groot beeld duidelijk leesbaar

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 243V5LHSB LCD-monitor met SmartControl Lite

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 243V5LHSB LCD-monitor met SmartControl Lite

29/12/2017

Nederland

Nederland

Grote hele fijne monitor

Deze Monitor is een aanrader een heerlijk led scherm met een hoog contrast een snelle verversing van het beeld en een formaat die zeer prettig is om mee te werken. En dat voor die prijs

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 273V5LHSB LCD-monitor met SmartControl Lite

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 273V5LHSB LCD-monitor met SmartControl Lite

05/03/2018

België

België

Geverifieerde koper

Een zeer goed product.

ik ben tot nu toe zeer tevreden over het product en zou het iedereen aanraden.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 243V5LHSB LCD-monitor met SmartControl Lite

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 243V5LHSB LCD-monitor met SmartControl Lite

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