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Niet meer leverbaar
V Line
68,6 cm (27")
Witte LED's zijn Solid State-apparaten die sneller op volle sterkte licht geven, waardoor ze snel klaar zijn voor gebruik. LED's bevatten geen kwik en kunnen dus milieuvriendelijk worden weggegooid en gerecycled. Met LED's kan LCD-achtergrondverlichting makkelijker worden gedimd, waardoor de contrastverhouding super hoog is. Dankzij de consistente helderheid op het scherm leveren de LED's een fantastisch nauwkeurige kleurweergave.
SmartControl Lite is de nieuwste monitorbeheersoftware voor gebruikersinterfaces. Via de 3D-pictogrammen kunnen gebruikers de meeste monitorvariabelen met de muis afstellen, zoals kleur, helderheid, schermkalibratie, multimedia, ID-beheer enz.
SmartContrast is een Philips-technologie die het weergegeven beeld analyseert. Kleuren worden automatisch bijgesteld en de intensiteit van de achtergrondverlichting wordt aangepast voor een dynamische verbetering van het contrast bij digitale afbeeldingen, video's of games met donkere kleurtinten. In de modus Economisch worden het contrast en de achtergrondverlichting optimaal ingesteld voor alledaagse kantoortoepassingen en een laag energieverbruik.
4.2
van 5
39
Reviews & awards
84%
beveelt dit product aan
jacobse
20/02/2018
Nederland
heel tevreden
prettig en mooi helder beeld groot beeld duidelijk leesbaar
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 243V5LHSB LCD-monitor met SmartControl Lite
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 243V5LHSB LCD-monitor met SmartControl Lite
Januitleek
29/12/2017
Nederland
Grote hele fijne monitor
Deze Monitor is een aanrader een heerlijk led scherm met een hoog contrast een snelle verversing van het beeld en een formaat die zeer prettig is om mee te werken. En dat voor die prijs
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 273V5LHSB LCD-monitor met SmartControl Lite
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 273V5LHSB LCD-monitor met SmartControl Lite
Godfried
05/03/2018
België
Geverifieerde koper
Een zeer goed product.
ik ben tot nu toe zeer tevreden over het product en zou het iedereen aanraden.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 243V5LHSB LCD-monitor met SmartControl Lite
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 243V5LHSB LCD-monitor met SmartControl Lite
Waarde responstijd gelijk aan SmartResponse