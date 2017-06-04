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  • Energy Label Europe A
    LED-beelden in levendige kleuren
  • LED-beelden in levendige kleuren
  • Energy Label Europe A
    LED-beelden in levendige kleuren
  • LED-beelden in levendige kleuren

Niet meer leverbaar

LCD-monitor met SmartControl Lite

273V5LHAB/00

3.9
| (57) Reviews & awards
LED-beelden in levendige kleuren
Geniet van levendige LED-beelden op deze grote Philips-monitor met HDMI en stereoluidsprekers. Een geweldige keuze!
Bekijk alle voordelen

met stereoluidsprekers

LED-beelden in levendige kleuren

  • V Line

  • 68,6 cm (27")

LED-technologie voor levendige kleuren

Witte LED's zijn Solid State-apparaten die sneller op volle sterkte licht geven, waardoor ze snel klaar zijn voor gebruik. LED's bevatten geen kwik en kunnen dus milieuvriendelijk worden weggegooid en gerecycled. Met LED's kan LCD-achtergrondverlichting makkelijker worden gedimd, waardoor de contrastverhouding super hoog is. Dankzij de consistente helderheid op het scherm leveren de LED's een fantastisch nauwkeurige kleurweergave.

Ingebouwde stereoluidsprekers voor multimedia

Ingebouwde stereoluidsprekers voor multimedia

Er zijn twee stereoluidsprekers van hoge kwaliteit geïntegreerd in het beeldscherm. Deze kunnen in het zicht naar voren of uit het zicht omlaag, omhoog, naar achteren, enz. gericht zijn, afhankelijk van het model en het ontwerp.

Eenvoudige aanpassing van de weergave met SmartControl Lite

SmartControl Lite is de nieuwste monitorbeheersoftware voor gebruikersinterfaces. Via de 3D-pictogrammen kunnen gebruikers de meeste monitorvariabelen met de muis afstellen, zoals kleur, helderheid, schermkalibratie, multimedia, ID-beheer enz.

Technische specificaties

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Recensies

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3.9

van 5

57

Reviews & awards

04/06/2017

Nederland

Nederland

Voordelig geprijsd ruim beeldscherm

Deze monitor voldoet aan mijn verwachtingen. Energieverbruik, formaat en kleur zijn in combinatie met de prijs zeker dik in orde. Het design van de monitor is functioneel en sober. Dit scherm heeft nog relatief brede randen en is wat dikker dan de nieuwere modellen. De voeding zoemt niet, een mankement dat veel van mijn andere Philips apparaten (TV, scheerapparaat, tandenborstel en mediaspeler) wel vertonen. Bij een scherm van dit formaat is het installeren van de bijgeleverde smartcontrol software handig. Met de apllictaie kan je het beeldscherm in zones verdelen en zo je vensters rangschikken. Enige nadeel aan de software is dat voor het aanpassen van de instellingen standaard mijn 2e monitor gebruikt. Als er slechts een monitor is aangesloten treedt dit probleem niet op. Een optie om dit aan te passen zou erg handig zijn.

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Deze review is gemaakt voor 273V5LHAB LCD-monitor met SmartControl Lite

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 273V5LHAB LCD-monitor met SmartControl Lite

15/09/2015

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

helderheid en scherpte waarlijk oogstrelend.

uw product omschrijving voldoet geheel aan de verwachtingen. ik vind het waarlijk een plezier om met mijn PC aan de slag te gaan door de heldere en scherpe beelden op mijn lcd monitor.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 246V5LHAB LCD-monitor

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 246V5LHAB LCD-monitor

16/11/2014

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Een openbaring.

Prima product. Mijn verwachting overtroffen. Hiervoor meerdere monitoren van andere merken gebruikt. De steekt er met kop en schouders bovenuit.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 246V5LHAB LCD-monitor

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 246V5LHAB LCD-monitor

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