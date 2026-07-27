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  • AMVA-beeldscherm met hoge prestaties
  • AMVA-beeldscherm met hoge prestaties
  • AMVA-beeldscherm met hoge prestaties
  • AMVA-beeldscherm met hoge prestaties

Niet meer leverbaar

AMVA LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

273E3QHSS/00

AMVA-beeldscherm met hoge prestaties
Geniet van beelden met superhoog contrast op dit AMVA LED-beeldscherm. Dit scherm met grote kijkhoek en een helder, dynamisch beeld is perfect voor al uw entertainment.
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voor levendig beeld met superhoog contrast

AMVA-beeldscherm met hoge prestaties

  • E Line

  • 68,6 cm (27")

  • Full HD-scherm

AMVA LED voor levendig breedbeeld met zeer hoog contrast

AMVA LED voor levendig breedbeeld met zeer hoog contrast

De Philips AMVA LED-monitor gebruikt de Advanced Multi-Domain Vertical Alignment-technologie waardoor u zeer hoge contrastverhoudingen krijgt voor extra levendige en heldere beelden. De monitor verwerkt standaardkantoortoepassingen zonder problemen, maar hij is vooral geschikt voor foto's, surfen op internet, films, games en veeleisende grafische toepassingen. Dankzij de geoptimaliseerde pixelbeheertechnologie ontstaat er een extra brede kijkhoek van 178/178 graden, zodat u geniet van scherpe beelden, zelfs in een draaimodus van 90 graden

16:9 Full HD-resolutie voor games en films

16:9 Full HD-resolutie voor games en films

Het Full HD-scherm heeft een breedbeeldresolutie van 1920 x 1080p. Dit is de hoogste resolutie van HD-bronnen voor de best mogelijke beeldkwaliteit. Het scherm is volledig toekomstbestendig omdat het 1080p-signalen van alle bronnen ondersteunt, waaronder de recentste bronnen zoals Blu-ray en geavanceerde HD-gameconsoles. De signaalverwerking is uitgebreid bijgewerkt om deze veel hogere signaalkwaliteit en resolutie te ondersteunen. Het scherm geeft heldere, trillingsvrije Progressive Scan-beelden met verbluffende kleuren.

HDMI Ready voor entertainment in Full HD

HDMI Ready voor entertainment in Full HD

Een HDMI Ready apparaat bevat alle benodigde hardware voor High-Definition Multimedia Interface-invoer (HDMI). Een HDMI-kabel zorgt voor hoogwaardige digitale video- en audiosignalen die allemaal door één kabel worden verzonden van een PC of een willekeurig aantal AV-bronnen (zoals set-top boxes, DVD-spelers, A/V-ontvangers en videocamera's).

Technische specificaties

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