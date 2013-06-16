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Niet meer leverbaar
Moda
60 cm (23,6")
Witte LED's zijn Solid State-apparaten die sneller op volle sterkte licht geven, waardoor ze snel klaar zijn voor gebruik. LED's bevatten geen kwik en kunnen dus milieuvriendelijk worden weggegooid en gerecycled. Met LED's kan LCD-achtergrondverlichting makkelijker worden gedimd, waardoor de contrastverhouding super hoog is. Dankzij de consistente helderheid op het scherm leveren de LED's een fantastisch nauwkeurige kleurweergave.
Wilt u een plat LCD-scherm met het hoogste contrast en de levendigste beelden? De combinatie van geavanceerde digitale videoverwerking van Philips en de unieke technologie voor het dimmen en verbeteren van de achtergrondverlichting, zorgt voor levendige beelden. SmartContrast verhoogt het contrast met een uitstekend zwartniveau en een nauwkeurige weergave van donkere schaduwen en kleuren. Zo ontstaat een helder, levensecht beeld met een hoog contrast en levendige kleuren.
SmartKolor is een geavanceerde kleurentechnologie die het visuele kleurengamma van het scherm vergroot. Door het RGB-versterkingsniveau van het scherm te verhogen, ontstaan er rijke, levendige beelden voor uitzonderlijke foto's en video's.
Prijzen
4.1
van 5
18
Reviews & awards
81%
beveelt dit product aan
meaux30
16/06/2013
Nederland
lekker groot, helder scherm voldoet aan mijn wensen
Stijlvolle, energiezuinige pc monitor, start snel op
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Brilliance 228C3LHSB LCD monitor with LED
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Brilliance 228C3LHSB LCD monitor with LED
HermanV
21/05/2012
Nederland
Prachtig scherpe weergave.
Vooral videobeelden en foto's worden geweldig mooi weergegeven. Ik ben enorm blij met deze aankoop.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Brilliance 248C3LHSB LED monitor
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Brilliance 248C3LHSB LED monitor
wimjose
09/11/2011
Nederland
ontzettend goede monitor
Zeer mooi monitor goed beeld, mooie strakke vormgeving en niet te vergeten mooi helder beeld. Ik heb ook een iiyama maar die kan er absoluut aan tippen. Niet qua beeld en niet qua design. Een aanrader. Mooi sterke voet. Met andere woorden een proffessionele monitor voor een zeer goede prijs.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Brilliance 248C3LHSB LED monitor
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Brilliance 248C3LHSB LED monitor