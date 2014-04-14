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  • Energy Label Europe A
    LED-scherm met schitterende beelden in natuurlijke kleuren
  • LED-scherm met schitterende beelden in natuurlijke kleuren
  • Energy Label Europe A
    LED-scherm met schitterende beelden in natuurlijke kleuren
  • LED-scherm met schitterende beelden in natuurlijke kleuren

Niet meer leverbaar

LCD-monitor met SmartControl Lite

246V5LSB/00

3.6
| (16) Reviews & awards
LED-scherm met schitterende beelden in natuurlijke kleuren
Geniet van levendige beelden op dit aantrekkelijke, glanzende LED-beeldscherm. Met SmartControl Lite. Een geweldige keuze!
Bekijk alle voordelen

LED-scherm met schitterende beelden in natuurlijke kleuren

  • V Line

  • 61 cm (24")

LED-technologie voor levendige kleuren

Witte LED's zijn Solid State-apparaten die sneller op volle sterkte licht geven, waardoor ze snel klaar zijn voor gebruik. LED's bevatten geen kwik en kunnen dus milieuvriendelijk worden weggegooid en gerecycled. Met LED's kan LCD-achtergrondverlichting makkelijker worden gedimd, waardoor de contrastverhouding super hoog is. Dankzij de consistente helderheid op het scherm leveren de LED's een fantastisch nauwkeurige kleurweergave.

Eenvoudige aanpassing van de weergave met SmartControl Lite

SmartControl Lite is de nieuwste monitorbeheersoftware voor gebruikersinterfaces. Via de 3D-pictogrammen kunnen gebruikers de meeste monitorvariabelen met de muis afstellen, zoals kleur, helderheid, schermkalibratie, multimedia, ID-beheer enz.

SmartContrast voor rijke details in het zwart

SmartContrast voor rijke details in het zwart

SmartContrast is een Philips-technologie die het weergegeven beeld analyseert. Kleuren worden automatisch bijgesteld en de intensiteit van de achtergrondverlichting wordt aangepast voor een dynamische verbetering van het contrast bij digitale afbeeldingen, video's of games met donkere kleurtinten. In de modus Economisch worden het contrast en de achtergrondverlichting optimaal ingesteld voor alledaagse kantoortoepassingen en een laag energieverbruik.

Technische specificaties

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Recensies

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3.6

van 5

16

Reviews & awards

14/04/2014

Nederland

Nederland

prima product

De monitor heeft een helder beeld. De voet had wat stabieler gemogen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 246V5LSB LCD-monitor met SmartControl Lite

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 246V5LSB LCD-monitor met SmartControl Lite

25/10/2013

Nederland

Nederland

zeer tevreden, werkt prima en snel geinstallerd

goed beeld, makkelijk te installeren nette vormgeving

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 246V5LSB LCD-monitor met SmartControl Lite

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 246V5LSB LCD-monitor met SmartControl Lite

25/10/2013

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

zeer tevreden, werkt prima en snel geinstallerd

goed beeld, makkelijk te installeren nette vormgeving

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 246V5LSB LCD-monitor met SmartControl Lite

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 246V5LSB LCD-monitor met SmartControl Lite

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