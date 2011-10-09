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Niet meer leverbaar
Groot HDMI-scherm voor Full HD-entertainment
Dit 16:9 1080p Full HD-scherm levert topprestaties voor optimaal entertainment! Met HDMI- en DVI-ingangen, niet-zichtbare stereoaudio en een aantrekkelijke glansafwerking biedt de 244E1 alles wat u maar kunt wensen.
61 cm (24") E-line, breedbeeld
1920 x 1080 Full HD
Geniet van kristalheldere beeldkwaliteit om uw publiek een zeer memorabele visuele ervaring te geven. Uw kijkers worden getrakteerd op onovertroffen video, met een verbazingwekkend kleurengamma en de scherpste beelden.
Het beeldformaat wordt aangeduid met de breedte van het beeld in verhouding tot de hoogte. Het 16:9-breedbeeldformaat is standaard voor universele tot high definition-televisies en voor Europese digitale televisie. Een beeldvullend 16:9-beeldformaat zorgt voor een uitstekende weergave van games en beelden zonder balken boven en onder het beeld en zonder het kwaliteitsverlies dat wordt veroorzaakt door schalen, waardoor een beeld wordt aangepast zodat het op een ander schermformaat past.
Er zijn twee stereoluidsprekers van hoge kwaliteit geïntegreerd in het beeldscherm. Deze kunnen in het zicht naar voren of uit het zicht omlaag, omhoog, naar achteren, enz. gericht zijn, afhankelijk van het model en het ontwerp.
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4.5
van 5
20
Reviews & awards
89%
beveelt dit product aan
maube
09/10/2011
Nederland
prijs/kwaliteit = uitstekend
snelle levering, prijs was uitstekend zoals de vormgeving ook
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 244E1SB LCD monitor with HDMI, Audio, SmartTouch
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 244E1SB LCD monitor with HDMI, Audio, SmartTouch
Janni27
09/10/2011
Nederland
prijs/kwaliteit = uitstekend
snelle levering, prijs was uitstekend zoals de vormgeving ook
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 244E1SB LCD monitor with HDMI, Audio, SmartTouch
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 244E1SB LCD monitor with HDMI, Audio, SmartTouch
23/09/2011
Deutschland
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 244E1SB LCD monitor with HDMI, Audio, SmartTouch
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 244E1SB LCD monitor with HDMI, Audio, SmartTouch