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Niet meer leverbaar

LCD-monitor met HDMI, audio, SmartTouch

244E1SB/00

4.5

| (20) Reviews & awards | 89% beveelt dit product aan

Groot HDMI-scherm voor Full HD-entertainment

Dit 16:9 1080p Full HD-scherm levert topprestaties voor optimaal entertainment! Met HDMI- en DVI-ingangen, niet-zichtbare stereoaudio en een aantrekkelijke glansafwerking biedt de 244E1 alles wat u maar kunt wensen.

Bekijk alle voordelen

Groot HDMI-scherm voor Full HD-entertainment

  • 61 cm (24") E-line, breedbeeld

  • 1920 x 1080 Full HD

Full HD LCD-scherm, resolutie van 1920 x 1080p

Geniet van kristalheldere beeldkwaliteit om uw publiek een zeer memorabele visuele ervaring te geven. Uw kijkers worden getrakteerd op onovertroffen video, met een verbazingwekkend kleurengamma en de scherpste beelden.

16:9-scherm voor de beste breedbeeldweergave van games en beelden

Het beeldformaat wordt aangeduid met de breedte van het beeld in verhouding tot de hoogte. Het 16:9-breedbeeldformaat is standaard voor universele tot high definition-televisies en voor Europese digitale televisie. Een beeldvullend 16:9-beeldformaat zorgt voor een uitstekende weergave van games en beelden zonder balken boven en onder het beeld en zonder het kwaliteitsverlies dat wordt veroorzaakt door schalen, waardoor een beeld wordt aangepast zodat het op een ander schermformaat past.

Ingebouwde stereo-audio voor uw multimedia-ervaring

Er zijn twee stereoluidsprekers van hoge kwaliteit geïntegreerd in het beeldscherm. Deze kunnen in het zicht naar voren of uit het zicht omlaag, omhoog, naar achteren, enz. gericht zijn, afhankelijk van het model en het ontwerp.

Technische specificaties

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Recensies

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4.5

van 5

20

Reviews & awards

89%

beveelt dit product aan

3
2
1

09/10/2011

Nederland

Nederland

prijs/kwaliteit = uitstekend

snelle levering, prijs was uitstekend zoals de vormgeving ook

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 244E1SB LCD monitor with HDMI, Audio, SmartTouch

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 244E1SB LCD monitor with HDMI, Audio, SmartTouch

09/10/2011

Nederland

Nederland

prijs/kwaliteit = uitstekend

snelle levering, prijs was uitstekend zoals de vormgeving ook

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 244E1SB LCD monitor with HDMI, Audio, SmartTouch

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 244E1SB LCD monitor with HDMI, Audio, SmartTouch

23/09/2011

Deutschland

Deutschland

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 244E1SB LCD monitor with HDMI, Audio, SmartTouch

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 244E1SB LCD monitor with HDMI, Audio, SmartTouch

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