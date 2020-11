De SmartStand met verstelbare hoeken verhoogt de productiviteit

Het scherm van de Philips SmartStand is eenvoudig aan te passen. De Z-vormige standaard kunt u eenvoudig kantelen, dichtklappen of in hoogte verstellen voor een ergonomische kijkhoek. U kunt de standaard rechtop zetten voor betere bediening via aanraking of het scherm achterover kantelen, zodat u eenvoudig kunt tekenen of annoteren. U kunt het scherm zelfs vrijwel plat op de tafel leggen als dit nodig is voor bepaalde apps.