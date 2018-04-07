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Niet meer leverbaar

LCD-monitor

237E7QDSB/00

3.8

| (4) Reviews & awards

Levendige kleuren, scherpe details

Dit schitterende breedbeeldscherm biedt levendige kleuren en scherpe details in een smaakvolle vormgeving, voor een licht en fris element in elk huis of kantoor.

Bekijk alle voordelen

in een elegant ontwerp

Levendige kleuren, scherpe details

  • E Line

  • 58,4 cm (23")

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Milieuvriendelijk, kwikvrij scherm

Philips-monitoren met LED-achtergrondverlichting bevatten geen kwik, een van de meest giftige stoffen in de natuur voor zowel mens als dier. Hierdoor is de monitor de hele levensduur lang milieuvriendelijk, van de productie tot en met de verwijdering.

Minder kosten door laag energieverbruik

Minder vermoeide ogen met trillingsvrije technologie

Door de manier waarop de helderheid wordt aangestuurd op schermen met LED-achtergrondverlichting ervaren sommige gebruikers trillingen op het scherm die vermoeide ogen veroorzaken. Trillingsvrije technologie van Philips biedt een nieuwe oplossing voor het reguleren van de helderheid en het verminderen van trillingen voor meer kijkplezier.

Technische specificaties

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Recensies

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3.8

van 5

4

Reviews & awards

3
2

07/04/2018

United Kingdom

United Kingdom

Value for money

Given the price.. I don't see how you can do better? It works.

Deze review is gemaakt voor 237E7QDSB LCD monitor

Deze review is gemaakt voor 237E7QDSB LCD monitor

27/02/2017

Italia

Italia

Geverifieerde koper

Rapporto qualità/prezzo davvero eccellente

Trovo il rapporto qualità/prezzo davvero eccellente.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 227E7QDSB Monitor LCD

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 227E7QDSB Monitor LCD

28/11/2016

Suisse

Suisse

Geverifieerde koper

Super schöner Bildschirm

Ich habe den Bildschirm gekauft, um das Erscheinungsbild vom 15 Zoll Laptop zu verbessern. Hat alles super geklappt mit dem anschliessen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 237E7QDSB LCD-Monitor

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 237E7QDSB LCD-Monitor

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Voorwaarden

  1. Dit Philips-beeldscherm heeft het MHL-certificaat. Als het MHL-apparaat echter niet wordt verbonden of niet correct werkt, raadpleegt u de veelgestelde vragen bij het MHL-apparaat of neemt u rechtstreeks contact op met de leverancier. Het beleid van de fabrikant van het apparaat vereist mogelijk dat u een merkspecifieke MHL-kabel of -adapter moet aanschaffen voor een correcte werking.

  2. Optioneel MHL-gecertificeerd mobiel apparaat en MHL-kabel vereist (niet meegeleverd). Neem contact op met de leverancier van uw MHL-apparaat voor compatibiliteit.

  3. Energiebesparende stand-by/uit van ErP is niet van toepassing op de MHL-oplaadfunctionaliteit

  4. Voor een volledige lijst met MHL-compatibele producten raadpleegt u www.mhlconsortium.org

  5. "AH-IPS"-naam/handelsmerk en verwante octrooien voor technologieën zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

  6. Waarde responstijd gelijk aan SmartResponse