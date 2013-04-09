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  • 3D-gamen op een groot scherm
  • 3D-gamen op een groot scherm
  • 3D-gamen op een groot scherm
  • 3D-gamen op een groot scherm

Niet meer leverbaar

3D LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

236G3DHSB/00

4.7
| (7) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan
3D-gamen op een groot scherm
Speel 3D-games op de Philips 236G LED-monitor. Dankzij het grote display, de trillingsvrije 3D-bril en meervoudige HDMI-invoer is gamen nog leuker!
Bekijk alle voordelen

3D-gamen op een groot scherm

  • G Line

  • 58,4 cm (23")

  • 3D-bril met FPR-technologie

Easy 3D voor trillingsvrij gamen

Met de Easy 3D kunt u meerdere uren ontspannen genieten van 3D zonder trillingen en met minder spookeffecten. De compatibele 3D-bril is vederlicht en werkt zonder batterijen. Geniet nu thuis van 3D!

Trillingsvrije 3D-bril voor duidelijke weergave

Laat u vermaken met de vederlichte, gebruiksvriendelijke, gepolariseerde 3D-bril. Deze trillingsvrije 3D-bril is niet alleen eenvoudig te vervangen en onderhouden, maar is bovendien betaalbaar, zodat al uw gezinsleden de optie hebben om een eigen bril te kopen. Aangezien er geen batterijen of kabels nodig zijn, kunt u er nu van genieten zolang u wilt.

2D direct omzetten in 3D met handige toets

Zet uw 2D-collectie om in 3D met één druk op de knop! Deze functie is eenvoudig toegankelijk met een sneltoets op de rand. Hiermee kunt u uw favoriete 2D-collectie games, films en video's transformeren tot 3D.

Technische specificaties

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Recensies

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4.7

van 5

7

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

3
2
1

09/04/2013

Nederland

Nederland

Zeer aan te bevelen

Goede monitor waar je veel veel plezier aan zult beleven. Smart image werkt ook zeer goed, het verbeterd de kwaliteit van een film, foto of game.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 273G3DHSB 3D LCD monitor, LED backlight

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 273G3DHSB 3D LCD monitor, LED backlight

08/09/2013

Italia

Italia

Prodotto eccellente e molto affidabile

Monitor affidabile e molto performante. Il display consente una visione molto precisa e dettagliata delle immagini, con contorni perfetti, senza sbavature o colori fuori registro. Impeccabile la visione 3D e l'HD a 1920x1080 con le porte HDMI. Nella confezione d'acquisto erano compresi gli occhiali attivi 3D G-line, che non hanno bisogno di presentazione, per la loro resa e precisione. Un prodotto, insomma, nella piena tradizione Philips.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 273G3DHSB 3D LCD monitor, LED backlight

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 273G3DHSB 3D LCD monitor, LED backlight

23/04/2013

France

France

Bon produit à condition .... !

La Société "Philips" fournit avec cet écran un logiciel pour utiliser la 3D. Il serait bon et logique, que le SAV connaisse ce logiciel. Ne trouvant pas de solution et pensant que mon écran était en panne, , la Société "Philips" a procédé à un échange (logistique parfaite). Ayant le même problème avec ce nouvel écran, j'ai donc contacté la Société "Tridef" qui m'a donné la solution. Problème résolu, maintenant c'est un écran EXCELLENT

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 273G3DHSB 3D LCD monitor, LED backlight

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 273G3DHSB 3D LCD monitor, LED backlight

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Voorwaarden

  1. Als u ongemak zoals duizeligheid, hoofdpijn of desoriëntatie ervaart, raden wij u aan niet te lang achter elkaar naar 3D-beelden te kijken.

  2. Ouders moeten hun kinderen in de gaten houden tijdens het kijken naar 3D en ervoor zorgen dat ze niet te maken krijgen met de ongemakken die hierboven zijn beschreven. 3D kijken wordt niet aanbevolen voor kinderen onder de 6 jaar.

  3. Lees de instructiehandleiding voor informatie over 3D en gezondheidsaspecten.

  4. Raadpleeg voor de VGA-kaart en andere vereisten voor de 3D-modus www.philips.com/support voor meer informatie.