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Niet meer leverbaar

BrillianceLCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

231S4LSB/00

2.5
| (2) Reviews & awards
Duurzame productiviteit
De Philips LED-bedrijfsmonitor bestaat voor 25% uit gerecycled materiaal en de PVC/BFR-vrije behuizing staat garant voor milieuvriendelijke productiviteit
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dankzij energiezuinige LED-monitor

Duurzame productiviteit

  • S Line

  • 58,4 cm (23")

  • Full HD-scherm

LED-technologie zorgt voor natuurlijke kleuren

Witte LED's zijn Solid State-apparaten die sneller op volle sterkte licht geven, waardoor ze snel klaar zijn voor gebruik. LED's bevatten geen kwik en kunnen dus milieuvriendelijk worden weggegooid en gerecycled. Met LED's kan LCD-achtergrondverlichting makkelijker worden gedimd, waardoor de contrastverhouding super hoog is. Dankzij de consistente helderheid op het scherm leveren de LED's een fantastisch nauwkeurige kleurweergave.

SmartImage-presets voor eenvoudig optimaliseren van beeldinstellingen

SmartImage-presets voor eenvoudig optimaliseren van beeldinstellingen

SmartImage is een exclusieve, geavanceerde technologie van Philips die de inhoud van uw scherm analyseert voor optimale beeldprestaties. In de gebruiksvriendelijke interface kunt u verschillende modi selecteren, zoals Kantoor, Foto, Film, Game, Economisch enz., zodat de weergave altijd optimaal is afgestemd op de toepassing die u gebruikt. Afhankelijk van uw keuze optimaliseert SmartImage op dynamische wijze het contrast, de kleurverzadiging en de scherpte van afbeeldingen en video's voor optimale weergaveprestaties; de modus Economisch biedt opzienbarende energiebesparingen. En dat alles in realtime en met één druk op de knop!

SmartContrast voor verbeterde, rijke details in het zwart

SmartContrast voor verbeterde, rijke details in het zwart

SmartContrast is een Philips-technologie die het weergegeven beeld analyseert. Kleuren worden automatisch bijgesteld en de intensiteit van de achtergrondverlichting wordt aangepast voor een dynamische verbetering van het contrast bij digitale afbeeldingen, video's of games met donkere kleurtinten. In de modus Economisch worden het contrast en de achtergrondverlichting optimaal ingesteld voor alledaagse kantoortoepassingen en een laag energieverbruik.

Technische specificaties

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Recensies

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2.5

van 5

2

Reviews & awards

5
4
1

09/03/2019

España

España

Ni USB ni HDMI !!!!

no tiene entrada usb ni conexion hdmi..............es una lastima.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Brilliance 241S4LSB Monitor LCD, retroiluminación LED

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Brilliance 241S4LSB Monitor LCD, retroiluminación LED

01/06/2017

France

France

Geverifieerde koper

Bonne qualité d'image, touches tactiles en panne

Bonne qualité d'image malheureusement les touches tactiles sont en pannes ainsi qu'un message de test s'affiche rendant impossible l'utilisation de l'écran. Ce problème est arrivé un mois après la fin de garantie !!! Je ne recommande pas ce modèle.

Deze review is gemaakt voor Brilliance 220S4LSB Moniteur LCD, rétroéclairage LED

Deze review is gemaakt voor Brilliance 220S4LSB Moniteur LCD, rétroéclairage LED

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