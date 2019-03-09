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Niet meer leverbaar
231S4LSB/00
S Line
58,4 cm (23")
Full HD-scherm
Witte LED's zijn Solid State-apparaten die sneller op volle sterkte licht geven, waardoor ze snel klaar zijn voor gebruik. LED's bevatten geen kwik en kunnen dus milieuvriendelijk worden weggegooid en gerecycled. Met LED's kan LCD-achtergrondverlichting makkelijker worden gedimd, waardoor de contrastverhouding super hoog is. Dankzij de consistente helderheid op het scherm leveren de LED's een fantastisch nauwkeurige kleurweergave.
SmartImage is een exclusieve, geavanceerde technologie van Philips die de inhoud van uw scherm analyseert voor optimale beeldprestaties. In de gebruiksvriendelijke interface kunt u verschillende modi selecteren, zoals Kantoor, Foto, Film, Game, Economisch enz., zodat de weergave altijd optimaal is afgestemd op de toepassing die u gebruikt. Afhankelijk van uw keuze optimaliseert SmartImage op dynamische wijze het contrast, de kleurverzadiging en de scherpte van afbeeldingen en video's voor optimale weergaveprestaties; de modus Economisch biedt opzienbarende energiebesparingen. En dat alles in realtime en met één druk op de knop!
SmartContrast is een Philips-technologie die het weergegeven beeld analyseert. Kleuren worden automatisch bijgesteld en de intensiteit van de achtergrondverlichting wordt aangepast voor een dynamische verbetering van het contrast bij digitale afbeeldingen, video's of games met donkere kleurtinten. In de modus Economisch worden het contrast en de achtergrondverlichting optimaal ingesteld voor alledaagse kantoortoepassingen en een laag energieverbruik.
2.5
van 5
2
Reviews & awards
wazuzu
09/03/2019
España
Ni USB ni HDMI !!!!
no tiene entrada usb ni conexion hdmi..............es una lastima.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Brilliance 241S4LSB Monitor LCD, retroiluminación LED
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Brilliance 241S4LSB Monitor LCD, retroiluminación LED
gm771013
01/06/2017
France
Geverifieerde koper
Bonne qualité d'image, touches tactiles en panne
Bonne qualité d'image malheureusement les touches tactiles sont en pannes ainsi qu'un message de test s'affiche rendant impossible l'utilisation de l'écran. Ce problème est arrivé un mois après la fin de garantie !!! Je ne recommande pas ce modèle.
Deze review is gemaakt voor Brilliance 220S4LSB Moniteur LCD, rétroéclairage LED
Deze review is gemaakt voor Brilliance 220S4LSB Moniteur LCD, rétroéclairage LED