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  • Monitor met duurzaam eco-ontwerp
  • Monitor met duurzaam eco-ontwerp

Niet meer leverbaar

BrillianceLCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

231P4QPYES/00

2.8
| (4) Reviews & awards
Monitor met duurzaam eco-ontwerp
De Philips PowerSensor IPS LED-monitor bestaat voor 65% uit gerecyclede kunststoffen en PVC, en de BFR-vrije behuizing staat garant voor milieuvriendelijke productiviteit
Bekijk alle voordelen

en energiezuinige PowerSensor

Monitor met duurzaam eco-ontwerp

  • P Line

  • 58,4 cm (23")

  • Full HD IPS-scherm

Met PowerSensor bespaart u tot 80% op uw energiekosten

Met PowerSensor bespaart u tot 80% op uw energiekosten

PowerSensor is een ingebouwde 'personensensor' die onschadelijke infraroodsignalen uitzendt en ontvangt om te bepalen of de gebruiker aanwezig is. Zodra de gebruiker wegloopt van het bureau, wordt de helderheid van de monitor verlaagd. De energiekosten worden zo met meer dan 80 procent verlaagd en de levensduur van de monitor wordt verlengd.

IPS LED-technologie met extra breed scherm voor beeld- en kleurnauwkeurigheid

IPS LED-technologie met extra breed scherm voor beeld- en kleurnauwkeurigheid

IPS-schermen maken gebruik van een geavanceerde technologie waardoor u kunt genieten van een extra brede kijkhoek van 178/178 graden. Hierdoor kunt u het scherm vanuit bijna elke hoek zien, zelfs in een draaimodus van 90 graden! De IPS-schermen bieden, in tegenstelling tot de normale TN-panelen, scherpe beelden met levendige kleuren. Niet alleen ideaal voor het bekijken van foto's, het afspelen van films en het surfen op internet, maar ook voor professionele toepassingen waarbij kleurnauwkeurigheid en constante helderheid zeer belangrijk is.

DisplayPort biedt audio en video via één lange kabel

DisplayPort is een digitale koppeling tussen de PC en monitor, zonder conversie. Met ondersteuning voor kabels van maximaal 15 meter en een gegevensoverdracht van 10,8 Gbps/sec liggen de capaciteiten van een DisplayPort hoger dan die van een DVI-poort. De goede prestaties en verwaarloosbare vertraging zorgen voor de snelste beeld- en vernieuwingsfrequenties, wat DisplayPort niet alleen de beste keus maakt voor algemeen gebruik bij u thuis of op kantoor, maar ook voor veeleisende games en films, videobewerking en meer. DisplayPort kan op diverse adapters worden aangesloten voor nog meer gebruiksgemak.

Technische specificaties

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Recensies

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2.8

van 5

4

Reviews & awards

5
3

16/04/2013

Suisse

Suisse

Rundum top

Die Hardware ist top und überzeugt auch nach mehreren Wochen. Mit der Ecofunktion inkl Sensor hat man noch ein gutes Gefühl. Einziges Manko ist für mich die Zusatzsoftware um alle Optionen des Bildschirms per Windows zu verwalten. Die ist umständlich und langsam.

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Deze review is gemaakt voor Brilliance 241P4QPYES LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Brilliance 241P4QPYES LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

30/11/2013

France

France

son déplorable

Très bel écran, possibilité de choisir la définition, bureau, film, photos, jeux ou désactiver. En ce qui concerne la webcam et le son c'est assez décevant, j'avais choisi ce modèle afin de ne pas trop encombrer mon espace bureau, je regrette ce choix, car je vais devoir choisir des H.P. et webcam extérieur. A moins qu'une autre solution me soit proposée.

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Deze review is gemaakt voor Brilliance 241P4QPYES Moniteur LCD, rétroéclairage LED

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Brilliance 241P4QPYES Moniteur LCD, rétroéclairage LED

03/04/2014

France

France

Dalle/électronique de mauvaise qualité, son déplorable.

Comme la plupart des moniteurs de cette gamme de prix, la dalle et/ou l'électronique sont de mauvaises qualités. Le réglage par défaut est correct, bien que trop lumineux/délavé mais impossible à améliorer car modifier un réglage influe sur le rendu de tous les autres, en particulier le contraste qui fait disparaître la moitié des couleurs si on passe de 50 à 51... Le son lui, est catastrophique. A ce stade mieux vaut ne pas mettre de haut-parleurs... J'ai acheté ce moniteur car il est vendu comme "pro" (P-Line) mais à par le prix, je ne vois pas ce qu'il a de "pro". Peu convenir à des utilisateurs peu ou pas exigeants, non recommandé pour tous les autres.

Deze review is gemaakt voor Brilliance 240P4QPYES Moniteur LCD avec PowerSensor

Deze review is gemaakt voor Brilliance 240P4QPYES Moniteur LCD avec PowerSensor

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