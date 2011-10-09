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Niet meer leverbaar

LCD-monitor

231E1SB/00

4.5

| (20) Reviews & awards | 89% beveelt dit product aan

Groot Full HD-scherm voor optimaal kijkplezier

Met dit prachtige 16:9 1080p Full HD-scherm van topklasse bent u verzekerd van meer kijkplezier dan ooit! De 231E1 is voorzien van DVI- en VGA-ingangen, Auto Format, SmartContrast en een geraffineerde glansafwerking.

Bekijk alle voordelen

Groot Full HD-scherm voor optimaal kijkplezier

  • 58 cm (23") E-line, breedbeeld

  • 1920 x 1080 Full HD

DVI-invoersignaal voor Full HD-prestaties met HDCP

High-Bandwidth Digital Content Protection (HDCP) is een techniek voor kopieerbeveiliging die is ingebouwd in de DVI-aansluiting. Deze techniek gaat het illegaal kopiëren van beeld- en geluidsmateriaal tegen. Met HDCP speelt u beveiligde media af, zoals films en concerten. Aan de hand van het signaal wordt bepaald of een exemplaar legaal is en wordt voorkomen dat illegale media worden afgespeeld.

De milieuvriendelijke materialen voldoen aan internationale standaarden

"Philips gebruikt duurzame, milieuvriendelijke materialen bij de monitorenserie. Alle plastic behuizingen, metalen chassisonderdelen en verpakkingsmaterialen zijn gemaakt van 100% recyclebaar materiaal. Voor bepaalde modellen gebruiken we tot wel 65% gerecycled plastic. Dankzij een strenge naleving van de RoHS-normen worden giftige stoffen, zoals lood, aanzienlijk verminderd of verwijderd. De hoeveelheid kwik in monitoren met CCFL-achtergrondverlichting is aanzienlijk verlaagd en geheel verwijderd uit monitoren met LED-achtergrondverlichting. Ga voor meer informatie naar de Philips-website http://www.asimpleswitch.com/global/.

SmartContrast 25.000:1 voor verbluffende, rijke details in het zwart

Wilt u een plat LCD-scherm met het hoogste contrast en de levendigste beelden? De combinatie van geavanceerde digitale videoverwerking van Philips en de unieke technologie voor het dimmen en verbeteren van de achtergrondverlichting, zorgt voor levendige beelden. SmartContrast verhoogt het contrast met een uitstekend zwartniveau en een nauwkeurige weergave van donkere schaduwen en kleuren. Zo ontstaat een helder, levensecht beeld met een hoog contrast en levendige kleuren.

Technische specificaties

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Recensies

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4.5

van 5

20

Reviews & awards

89%

beveelt dit product aan

3
2
1

09/10/2011

Nederland

Nederland

prijs/kwaliteit = uitstekend

snelle levering, prijs was uitstekend zoals de vormgeving ook

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 244E1SB LCD monitor with HDMI, Audio, SmartTouch

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 244E1SB LCD monitor with HDMI, Audio, SmartTouch

09/10/2011

Nederland

Nederland

prijs/kwaliteit = uitstekend

snelle levering, prijs was uitstekend zoals de vormgeving ook

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 244E1SB LCD monitor with HDMI, Audio, SmartTouch

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 244E1SB LCD monitor with HDMI, Audio, SmartTouch

23/09/2011

Deutschland

Deutschland

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 244E1SB LCD monitor with HDMI, Audio, SmartTouch

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 244E1SB LCD monitor with HDMI, Audio, SmartTouch

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