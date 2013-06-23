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Niet meer leverbaar

BrillianceLCD-monitor

230C1HSB/00

5

| (2) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

De allerbeste HDMI LCD voor multimediaplezier in Full HD

Dit stijlvol glanzende 1080p Full HD-scherm levert verbluffende prestaties! Een wereld van multimediaplezier gaat voor u open dankzij kenmerken zoals een HDMI-ingang, krachtig stereogeluid aan de voorzijde, een USB-poort en een responstijd van 2 milliseconden.

Bekijk alle voordelen

De allerbeste HDMI LCD voor multimediaplezier in Full HD

  • 58 cm (23") C-line, breedbeeld

  • Full HD

Eenvoudig beeldformaatbeheer, wisselt tussen breedbeeld en 4:3-beeld

Eenvoudig beeldformaatbeheer, wisselt tussen breedbeeld en 4:3-beeld

Het automatische beeldformaatbeheer van Philips schakelt van de 4:3-beeldverhouding naar breedbeeldmodus en terug. Zo wordt de beeldverhouding aangepast aan de weergave, zodat u kunt werken met brede documenten zonder te hoeven scrollen. Ook kunt u breedbeeldmedia weergeven in de breedbeeldmodus en beelden met een formaat van 4:3 weergeven zonder storingen.

TrueVision: weergaveprestaties van laboratoriumkwaliteit

TrueVision is een toonaangevende testtechnologie van Philips voor het nauwkeurig afstellen van monitoren. Het omvat een uitgebreid proces dat ervoor zorgt dat de weergaveprestaties van monitoren voldoen aan een norm die vier keer zo streng is als de norm die Microsoft hanteert bij Vista. De norm is van toepassing op alle monitoren die de fabriek verlaten en wordt dus niet slechts steekproefsgewijs toegepast. Philips is het enige bedrijf dat zoveel moeite doet om ervoor te zorgen dat elke nieuwe monitor voldoet aan dit hoge niveau van kleurcorrectheid en beeldkwaliteit.

USB-poort voor een betere multimedia-ervaring

Universal Serial Bus of USB is een standaardprotocol voor het koppelen van PC's aan randapparatuur. USB is de populairste manier geworden om randapparatuur op een computer aan te sluiten vanwege de hoge snelheid en de lage kosten. Een poort op een monitor recht in het gezichtsveld van de gebruiker betekent eenvoudige, snelle connectiviteit voor USB-apparaten op een handige plek. (Ondersteuning voor USB 2.0 is afhankelijk van de USB-configuratie van uw computer. Uw monitor is compatibel met USB 2.0 als deze is aangesloten op een PC met ondersteuning voor USB 2.0)

Technische specificaties

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Recensies

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5.0

van 5

2

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

4
3
2
1

23/06/2013

Nederland

Nederland

Prima apparaat

Zowel de 9000 TV als de Fidelio HTL9100 presteren naar verwachting. Ik ben wel blij dat de Philips vakman, Wakkermans uit Beesd, alles heeft aangesloten. Het is toch een hele wirwar geworden van HDMI, Optical, UTP. Ook over de KPN glasvezel ben ik zeer tevreden. Het is een mooie set geworden.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Brilliance 230C1HSB LCD monitor

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Brilliance 230C1HSB LCD monitor

28/06/2016

España

España

Este producto posee unas características excelentes

Este producto posee unas características excelentes y lo volveré a comprar, lo intenté comprar de nuevo pero la tienda a pesar de ser un gran cadena de distribución no lo tenían en existencias.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Brilliance 230C1HSB LCD monitor

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Brilliance 230C1HSB LCD monitor

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