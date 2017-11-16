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Niet meer leverbaar

4000 seriesUltraslanke Full HD LED-TV

22PFS4022/12

3.2

| (108) Reviews & awards

Ultraslanke Full HD LED-TV

De Philips 4000-TV is gemaakt voor plezier en zorgt voor hoogwaardige beelden op een klein scherm. Hij is zo compact dat hij snel en moeiteloos kan worden verplaatst. Dankzij het minimalistische design is deze TV een welkome aanvulling in iedere ruimte.

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TV brand claim gold

99,91% van de mensen die Ambilight TV proberen, willen hem nooit meer teruggeven. 1

met Digital Crystal Clear

Ultraslanke Full HD LED-TV

  • 55 cm (22")

  • Full HD LED-TV

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

USB voor weergave van multimedia

USB voor weergave van multimedia

Samen plezier hebben. Sluit uw USB-stick, digitale camera, MP3-speler of ander multimedia-apparaat aan op de USB-poort van uw TV om te genieten van foto's, video's en muziek met de gebruiksvriendelijke inhoudsbrowser op het scherm.

Compacte draagbare TV: altijd van de partij

Stijlvol, compact en licht. Met deze kleine TV kijkt u eenvoudig uw favoriete programma's in de keuken, blijft u op de hoogte van het nieuws terwijl u aan het werk bent in de garage en kunt u de sportuitslagen in de gaten houden tijdens een barbecue. Deze draagbare TV is uw beste maatje.

Full HD LED-TV - schitterende LED-beelden met ongelofelijk contrast

Beeldkwaliteit is belangrijk. Normale HDTV's leveren kwaliteit, maar u verwacht meer. Stelt u zich eens voor: scherpe details met hoge helderheid, ongelofelijk contrast en realistische kleuren voor een levensecht beeld.

Technische specificaties

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Recensies

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3.2

van 5

108

Reviews & awards

16/11/2017

Nederland

Nederland

Goede slaapkamer tv

Mooi scherp beeld veel mogelijkheden Analoge zenders Digitale zender DVB T2 en Satelliet ontvangst. Geluid minder maar dat kan ook niet anders met kleine behuizing luidsprekers. Veel aansluitingen eigenlijk mis je niks. Makkelijk om aan de muur te hangen met muurbeugel Jammer dat de afstandsbediening zo klein is toetsen veels te klein voor al om een zender te kiezen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 4000 series 22PFS4022 Ultraslanke Full HD LED-TV

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 4000 series 22PFS4022 Ultraslanke Full HD LED-TV

03/05/2018

België

België

Geverifieerde koper

Degelijk toestel voor een goede prijs!

Het is een ideaal toestel om in de keuken opgehangen te worden. Werkt prima en de beeldkwaliteit is zeer goed. Jammer dat het geen bluetooth heeft.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 4000 series 24PFS4022 Ultraslanke Full HD LED-TV

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 4000 series 24PFS4022 Ultraslanke Full HD LED-TV

15/08/2018

Deutschland

Deutschland

Geverifieerde koper

tolles Gerät

Schönes kleines Gerät, flach und sehr leicht mit einem guten Ton.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 4000 series 22PFS4022 Ultraflacher Full-HD-LED-Fernseher

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 4000 series 22PFS4022 Ultraflacher Full-HD-LED-Fernseher

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Voorwaarden

  1. Gebaseerd op de resultaten van het Ambilight-proefprogramma in Zweden, Denemarken, Finland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk tussen 24 februari 2023 en 28 februari 2025. Tijdens deze periode koos 99,91% van de deelnemers ervoor om hun Ambilight TV te houden, ondanks een retourbeleid met volledige terugbetaling, zonder dat hiervoor een reden hoefde te worden opgegeven. 

  1. EPG en actuele gegevens (tot 8 dagen) zijn afhankelijk van land en kabelmaatschappij.

  2. Energieverbruik in kWh per jaar, op basis van het stroomverbruik van de televisie als deze 4 uur per dag, 365 dagen per jaar is ingeschakeld. Het werkelijke energieverbruik hangt af van hoe de televisie wordt gebruikt.

  3. De TV biedt ondersteuning voor gratis DVB-uitzendingen. Mogelijk worden bepaalde DVB-aanbieders niet ondersteund. Ga voor een recente lijst met aanbieders naar het gedeelte met veelgestelde vragen van de ondersteuningswebsite van Philips. Voor bepaalde aanbieders zijn voorwaarden en een abonnement vereist. Neem voor meer informatie contact op met uw aanbieder.

  4. (Philips) alleen compatibel met specifieke Philips player-apparaten.

  5. Deze televisie bevat lood in bepaalde onderdelen of componenten waarvoor geen alternatieve technologie bestaat, in overeenstemming met bestaande vrijstellingsclausules van de RoHS-richtlijn.