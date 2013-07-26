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Niet meer leverbaar
Superieur IPS-display met PowerSensor
Geniet van schitterende LED-beelden met dit extra brede IPS-display. Met een elegant ontwerp, transparante blauwe rand, HDMI en innovatieve PowerSensor die uw aanwezigheid detecteert, waardoor u tot wel 80% kunt besparen op uw energierekening. Een milieuvriendelijke en slimme keuze dus.
E Line
54,6 cm (21,5")
IPS-schermen maken gebruik van een geavanceerde technologie waardoor u kunt genieten van een extra brede kijkhoek van 178/178 graden. Hierdoor kunt u het scherm vanuit bijna elke hoek zien, zelfs in een draaimodus van 90 graden! De IPS-schermen bieden, in tegenstelling tot de normale TN-panelen, scherpe beelden met levendige kleuren. Niet alleen ideaal voor het bekijken van foto's, het afspelen van films en het surfen op internet, maar ook voor professionele toepassingen waarbij kleurnauwkeurigheid en constante helderheid zeer belangrijk is.
Wilt u een plat LCD-scherm met het hoogste contrast en de levendigste beelden? De combinatie van geavanceerde digitale videoverwerking van Philips en de unieke technologie voor het dimmen en verbeteren van de achtergrondverlichting, zorgt voor levendige beelden. SmartContrast verhoogt het contrast met een uitstekend zwartniveau en een nauwkeurige weergave van donkere schaduwen en kleuren. Zo ontstaat een helder, levensecht beeld met een hoog contrast en levendige kleuren.
Het Full HD-scherm heeft een breedbeeldresolutie van 1920 x 1080p. Dit is de hoogste resolutie van HD-bronnen voor de best mogelijke beeldkwaliteit. Het scherm is volledig toekomstbestendig omdat het 1080p-signalen van alle bronnen ondersteunt, waaronder de recentste bronnen zoals Blu-ray en geavanceerde HD-gameconsoles. De signaalverwerking is uitgebreid bijgewerkt om deze veel hogere signaalkwaliteit en resolutie te ondersteunen. Het scherm geeft heldere, trillingsvrije Progressive Scan-beelden met verbluffende kleuren.
4.6
van 5
9
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
SAINEY6
26/07/2013
Nederland
Zeer goed
Deze monitor is aan te bevelen en werkt zeer prettig en energie besparend . Ik ben zeer tevreden!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 237E3QPHSU IPS LCD monitor, LED backlight
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 237E3QPHSU IPS LCD monitor, LED backlight
cla63
03/09/2013
Italia
ottimo schermo di qualità elevata
Ho acquistato questo prodotto perchè ho già avuto esperienze positive col marchio Philips, anche questa volta non sono rimasto deluso,lo shermo ha una risoluzione molto elevata,i colori hanno una resa ottimale grazie all' IPS,meritevole la soluzione Power Sensor,unica pecca,i comandi di bordo non si vedono quando lo schermo è acceso.In generale sono molto soddisfatto dell'prodotto.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 227E3QPHSU IPS LED monitor
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 227E3QPHSU IPS LED monitor
VincentP
14/01/2013
France
Ecran au TOP
J'ai cette écran depuis 1 mois et j'en suis vraiment content. Surtout pour la dalle IPS et la beauté des couleurs. L'écran en lui meme est assez joli.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 237E3QPHSU IPS LCD monitor, LED backlight
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 237E3QPHSU IPS LCD monitor, LED backlight