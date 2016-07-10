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Niet meer leverbaar
's Werelds eerste PowerSensor-scherm voor minder stroomverbruik
De groene Philips 225B-monitor met revolutionaire PowerSensor-technologie 'voelt' wanneer de gebruiker aanwezig is en past het energieverbruik dienovereenkomstig aan. Het energieverbruik kan hierdoor wel 70% dalen.
56 cm (22") B-line, breedbeeld
16:10-formaat
Philips-monitoren met EPEAT Silver-certificering staan garant voor een optimale bescherming van gezondheid en milieu. Daarnaast zijn ze uiterst energiezuinig en bieden ze een lage emissie van klimaatveranderende broeikasgassen. Het EPEAT-programma helpt kopers bij het beoordelen, vergelijken en uitkiezen van monitoren op basis van 51 milieufactoren die zijn ontwikkeld in samenwerking met het Amerikaanse Environmental Protection Agency. EPEAT Silver is alleen geldig waar Philips het product registreert. Ga naar www.epeat.net voor informatie over de registratiestatus in uw land.
Door het kantel- en zwenkmechanisme beweegt de monitor onafhankelijk van de basis naar voor of achter.
Er zijn twee stereoluidsprekers van hoge kwaliteit geïntegreerd in het beeldscherm. Deze kunnen in het zicht naar voren of uit het zicht omlaag, omhoog, naar achteren, enz. gericht zijn, afhankelijk van het model en het ontwerp.
4.5
van 5
2
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
juanxpresspro
10/07/2016
España
excelente
Excelente imagen 1900*1200 coloresmuy reales y su cnectividad es muy buena dvi, vga y usb excelente.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Brilliance 240B1CS LCD monitor with Ergo base, USB, Audio
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Brilliance 240B1CS LCD monitor with Ergo base, USB, Audio
TheSpawn1974
15/05/2012
Italia
Un ottimo prodotto nella sua categoria
Il monitor 240B1CS si presenta ben imballato e con tutta la necessaria dotazione di cavi (DVI, VGA, power cord e cavo audio). Il design esterno è molto gradevole. L'assemblaggio è ottimo e realizzato con buoni materiali plastici. I tasti funzione per le regolazioni sono posti sul lato frontali e quindi ben accessibili dall'utente. Il menu di regolazione è completo e offre tutte le regolazioni di colore per l'utente consumer. La qualità delle immagini fisse è buona; il comportamento nelle immagini in movimento è discreto. In definitiva un ottimo oggetto considerando soprattutto il suo prezzo e il target di utilizzo.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Brilliance 240B1CS LCD monitor with Ergo base, USB, Audio
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Brilliance 240B1CS LCD monitor with Ergo base, USB, Audio