ProductenPhilips ondersteuning

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Energy Label Europe D
    Geweldige interactieve display met SmoothTouch
  • Geweldige interactieve display met SmoothTouch
  • Geweldige interactieve display met SmoothTouch
  • Geweldige interactieve display met SmoothTouch
  • Geweldige interactieve display met SmoothTouch
  • Geweldige interactieve display met SmoothTouch
  • Energy Label Europe D
    Geweldige interactieve display met SmoothTouch
  • Geweldige interactieve display met SmoothTouch
  • Geweldige interactieve display met SmoothTouch
  • Geweldige interactieve display met SmoothTouch
  • Geweldige interactieve display met SmoothTouch
  • Geweldige interactieve display met SmoothTouch

MonitorLCD-monitor met SmoothTouch

222B9T/00

4
| (2) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan
Geweldige interactieve display met SmoothTouch
Een stevig touchscreen dat water- en stofbestendig is en overal kan worden gebruikt, met een standaard die u naar wens kunt aanpassen. Dankzij de apps is de bediening van het scherm eenvoudig en intuïtief, zodat u zeer productief kunt zijn.
Bekijk alle voordelen

Geweldige interactieve display met SmoothTouch

  • B Line

  • 22 (54,6 cm (21,5") diag.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

SmoothTouch-beeldscherm voor een natuurlijke, vloeiende touchrespons

SmoothTouch-beeldscherm voor een natuurlijke, vloeiende touchrespons

Dit Philips-display gebruikt de geprojecteerde capacitieve 10-punts touchtechnologie voor soepele responsiviteit. U kunt de nieuwe mogelijkheden van op aanraking gebaseerde toepassingen volledig benutten en uw oudere toepassing nieuw leven inblazen. Typ blind met 10 vingers of speel spannende interactieve games met uw vrienden. Werk op een efficiënte en interactieve manier samen met collega's op uw werk of op school en verhoog uw productiviteit.

De voorkant van de monitor heeft de IP65-aanduiding en is dus water- en stofbestendig

De voorkant van de monitor heeft de IP65-aanduiding en is dus water- en stofbestendig

In een omgeving die niet ideaal is, hebt u een monitor nodig die bestendig is tegen spetters en stof. In de internationale standaard voor IP-aanduidingen (Ingress Protection), IEC/EN 60529, zijn waarden vastgesteld voor de mate waarin de constructie van elektrische behuizingen is beveiligd tegen stof en vocht. De internationale IP-aanduiding van dit Philips-display geeft aan dat dit apparaat stof- en waterbestendig is.

16:9 Full HD-scherm voor extreem scherpe beelden

16:9 Full HD-scherm voor extreem scherpe beelden

Beeldkwaliteit is belangrijk. Normale schermen leveren kwaliteit, maar u verwacht meer. Dit display beschikt over een geavanceerde Full HD-resolutie van 1920 x 1080. Full HD zorgt voor scherpe details met hoge helderheid, ongelofelijk contrast en realistische kleuren dus verwacht levensechte beelden.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

4.0

van 5

2

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

5
3
2
1

08/10/2021

United Kingdom

United Kingdom

Geverifieerde koper

Touch screen monitor

It good screen, colours good, touch screen nice to use, two moans, 1 sound not very good, two the top should have been square not with a angled as you cannot put a web cam on springs off with crocodile clip. Had to make a wooden block to use it

Voordelen

Great touch screen

Nadelen

Poor sound.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Monitor 222B9T LCD monitor with SmoothTouch

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Monitor 222B9T LCD monitor with SmoothTouch

28/01/2021

Italia

Italia

monitor touch ottimo

Uso il monitor nel mio negozio come punto cassa , per navigare,homebanking.,ottimo lo consiglio anche per produttività.

Voordelen

molto reattivo ,fludo bella estetica ,funzionale

Nadelen

molti riflessi in ambienti molto luminoso

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 162B9T Monitor LCD con SmoothTouch

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 162B9T Monitor LCD con SmoothTouch

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen

Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over Philips-producten, diensten, evenementen en aanbiedingen. Ik kan me op elk moment eenvoudig afmelden!

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen
Voorwaarden

  1. Waarde responstijd gelijk aan SmartResponse

  2. Materiaal en dikte handschoen: nitril (0,15 mm), katoen (0,31 mm), CPE (0,03 mm), PVC (0,12 mm)

  3. Raadpleeg 'SmoothTouch' in de gebruiksaanwijzing voor meer informatie over besturingssystemen die de touchfunctie ondersteunen.

  4. Snel opladen voldoet aan USB BC 1.2-standaard

  5. EPEAT-classificatie is alleen geldig waar Philips het product registreert. Ga naar https://www.epeat.net/ voor informatie over de registratiestatus in uw land.

  6. De monitor kan er anders uitzien dan op de afbeeldingen waarop de functies zijn aangegeven.