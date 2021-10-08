Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
B Line
22 (54,6 cm (21,5") diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
Dit Philips-display gebruikt de geprojecteerde capacitieve 10-punts touchtechnologie voor soepele responsiviteit. U kunt de nieuwe mogelijkheden van op aanraking gebaseerde toepassingen volledig benutten en uw oudere toepassing nieuw leven inblazen. Typ blind met 10 vingers of speel spannende interactieve games met uw vrienden. Werk op een efficiënte en interactieve manier samen met collega's op uw werk of op school en verhoog uw productiviteit.
In een omgeving die niet ideaal is, hebt u een monitor nodig die bestendig is tegen spetters en stof. In de internationale standaard voor IP-aanduidingen (Ingress Protection), IEC/EN 60529, zijn waarden vastgesteld voor de mate waarin de constructie van elektrische behuizingen is beveiligd tegen stof en vocht. De internationale IP-aanduiding van dit Philips-display geeft aan dat dit apparaat stof- en waterbestendig is.
Beeldkwaliteit is belangrijk. Normale schermen leveren kwaliteit, maar u verwacht meer. Dit display beschikt over een geavanceerde Full HD-resolutie van 1920 x 1080. Full HD zorgt voor scherpe details met hoge helderheid, ongelofelijk contrast en realistische kleuren dus verwacht levensechte beelden.
4.0
van 5
2
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
KoshNaranek
08/10/2021
United Kingdom
Geverifieerde koper
Touch screen monitor
It good screen, colours good, touch screen nice to use, two moans, 1 sound not very good, two the top should have been square not with a angled as you cannot put a web cam on springs off with crocodile clip. Had to make a wooden block to use it
Voordelen
Great touch screen
Nadelen
Poor sound.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Monitor 222B9T LCD monitor with SmoothTouch
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Monitor 222B9T LCD monitor with SmoothTouch
casadelcaffè
28/01/2021
Italia
monitor touch ottimo
Uso il monitor nel mio negozio come punto cassa , per navigare,homebanking.,ottimo lo consiglio anche per produttività.
Voordelen
molto reattivo ,fludo bella estetica ,funzionale
Nadelen
molti riflessi in ambienti molto luminoso
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 162B9T Monitor LCD con SmoothTouch
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 162B9T Monitor LCD con SmoothTouch
Waarde responstijd gelijk aan SmartResponse
Materiaal en dikte handschoen: nitril (0,15 mm), katoen (0,31 mm), CPE (0,03 mm), PVC (0,12 mm)
Raadpleeg 'SmoothTouch' in de gebruiksaanwijzing voor meer informatie over besturingssystemen die de touchfunctie ondersteunen.
Snel opladen voldoet aan USB BC 1.2-standaard
EPEAT-classificatie is alleen geldig waar Philips het product registreert. Ga naar https://www.epeat.net/ voor informatie over de registratiestatus in uw land.
De monitor kan er anders uitzien dan op de afbeeldingen waarop de functies zijn aangegeven.