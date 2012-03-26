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Niet meer leverbaar
221TE2LB/00
Televisiekijken op uw LED-monitor is geweldig
Met de 221TE2L LED TV-monitor is het nog leuker om televisie te kijken. De HDMI-aansluiting, stereoaudio en moderne aanraakbediening staan garant voor ultiem vermaak!
T-line
54,6 cm (21,5")
Wilt u een plat LCD-scherm met het hoogste contrast en de levendigste beelden? De combinatie van geavanceerde digitale videoverwerking van Philips en de unieke technologie voor het dimmen en verbeteren van de achtergrondverlichting, zorgt voor levendige beelden. SmartContrast verhoogt het contrast met een uitstekend zwartniveau en een nauwkeurige weergave van donkere schaduwen en kleuren. Zo ontstaat een helder, levensecht beeld met een hoog contrast en levendige kleuren.
Het Full HD-scherm heeft een breedbeeldresolutie van 1920 x 1080p. Dit is de hoogste resolutie van HD-bronnen voor de best mogelijke beeldkwaliteit. Het scherm is volledig toekomstbestendig omdat het 1080p-signalen van alle bronnen ondersteunt, waaronder de recentste bronnen zoals Blu-ray en geavanceerde HD-gameconsoles. De signaalverwerking is uitgebreid bijgewerkt om deze veel hogere signaalkwaliteit en resolutie te ondersteunen. Het scherm geeft heldere, trillingsvrije Progressive Scan-beelden met verbluffende kleuren.
Incredible Surround is een geluidstechnologie van Philips die het geluidsveld drastisch vergroot, waardoor u het geluid echt ondergaat. Incredible Surround werkt met geavanceerde elektronische faseverschuiving, waarmee het geluid links en rechts zo gemixt wordt dat de virtuele afstand tussen de twee luidsprekers wordt vergroot. Deze bredere spreiding vergroot het stereo-effect en zorgt voor een natuurlijkere geluidsdimensie. Met Incredible Surround ervaart u totale Surround met een dieper en breder geluid zonder het gebruik van extra luidsprekers.
3.5
van 5
25
Reviews & awards
Klu55
26/03/2012
Nederland
Goede koop
Weinig minpunten. Alleen een hoogtevestelling zou dit product naar een nog hogere plaats tillen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 221TE2LB LED monitor with Digital TV tuner
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 221TE2LB LED monitor with Digital TV tuner
JUMI
08/05/2012
Deutschland
Dieses Produkt ist Super
Wir sind mit dem Monitor sehr zufrieden.Das Produkt ist sehr zu Empfehlen.Die Bildschärfe ist Super.Fernsehen macht hier Spaß.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 221TE2LB LED monitor with Digital TV tuner
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 221TE2LB LED monitor with Digital TV tuner
EMP1967
15/05/2012
Italia
Porta Usb
Peccato che la porta usb si solo per gli aggiornamenti.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 221TE2LB LED monitor with Digital TV tuner
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 221TE2LB LED monitor with Digital TV tuner