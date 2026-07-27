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Niet meer leverbaar
221S3UCS/00
S Line
54,6 cm (21,5")
USB-monitor
Witte LED's zijn Solid State-apparaten die sneller op volle sterkte licht geven, waardoor ze snel klaar zijn voor gebruik. LED's bevatten geen kwik en kunnen dus milieuvriendelijk worden weggegooid en gerecycled. Met LED's kan LCD-achtergrondverlichting makkelijker worden gedimd, waardoor de contrastverhouding super hoog is. Dankzij de consistente helderheid op het scherm leveren de LED's een fantastisch nauwkeurige kleurweergave.
De Philips USB-monitor kan afbeeldingen weergeven en ontvangt voeding rechtstreeks via de USB-poorten van uw laptop met een USB-kabel. Extra voedings- of videokabels zijn niet nodig; de USB-kabel tussen uw laptop en de monitor volstaat.
De LED-achtergrondverlichting van de USB-monitor verbruikt weinig energie, waardoor het eenvoudig de benodigde stroom via de USB-poorten van uw laptop ontvangt. Hij verbruikt ongeveer 9 watt. Dit is ongeveer 50% minder dan het verbruik van een vergelijkbare standaardmonitor.
Recensies
In het zeldzame geval dat de 2 USB-poorten van uw laptop niet genoeg uitgangsvermogen hebben voor de monitor, moet u mogelijk een DC-adapter aanschaffen.