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Niet meer leverbaar

LED-monitor met aanraakbediening

221EL2SB/00

4.3

| (60) Reviews & awards | 89% beveelt dit product aan

Slank en aantrekkelijk LED-scherm met natuurlijke kleuren

Dit slanke en aantrekkelijke 221EL2 Full HD LED-scherm van de nieuwste generatie met SmartContrast en SmartImage Lite voldoet aan al uw wensen

Bekijk alle voordelen

Slank en aantrekkelijk LED-scherm met natuurlijke kleuren

  • E-line van 54,6 cm (21,5")

  • Full HD

Slank ontwerp voor moderne look

Nieuwe serie Philips-monitoren met de nieuwste Slim CCFL- of LED-verlichting, waardoor de ontwerpen slanker zijn dan voorheen. Dankzij dit slanke ontwerp zien de monitoren er niet alleen mooi uit, maar besparen ze ook ruimte op uw bureau.

De milieuvriendelijke materialen voldoen aan internationale standaarden

"Philips gebruikt duurzame, milieuvriendelijke materialen bij de monitorenserie. Alle plastic behuizingen, metalen chassisonderdelen en verpakkingsmaterialen zijn gemaakt van 100% recyclebaar materiaal. Voor bepaalde modellen gebruiken we tot wel 65% gerecycled plastic. Dankzij een strenge naleving van de RoHS-normen worden giftige stoffen, zoals lood, aanzienlijk verminderd of verwijderd. De hoeveelheid kwik in monitoren met CCFL-achtergrondverlichting is aanzienlijk verlaagd en geheel verwijderd uit monitoren met LED-achtergrondverlichting. Ga voor meer informatie naar de Philips-website http://www.asimpleswitch.com/global/.

Full HD LCD-scherm, resolutie van 1920 x 1080p

Geniet van kristalheldere beeldkwaliteit om uw publiek een zeer memorabele visuele ervaring te geven. Uw kijkers worden getrakteerd op onovertroffen video, met een verbazingwekkend kleurengamma en de scherpste beelden.

Technische specificaties

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Recensies

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4.3

van 5

60

Reviews & awards

89%

beveelt dit product aan

21/07/2013

Nederland

Nederland

Uitstekende kwaliteit monitor

Al vaker een monitor van Philips gehad en ook dit scherm is van superieure kwaliteit. Mooie vormgeving en prettig aan de ogen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 234EL2SB LED monitor with HDMI, Audio, SmartTouch

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 234EL2SB LED monitor with HDMI, Audio, SmartTouch

12/10/2011

Nederland

Nederland

Dit product voldoet prima aan de gestelde doelen

De gestelde doelen waren: - groot beeldscherm, zodat bij tekstverwerken twee documenten naast elkaar duidelijk leesbaar kunnen worden getoond; - bij bewerken van audio- en videodata kunnen deze op het brede scherm duidelijk onder elkaar worden weergegeven, waardoor de synchronisatie van beeld en geluid goed is in te stellen; - geen externe geluidsboxen nodig; de geluidskwaliteit is voor bovengenoemd werk voldoende; - films, ook in HD, worden in combinatie met een goede grafische kaart goed weergegeven; - het lcd-scherm is door de LED-verlichting brilliant en is daarnaast zuinig met energie

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 234EL2SB LED monitor with HDMI, Audio, SmartTouch

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 234EL2SB LED monitor with HDMI, Audio, SmartTouch

10/10/2011

Nederland

Nederland

Uitstekende LED monitor

Deze LED monitor hebben we enkele weken in ons bezit. Hij heeft een makkelijke bediening, ziet er goed uit en heeft een perfect beeld. De prijs daarintegen is erg scherp, waardoor de prijs / kwaliteitverhouding erg goed te noemen is. Aanrader !!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 221EL2SB LED monitor with Touch Control

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 221EL2SB LED monitor with Touch Control

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