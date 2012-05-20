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Niet meer leverbaar
LED-scherm met schitterende beelden in natuurlijke kleuren
Dit mooie, platte scherm is een en al gebruiksgenot. Essentiële kenmerken zoals SmartContrast, dat zorgt voor rijke heldere beelden, maken dit scherm de perfecte keuze!
V Line
22" (55,9 cm)
Er zijn twee stereoluidsprekers geïntegreerd in het beeldscherm. Deze kunnen in het zicht naar voren of uit het zicht omlaag, omhoog, naar achteren, enz. gericht zijn, afhankelijk van het model en het ontwerp.
Energy Star is een energiebezuinigingsprogramma dat wordt gesponsord door het Amerikaanse Environmental Protection Agency en dat ook in vele andere landen wordt gebruikt. De Energy Star-certificering is een garantie dat u een product aanschaft dat voldoet aan de meest recente normen voor een efficiënt energieverbruik en dat bij elk gebruik energiezuinig werkt. Nieuwe Philips-monitoren zijn gecertificeerd voor de specificaties van Energy Star 5.0 en voldoen (ruimschoots) aan deze norm. Energy Star 5.0 vereist bijvoorbeeld minder dan 1 watt stroomverbruik in de slaapstand, terwijl Philips-monitoren minder dan 0,5 watt verbruiken. Ga voor meer informatie naar www.energystar.gov.
Wilt u een plat LCD-scherm met het hoogste contrast en de levendigste beelden? De combinatie van geavanceerde digitale videoverwerking van Philips en de unieke technologie voor het dimmen en verbeteren van de achtergrondverlichting, zorgt voor levendige beelden. SmartContrast verhoogt het contrast met een uitstekend zwartniveau en een nauwkeurige weergave van donkere schaduwen en kleuren. Zo ontstaat een helder, levensecht beeld met een hoog contrast en levendige kleuren.
4.1
van 5
15
Reviews & awards
87%
beveelt dit product aan
Frits53
20/05/2012
Nederland
fantastische LED - monitor
Wederom een hoogwaardig Philips produkt wat alle toetsen der kritiek moeiteloos doorstaat.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 226V3LAB LED monitor
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 226V3LAB LED monitor
Stodo
17/11/2018
Deutschland
Klasse Monitor
Toller Monitor, Lautsprecher könnten besser sein. Nicht für Spiele oder Musik, normale Anwendungen reichen sie aber.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 226V3LAB LED monitor
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 226V3LAB LED monitor
MUSU123
27/02/2013
United Kingdom
Great design & performance in cheap
This monitor is very goodlooking. Also it has the LED technology. So I prefer it for others to buy. Thanks.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 196V3LAB LED monitor
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 196V3LAB LED monitor