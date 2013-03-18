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  • Monitor met duurzaam eco-ontwerp
  • Monitor met duurzaam eco-ontwerp
  • Monitor met duurzaam eco-ontwerp

Niet meer leverbaar

BrillianceLCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

220P4LPYES/00

5
| (1) Beoordeling
Monitor met duurzaam eco-ontwerp
De Philips PowerSensor LED-monitor bestaat voor 65% uit gerecyclede kunststoffen en de PVC/BFR-vrije behuizing staat garant voor milieuvriendelijke productiviteit
Bekijk alle voordelen

en energiezuinige PowerSensor

Monitor met duurzaam eco-ontwerp

  • P Line

  • 22" (55,9 cm)

  • 1680 x 1050

Met PowerSensor bespaart u tot 80% op uw energiekosten

Met PowerSensor bespaart u tot 80% op uw energiekosten

PowerSensor is een ingebouwde 'personensensor' die onschadelijke infraroodsignalen uitzendt en ontvangt om te bepalen of de gebruiker aanwezig is. Zodra de gebruiker wegloopt van het bureau, wordt de helderheid van de monitor verlaagd. De energiekosten worden zo met meer dan 80 procent verlaagd en de levensduur van de monitor wordt verlengd.

DisplayPort biedt audio en video via één lange kabel

DisplayPort is een digitale koppeling tussen de PC en monitor, zonder conversie. Met ondersteuning voor kabels van maximaal 15 meter en een gegevensoverdracht van 10,8 Gbps/sec liggen de capaciteiten van een DisplayPort hoger dan die van een DVI-poort. De goede prestaties en verwaarloosbare vertraging zorgen voor de snelste beeld- en vernieuwingsfrequenties, wat DisplayPort niet alleen de beste keus maakt voor algemeen gebruik bij u thuis of op kantoor, maar ook voor veeleisende games en films, videobewerking en meer. DisplayPort kan op diverse adapters worden aangesloten voor nog meer gebruiksgemak.

SmartErgoBase maakt gebruiksvriendelijke, ergonomische aanpassingen mogelijk

SmartErgoBase maakt gebruiksvriendelijke, ergonomische aanpassingen mogelijk

De SmartErgoBase-monitorvoet biedt ergonomisch kijkcomfort en kabelbeheer. De voet kan in verschillende hoeken worden gedraaid en gekanteld voor maximaal comfort. De in hoogte verstelbare standaard zorgt voor een optimale kijkhoogte om de fysieke ongemakken van een lange werkdag te verminderen. Het kabelbeheersysteem voorkomt dat kabels in de knoop raken, zodat uw werkplek er netjes en professioneel uitziet.

Technische specificaties

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Recensies

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5.0

van 5

1

Beoordeling

4
3
2
1

18/03/2013

Italia

Italia

ottimo monitor

Ho appena comprato e configurato il philips come monitor secondario per mac book pro 13 (metà 2010). Finalmente ho risolto il problema dei font che si vedevano sfuocati con gli altri monitor da me testati. Ora con il philips riesco a lavorare su file word e excel senza un decadimento dei font eccessivo. Non ho mai capito perchè in ambiente windows tutti gli altri monitor avessero un decadimento dei font (aprendo per esempio un file excel su schermo esterno, rispetto al monitor dell apple). Le immagini inoltre sono molto buone, colori brillanti ed uniformi su tutta la superficie del pannello. Mi sento di consigliarlo sia per uso domestico/office che grafico.

Deze review is gemaakt voor Brilliance 220P4LPYES Monitor LCD, retroilluminazione LED

Deze review is gemaakt voor Brilliance 220P4LPYES Monitor LCD, retroilluminazione LED

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