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Niet meer leverbaar
220P4LPYES/00
P Line
22" (55,9 cm)
1680 x 1050
PowerSensor is een ingebouwde 'personensensor' die onschadelijke infraroodsignalen uitzendt en ontvangt om te bepalen of de gebruiker aanwezig is. Zodra de gebruiker wegloopt van het bureau, wordt de helderheid van de monitor verlaagd. De energiekosten worden zo met meer dan 80 procent verlaagd en de levensduur van de monitor wordt verlengd.
DisplayPort is een digitale koppeling tussen de PC en monitor, zonder conversie. Met ondersteuning voor kabels van maximaal 15 meter en een gegevensoverdracht van 10,8 Gbps/sec liggen de capaciteiten van een DisplayPort hoger dan die van een DVI-poort. De goede prestaties en verwaarloosbare vertraging zorgen voor de snelste beeld- en vernieuwingsfrequenties, wat DisplayPort niet alleen de beste keus maakt voor algemeen gebruik bij u thuis of op kantoor, maar ook voor veeleisende games en films, videobewerking en meer. DisplayPort kan op diverse adapters worden aangesloten voor nog meer gebruiksgemak.
De SmartErgoBase-monitorvoet biedt ergonomisch kijkcomfort en kabelbeheer. De voet kan in verschillende hoeken worden gedraaid en gekanteld voor maximaal comfort. De in hoogte verstelbare standaard zorgt voor een optimale kijkhoogte om de fysieke ongemakken van een lange werkdag te verminderen. Het kabelbeheersysteem voorkomt dat kabels in de knoop raken, zodat uw werkplek er netjes en professioneel uitziet.
5.0
van 5
1
Beoordeling
jordy71
18/03/2013
Italia
ottimo monitor
Ho appena comprato e configurato il philips come monitor secondario per mac book pro 13 (metà 2010). Finalmente ho risolto il problema dei font che si vedevano sfuocati con gli altri monitor da me testati. Ora con il philips riesco a lavorare su file word e excel senza un decadimento dei font eccessivo. Non ho mai capito perchè in ambiente windows tutti gli altri monitor avessero un decadimento dei font (aprendo per esempio un file excel su schermo esterno, rispetto al monitor dell apple). Le immagini inoltre sono molto buone, colori brillanti ed uniformi su tutta la superficie del pannello. Mi sento di consigliarlo sia per uso domestico/office che grafico.
Deze review is gemaakt voor Brilliance 220P4LPYES Monitor LCD, retroilluminazione LED
Deze review is gemaakt voor Brilliance 220P4LPYES Monitor LCD, retroilluminazione LED