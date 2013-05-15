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Niet meer leverbaar
Milieuvriendelijke en ergonomische bedrijfsmonitor
De milieuvriendelijke, EPEAT Gold-gecertificeerde Philips 220P2 bedrijfsmonitor met ZeroWatt-schakelaar, zachte 'uit'-stand van 0,1 watt, Smart Ergo Base, stereo-audio en een USB-hub met 4 poorten verhoogt de productiviteit
55,9 cm (22") P-line
WSXGA+
Er zijn twee stereoluidsprekers van hoge kwaliteit geïntegreerd in het beeldscherm. Deze kunnen in het zicht naar voren of uit het zicht omlaag, omhoog, naar achteren, enz. gericht zijn, afhankelijk van het model en het ontwerp.
Geheel in lijn met ons streven naar 'Sense and Simplicity' stellen wij u in staat verantwoorde keuzes te maken: u kunt namelijk uw monitor op elk gewenst moment uitschakelen. Met één druk op de aan-uitknop op de achterzijde van de monitor wordt het energieverbruik teruggebracht naar nul. In de 'uit'-stand is de monitor volledig afgesloten van de netvoeding, voor een nog kleinere ecologische voetafdruk.
SmartTouch-toetsen zijn intelligente, aanraakgevoelige pictogrammen in plaats van gewone knoppen. SmartTouch-toetsen reageren op de lichtste aanraking en schakelen bijvoorbeeld uw monitor in of maken het beeld helderder met behulp van SmartImage Lite. Bij activering lichten de SmartTouch-pictogrammen op om aan te geven dat uw opdrachten worden uitgevoerd.
4.8
van 5
5
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
Cannondaler
15/05/2013
Nederland
Verbluffend
Geweldig goede overtreffende prestaties. Zeer scherp beeld met prachtige heldere kleuren.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Brilliance 245P2ES LCD monitor with PowerSensor
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Brilliance 245P2ES LCD monitor with PowerSensor
pandau
20/08/2012
Deutschland
Eigenschaften
bin sehr zufrieden mit dem Bildschirm, muss aber sagen benutze ihn nur in meiner Freizeit bin auch kein Experte, habe ihn ausgewählt weil ich kein schwarzen Rahnen wollte. Habe mich sehr viel Informiert im Internet, haben viele Tests gelesen und am Ende für ihn entschieden
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Brilliance 245P2ES LCD monitor with PowerSensor
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Brilliance 245P2ES LCD monitor with PowerSensor
21/03/2011
Deutschland
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Brilliance 225P2ES LCD monitor with PowerSensor
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Brilliance 225P2ES LCD monitor with PowerSensor