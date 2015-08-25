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Niet meer leverbaar
B Line
22" (55,9 cm)
1680 x 1050
Witte LED's zijn Solid State-apparaten die sneller op volle sterkte licht geven, waardoor ze snel klaar zijn voor gebruik. LED's bevatten geen kwik en kunnen dus milieuvriendelijk worden weggegooid en gerecycled. Met LED's kan LCD-achtergrondverlichting makkelijker worden gedimd, waardoor de contrastverhouding super hoog is. Dankzij de consistente helderheid op het scherm leveren de LED's een fantastisch nauwkeurige kleurweergave.
PowerSensor is een ingebouwde 'personensensor' die onschadelijke infraroodsignalen uitzendt en ontvangt om te bepalen of de gebruiker aanwezig is. Zodra de gebruiker wegloopt van het bureau, wordt de helderheid van de monitor verlaagd. De energiekosten worden zo met meer dan 80 procent verlaagd en de levensduur van de monitor wordt verlengd.
DisplayPort is een digitale koppeling tussen de PC en monitor, zonder conversie. Met ondersteuning voor kabels van maximaal 15 meter en een gegevensoverdracht van 10,8 Gbps/sec liggen de capaciteiten van een DisplayPort hoger dan die van een DVI-poort. De goede prestaties en verwaarloosbare vertraging zorgen voor de snelste beeld- en vernieuwingsfrequenties, wat DisplayPort niet alleen de beste keus maakt voor algemeen gebruik bij u thuis of op kantoor, maar ook voor veeleisende games en films, videobewerking en meer. DisplayPort kan op diverse adapters worden aangesloten voor nog meer gebruiksgemak.
5.0
van 5
3
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
JimmyJimmy
25/08/2015
Nederland
Geverifieerde koper
Prima
Graag zou ik hetzelfde scherm een aantal formaten groter hebben
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Brilliance 241B4LPYCB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Brilliance 241B4LPYCB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
Elko49
28/05/2019
Suisse
erfüllt vollkommen meinen Ansprüchen
Super Bildschirm! Etwas schwache Lautsprecher. Preis Leistung sehrgut!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Brilliance 220B4LPYCB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Brilliance 220B4LPYCB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung
webtintin
17/04/2014
Italia
Semplice e funzionale
Il monitor ha un rapporto qualità prezzo imbattibile. Il design è so brio ed elegante adatto a studi ed uffici
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Brilliance 240B4LPYCB Monitor LCD con PowerSensor
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Brilliance 240B4LPYCB Monitor LCD con PowerSensor