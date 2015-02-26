Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
V Line
50,8 cm (20")
Witte LED's zijn Solid State-apparaten die sneller op volle sterkte licht geven, waardoor ze snel klaar zijn voor gebruik. LED's bevatten geen kwik en kunnen dus milieuvriendelijk worden weggegooid en gerecycled. Met LED's kan LCD-achtergrondverlichting makkelijker worden gedimd, waardoor de contrastverhouding super hoog is. Dankzij de consistente helderheid op het scherm leveren de LED's een fantastisch nauwkeurige kleurweergave.
Geniet van al uw multimedia en sociale toepassingen met stereogeluid. Deze ingebouwde luidsprekers klinken niet alleen geweldig, ze verlossen u ook van een wirwar van externe kabels en besparen bovendien waardevolle ruimte op uw bureau.
SmartControl Lite is de nieuwste monitorbeheersoftware voor gebruikersinterfaces. Via de 3D-pictogrammen kunnen gebruikers de meeste monitorvariabelen met de muis afstellen, zoals kleur, helderheid, schermkalibratie, multimedia, ID-beheer enz.
4.1
van 5
23
Reviews & awards
83%
beveelt dit product aan
Sceper
26/02/2015
Nederland
Makkelijk in gebruik; rustig, prettig beeld.
Perfecte beeldkwaliteit en handig in gebruik. Ingebouwde geluidsboxen zijn kwalitatief minder.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 226V4LAB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 226V4LAB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
johnvanderwal13
06/10/2013
Nederland
Geverifieerde koper
de bujgeleverde software krijg ik niet aan de praat
slechte handleiding ..................zeer beknopte info
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 226V4LAB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 226V4LAB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
gosafree
07/10/2013
Deutschland
einschalten & genießen
Nach dem anschließen an den PC konnte ich sofort den Monitor benutzen. Tolles Bild und satter Kontrast bei einfacher Menüführung. Die Software muss nicht unbedingt installiert werden, da das Steuerungsmenü recht einfach ist. Nur ein HDMI-Anschluss fehlt, aber den benötige ich nicht. Jetzt kann ich Full-HD voll digital genießen, so muss es sein.................
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 236V4LAB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 236V4LAB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung