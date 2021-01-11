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Niet meer leverbaar

LCD-monitor

203V5LSB26/10

4.5

| (4) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

LED-beelden in levendige kleuren

Geniet van levendig LED-beeld op dit Philips-scherm. Het compacte design en de VESA-standaard zorgen voor flexibiliteit op uw werkplek. Een topkeuze!

Bekijk alle voordelen

LED-beelden in levendige kleuren

  • V Line

  • 20 (49,5 cm (19,5") diag.)

LED-technologie voor levendige kleuren

Witte LED's zijn Solid State-apparaten die sneller op volle sterkte licht geven, waardoor ze snel klaar zijn voor gebruik. LED's bevatten geen kwik en kunnen dus milieuvriendelijk worden weggegooid en gerecycled. Met LED's kan LCD-achtergrondverlichting makkelijker worden gedimd, waardoor de contrastverhouding super hoog is. Dankzij de consistente helderheid op het scherm leveren de LED's een fantastisch nauwkeurige kleurweergave.

Flexibel dankzij VESA-montage

Milieuvriendelijk, kwikvrij scherm

Philips-monitoren met LED-achtergrondverlichting bevatten geen kwik, een van de meest giftige stoffen in de natuur voor zowel mens als dier. Hierdoor is de monitor de hele levensduur lang milieuvriendelijk, van de productie tot en met de verwijdering.

Technische specificaties

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Recensies

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4.5

van 5

4

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

3
2
1

11/01/2021

Nederland

Nederland

De heer E Jong

Ik ben tevreden over de kwaliteit van beeldscherm type 203V

Voordelen

breed beeld, goede scherpte

Nadelen

geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 203V5LSB26 LCD-monitor

Datum gebruik 2020-01-11

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 203V5LSB26 LCD-monitor

Datum gebruik 2020-01-11

15/05/2014

Italia

Italia

Prodotto che rispecchia esattamente le caratteristiche esposte prima dell'acquisto.

Il monitor ha le qualità e le caratteristiche che cercavo: ottimo design (ottimo disegno dell'attacco cavi sia per la comodità di inserimento che per l'ingombro), ottime performances, ingombri ridotti. La qualità dell'immagine è ottima, inoltre il software permette molte regolazioni a proprio piacimento.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 203V5LSB26 Monitor LCD

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 203V5LSB26 Monitor LCD

29/07/2019

Portugal

Portugal

Excelente

Muito bom, luminosidade excelente e bonito design.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 203V5LSB26 Monitor LCD

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 203V5LSB26 Monitor LCD

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