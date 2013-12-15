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Niet meer leverbaar
Zeer stijlvolle digitale monitor voor HD-TV
Dit stijlvol glanzende Full HD-scherm met digitale HD TV-tuner levert verbluffende prestaties! Dankzij de HDMI- en AV-ingangen en het krachtige geluid brengt de 201T1 entertainment tot nieuwe hoogten!
51 cm (20") T-line, breedbeeld
1600 x 900 (HD+)
Met HDTV ziet u High Definition-TV met het beste beeld en geluid zonder hiervoor een extra set-top box nodig te hebben. Met de ingebouwde DVBT-tuner, die ondersteuning biedt voor de meest geavanceerde MPEG-4-formaten, kunt u nu High Definition TV-programma's en ander uitgebreid multimediamateriaal in digitale kwaliteit ontvangen en bekijken.
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De responstijd meet de signaalreactiesnelheid in milliseconden. Een snelle responstijd is beter omdat daardoor zichtbare beeldartefacts worden verwijderd die uw kijkplezier zouden kunnen verminderen wanneer u snel bewegende beelden of objecten bekijkt. Dit LCD-scherm heeft een responstijd van 5 ms, zodat u heldere, snel bewegende actiebeelden kunt bekijken op uw LCD-TV.
4.0
van 5
16
Reviews & awards
87%
beveelt dit product aan
Arnold1990
15/12/2013
Nederland
Top TV
Deze TV geeft een haarscherp beeld. Gemakkelijk te bedienen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 201T1SB LCD Monitor with Digital TV tuner
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 201T1SB LCD Monitor with Digital TV tuner
pollens
09/10/2011
Nederland
handig en makkelijk
Het product voldoet uitstekend als monitor/TV/HDMI scherm
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 221T1SB LCD Monitor with Digital TV tuner
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 221T1SB LCD Monitor with Digital TV tuner
Capsael
29/11/2020
España
Sonido espectacular e imagen muy bien
Compre de segunda mano y estoy sorprendido: trabajo en casa y uso como monitor y despues como tele. Funciona con mi PC sobre coneccion VGA y con mi Mac por cable mini-displayport a la entrada HDMI . Ambos muy bien aunque el VGA es un poco mas nitido. Y el sonido es una maravilla. No hace falta "cine en cas".
Voordelen
Sonido, entradas... recepcion de señal
Nadelen
de verdad: NADA
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 221T1SB LCD Monitor with Digital TV tuner
Datum gebruik 2019-11-29
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 221T1SB LCD Monitor with Digital TV tuner
Datum gebruik 2019-11-29