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Niet meer leverbaar
200V4QSBR/00
V Line
20 (49,6 cm (19,53") diag.)
De Philips MVA LED-monitor gebruikt de Advanced Multi-Domain Vertical Alignment-technologie waardoor u zeer hoge contrastverhoudingen krijgt voor extra levendige en heldere beelden. De monitor verwerkt standaardkantoortoepassingen zonder problemen, maar hij is vooral geschikt voor foto's, surfen op internet, films, games en veeleisende grafische toepassingen. Dankzij de geoptimaliseerde pixelbeheertechnologie ontstaat er een extra brede kijkhoek van 178/178 graden, zodat u geniet van scherpe beelden.
Beeldkwaliteit is belangrijk. Normale schermen leveren kwaliteit, maar u verwacht meer. Dit display beschikt over een geavanceerde Full HD-resolutie van 1920 x 1080. Full HD zorgt voor scherpe details met hoge helderheid, ongelofelijk contrast en realistische kleuren dus verwacht levensechte beelden.
SmartControl Lite is de nieuwste monitorbeheersoftware voor gebruikersinterfaces. Via de 3D-pictogrammen kunnen gebruikers de meeste monitorvariabelen met de muis afstellen, zoals kleur, helderheid, schermkalibratie, multimedia, ID-beheer enz.
4.0
van 5
1
Beoordeling
hidkees
06/12/2020
Nederland
Geverifieerde koper
Monitor van hoge kwaliteit.
De monitor heeft een mooi, haarscherp beeld. Er zijn geen defecte pixels. Hij staat wat scheef omdat de voet niet erg stevig is. De helderheid van het scherm stond erg hoog, maar deze kon met het menu gemakkelijk verlaagd worden. Het lukt mij echter niet het smartcontrast in te schakelen.
Voordelen
Scherp beeld.
Nadelen
Staat scheef; smartcontrast niet of moeilijk in te stellen.
Deze review is gemaakt voor 200V4QSBR LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
Deze review is gemaakt voor 200V4QSBR LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
SmartResponse-tijd is de optimale waarde van GtG- of GtG (BW)-tests.