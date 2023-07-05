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Niet meer leverbaar

BrillianceLCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

19S4LCB/00

5
| (2) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan
Duurzame productiviteit
De ergonomische Philips LED-bedrijfsmonitor bestaat voor 25% uit gerecycled materiaal en de PVC/BFR-vrije behuizing staat garant voor milieuvriendelijke productiviteit
Bekijk alle voordelen

dankzij energiezuinige en ergonomische LED-monitor

Duurzame productiviteit

  • S Line

  • 48,3 cm (19")

  • 1280 x 1024

LED-technologie zorgt voor natuurlijke kleuren

Witte LED's zijn Solid State-apparaten die sneller op volle sterkte licht geven, waardoor ze snel klaar zijn voor gebruik. LED's bevatten geen kwik en kunnen dus milieuvriendelijk worden weggegooid en gerecycled. Met LED's kan LCD-achtergrondverlichting makkelijker worden gedimd, waardoor de contrastverhouding super hoog is. Dankzij de consistente helderheid op het scherm leveren de LED's een fantastisch nauwkeurige kleurweergave.

SmartErgoBase maakt gebruiksvriendelijke, ergonomische aanpassingen mogelijk

SmartErgoBase maakt gebruiksvriendelijke, ergonomische aanpassingen mogelijk

De SmartErgoBase-monitorvoet biedt ergonomisch kijkcomfort en kabelbeheer. De voet kan in verschillende hoeken worden gedraaid en gekanteld voor maximaal comfort. De in hoogte verstelbare standaard zorgt voor een optimale kijkhoogte om de fysieke ongemakken van een lange werkdag te verminderen. Het kabelbeheersysteem voorkomt dat kabels in de knoop raken, zodat uw werkplek er netjes en professioneel uitziet.

Laag instelbare monitor voor maximaal leescomfort

Laag instelbare monitor voor maximaal leescomfort

De Philips-monitor kan dankzij de geavanceerde SmartErgoBase bijna tot bureauniveau worden verlaagd voor een comfortabele kijkhoek. Dit is ideaal als u een bril met bifocale, trifocale of progressieve lenzen draagt bij werkzaamheden op de computer. Bovendien kunnen gebruikers van verschillende lengten de hoek en hoogte van de monitor naar wens instellen, voor minder vermoeidheid en een betere ergonomie.

Technische specificaties

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Recensies

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5.0

van 5

2

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

4
3
2
1

05/07/2023

België

België

Perfect office scherm.

Ik heb er op kantoor zo eentje, en voor thuis tijdens m'n telewerk heb ik hetzelfde scherm. Het is erg goed voor de ogen, met redelijk grote letters. Ik werk er dus al enkele jaren elke dag mee, en ik kan er niet over klagen.

Voordelen

Goed scherm.

Nadelen

Geen ingebouwde luidspreker.

Deze review is gemaakt voor Brilliance 220S4LCB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

Deze review is gemaakt voor Brilliance 220S4LCB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

21/06/2013

België

België

Geverifieerde koper

uitstekende monitor, eenvoudig in gebruik en aanpasbaar aan mijn noden

Vermits ik vaak met Photoshop werk, is dit een verademing: mijn oude 15 inch monitor voldeed niet meer om het aanbrengen van fijne details, ook al omdat mijn zicht achteruit is gegaan. Ik kan nu werken op volledige schermgrootte.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Brilliance 241S4LCB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Brilliance 241S4LCB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

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Voorwaarden

  1. EPEAT Gold is alleen geldig waar Philips het product registreert. Ga naar www.epeat.net voor informatie over de registratiestatus in uw land.