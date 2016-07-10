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Niet meer leverbaar

BrillianceLCD-monitor met Ergo Base, USB, audio

19B1CS/00

4.5

| (2) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

Productiviteitsverhogende ergonomische bedrijfsmonitor

De energiezuinige bedrijfsmonitor 19B1 helpt u uw productiviteit te verbeteren met slimme kenmerken zoals SmartImage, naar voren gericht stereogeluid, een USB-poort en Ergo Base

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Productiviteitsverhogende ergonomische bedrijfsmonitor

  • 48 cm (19") B-line

  • 5:4-formaat

SmartImage: geoptimaliseerde, gebruiksvriendelijke weergave

SmartImage is een exclusieve, geavanceerde technologie van Philips die de inhoud van uw scherm analyseert voor optimale beeldprestaties. In de gebruiksvriendelijke interface kunt u verschillende modi selecteren, zoals Kantoor, Afbeelding, Entertainment, Economisch enz., zodat de weergave altijd optimaal is afgestemd op de toepassing die u gebruikt. Afhankelijk van uw keuze optimaliseert SmartImage op dynamische wijze het contrast, de kleurverzadiging en de scherpte van afbeeldingen en video's voor optimale weergaveprestaties; de modus Economisch biedt opzienbarende energiebesparingen. En dat alles in realtime en met één druk op de knop!

Energy Star, voor een efficiënt en laag energieverbruik

Energy Star is een energiebezuinigingsprogramma dat wordt gesponsord door het Amerikaanse Environmental Protection Agency en dat ook in vele andere landen wordt gebruikt. De Energy Star-certificering is een garantie dat u een product aanschaft dat voldoet aan de meest recente normen voor een efficiënt energieverbruik en dat bij elk gebruik energiezuinig werkt. Nieuwe Philips-monitoren zijn gecertificeerd voor de specificaties van Energy Star 5.0 en voldoen (ruimschoots) aan deze norm. Energy Star 5.0 vereist bijvoorbeeld minder dan 1 watt stroomverbruik in de slaapstand, terwijl Philips-monitoren minder dan 0,5 watt verbruiken. Ga voor meer informatie naar www.energystar.gov.

Hoogte-instelling van 70 mm voor de ideale zitpositie

De Compact Ergo Base is een gebruiksvriendelijke monitorvoet van Philips met kantel-, zwenk- en hoogteverstellingsfuncties waarmee iedere gebruiker de monitor kan verstellen voor een optimaal kijkcomfort en maximale efficiëntie.

Technische specificaties

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Recensies

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4.5

van 5

2

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

3
2
1

10/07/2016

España

España

excelente

Excelente imagen 1900*1200 coloresmuy reales y su cnectividad es muy buena dvi, vga y usb excelente.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Brilliance 240B1CS LCD monitor with Ergo base, USB, Audio

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Brilliance 240B1CS LCD monitor with Ergo base, USB, Audio

15/05/2012

Italia

Italia

Un ottimo prodotto nella sua categoria

Il monitor 240B1CS si presenta ben imballato e con tutta la necessaria dotazione di cavi (DVI, VGA, power cord e cavo audio). Il design esterno è molto gradevole. L'assemblaggio è ottimo e realizzato con buoni materiali plastici. I tasti funzione per le regolazioni sono posti sul lato frontali e quindi ben accessibili dall'utente. Il menu di regolazione è completo e offre tutte le regolazioni di colore per l'utente consumer. La qualità delle immagini fisse è buona; il comportamento nelle immagini in movimento è discreto. In definitiva un ottimo oggetto considerando soprattutto il suo prezzo e il target di utilizzo.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Brilliance 240B1CS LCD monitor with Ergo base, USB, Audio

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Brilliance 240B1CS LCD monitor with Ergo base, USB, Audio

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