Mijn vrouw en ik gebruiken dit scherm om Blu-ray's en DVD's af te spelen met een Philips Blu-ray speler. Het beeld dat wij hiermee verkrijgen is subliem. Het scherm is verder superlicht en dit was ook de reden, naast de HDMI-aansluiting om het aan te schaffen. Het geluid is verder ook prima bij het afspelen van een film. We hebben nooit het gevoel gehad dat de ingebouwde mini-luidsprekertjes onvoldoende zouden zijn. Wanneer we een film willen bekijken is het scherm en de Blu-ray-speler zo te voorschijn gehaald en op het salontafeltje geplaatst en evenzo na de film weer opgeruimd. Het scherm is ook ge sta-in-de-weg. Een nadeel is dat ik het scherm van geen kant gecalibreerd krijg op mijn computer. De gamma is op een of andere manier niet goed te krijgen. Er is ook verder geen ondersteuning bij. Het scherm lijkt verder ook wel hoekafhankelijk bij computergebruik en dit is verder bij het gebruik op de Blu-ray-speler verder niet van belang. Een minpuntje is dat het geluid niet op afstand te regelen is en verder lastig gaat.