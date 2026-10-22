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Niet meer leverbaar
190S1CB/00
Productiviteitsverhogende ergonomische monitor
De energiezuinige bedrijfsmonitor 190S1 verhoogt de productiviteit met slimme functies als SmartImage, SmartContrast, SmartControl en TrueVision
48 cm (19") S-line, breedbeeld
16:10-formaat
De Compact Ergo Base is een gebruiksvriendelijke monitorvoet van Philips met kantel-, zwenk- en hoogteverstellingsfuncties waarmee iedere gebruiker de monitor kan verstellen voor een optimaal kijkcomfort en maximale efficiëntie.
"Philips gebruikt duurzame, milieuvriendelijke materialen bij de monitorenserie. Alle plastic behuizingen, metalen chassisonderdelen en verpakkingsmaterialen zijn gemaakt van 100% recyclebaar materiaal. Voor bepaalde modellen gebruiken we tot wel 65% gerecycled plastic. Dankzij een strenge naleving van de RoHS-normen worden giftige stoffen, zoals lood, aanzienlijk verminderd of verwijderd. De hoeveelheid kwik in monitoren met CCFL-achtergrondverlichting is aanzienlijk verlaagd en geheel verwijderd uit monitoren met LED-achtergrondverlichting. Ga voor meer informatie naar de Philips-website http://www.asimpleswitch.com/global/.
Philips-monitoren met EPEAT Silver-certificering staan garant voor een optimale bescherming van gezondheid en milieu. Daarnaast zijn ze uiterst energiezuinig en bieden ze een lage emissie van klimaatveranderende broeikasgassen. Het EPEAT-programma helpt kopers bij het beoordelen, vergelijken en uitkiezen van monitoren op basis van 51 milieufactoren die zijn ontwikkeld in samenwerking met het Amerikaanse Environmental Protection Agency. EPEAT Silver is alleen geldig waar Philips het product registreert. Ga naar www.epeat.net voor informatie over de registratiestatus in uw land.
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