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Niet meer leverbaar
Stijlvolle, functionele monitor voor al uw computainment
Kijken wordt leuker dan ooit dankzij het stijlvolle ontwerp en allerlei slimme functies zoals SmartResponse en SmartImage. Of u nu games speelt of op het web surft, de 190C1 is de ideale keuze voor al uw computainment.
48 cm (19") C-line, breedbeeld
16:10-formaat
SmartResponse is een exclusieve overdrive-technologie van Philips die automatisch de responstijd aanpast voor toepassingen die snellere responstijden vereisen, zoals games en films. Met deze technologie worden beelden zonder trillingen, vertragingstijd of spookeffecten weergegeven.
Wilt u een plat LCD-scherm met het hoogste contrast en de levendigste beelden? De combinatie van geavanceerde digitale videoverwerking van Philips en de unieke technologie voor het dimmen en verbeteren van de achtergrondverlichting, zorgt voor levendige beelden. SmartContrast verhoogt het contrast met een uitstekend zwartniveau en een nauwkeurige weergave van donkere schaduwen en kleuren. Zo ontstaat een helder, levensecht beeld met een hoog contrast en levendige kleuren.
SmartImage is een exclusieve, geavanceerde technologie van Philips die de inhoud van uw scherm analyseert voor optimale beeldprestaties. In de gebruiksvriendelijke interface kunt u verschillende modi selecteren, zoals Kantoor, Afbeelding, Entertainment, Economisch enz., zodat de weergave altijd optimaal is afgestemd op de toepassing die u gebruikt. Afhankelijk van uw keuze optimaliseert SmartImage op dynamische wijze het contrast, de kleurverzadiging en de scherpte van afbeeldingen en video's voor optimale weergaveprestaties; de modus Economisch biedt opzienbarende energiebesparingen. En dat alles in realtime en met één druk op de knop!
4.8
van 5
4
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
Philip2
13/06/2013
Nederland
zeer goed apparaat
Heb deze tv na lang zoeken gekocht, en was alleen niet zeker van het geluid ivm de zeer dunne uitvoering. Dit valt echter 100% mee, en is zelfs goed te noemen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Brilliance 220C1SB LCD monitor with USB, 2ms
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Brilliance 220C1SB LCD monitor with USB, 2ms
jejj
13/06/2013
Nederland
zeer goed apparaat
Heb deze tv na lang zoeken gekocht, en was alleen niet zeker van het geluid ivm de zeer dunne uitvoering. Dit valt echter 100% mee, en is zelfs goed te noemen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Brilliance 220C1SB LCD monitor with USB, 2ms
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Brilliance 220C1SB LCD monitor with USB, 2ms
08/06/2020
España
genial
Ningún problema, calidad-precio inigualable, todo ventajas
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 190C1SB LCD monitor with USB, 2ms
Datum gebruik 2018-06-08
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 190C1SB LCD monitor with USB, 2ms
Datum gebruik 2018-06-08