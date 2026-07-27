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  • Productiviteitsverhogende ergonomische bedrijfsmonitor
  • Productiviteitsverhogende ergonomische bedrijfsmonitor
  • Productiviteitsverhogende ergonomische bedrijfsmonitor
  • Productiviteitsverhogende ergonomische bedrijfsmonitor

Niet meer leverbaar

BrillianceLCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

190BL1CB/00

Productiviteitsverhogende ergonomische bedrijfsmonitor
De energiezuinige bedrijfsmonitor 190BL1 helpt u uw productiviteit te verbeteren met slimme kenmerken zoals SmartImage, naar voren gericht stereogeluid, een USB-poort en Ergo Base
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Productiviteitsverhogende ergonomische bedrijfsmonitor

  • B Line

  • 48,3 cm (19")

  • 16:10-formaat

LED-technologie zorgt voor natuurlijke kleuren

Witte LED's zijn Solid State-apparaten die sneller op volle sterkte licht geven, waardoor ze snel klaar zijn voor gebruik. LED's bevatten geen kwik en kunnen dus milieuvriendelijk worden weggegooid en gerecycled. Met LED's kan LCD-achtergrondverlichting makkelijker worden gedimd, waardoor de contrastverhouding super hoog is. Dankzij de consistente helderheid op het scherm leveren de LED's een fantastisch nauwkeurige kleurweergave.

Hoogte-instelling van 70 mm voor de ideale zitpositie

De Compact Ergo Base is een gebruiksvriendelijke monitorvoet van Philips met kantel-, zwenk- en hoogteverstellingsfuncties waarmee iedere gebruiker de monitor kan verstellen voor een optimaal kijkcomfort en maximale efficiëntie.

Kantel- en zwenkfunctie voor de ideale kijkhoek

Door het kantel- en zwenkmechanisme beweegt de monitor onafhankelijk van de basis naar voor of achter.

Technische specificaties

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