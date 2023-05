Tijdens het eerste gebruik maakt uw robot een nauwkeurige plattegrond van uw vloeren. Met de HomeRun-app kunt u de robot vertellen welke ruimten u wilt schoonmaken en in welke volgorde. Als er gebieden of dingen zijn die u wilt vermijden, zoals kostbare voorwerpen of een kleed in een ruimte die u wilt dweilen, kunt u aangeven waar de robot niet heen moet gaan of welke plekken niet moeten worden gedweild.