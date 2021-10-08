Uw Product voorziet u van diensten voor het beheer, de bediening en het onderhoud van uw Product. Het Product kan lokaal of op afstand worden bediend met de Smart Shaver-app van Philips die op uw mobiele apparaat wordt geleverd (zoals een mobiele telefoon, tablet of ander verbonden apparaat). De Smart Shaver-app biedt ook andere functies waartoe u toegang hebt (de 'App'). Het Product en de in het Product geïntegreerde software (en updates daarvan) ('Productsoftware') en de App ('Appsoftware') worden gezamenlijk de 'Diensten' genoemd. Om de Diensten die u worden aangeboden door Philips Consumer Lifestyle B.V., High Tech Campus 52, 5656 AE Eindhoven, Nederland ('Philips') volledig te kunnen gebruiken, dient u: a. de App te downloaden; b. akkoord te gaan met de voorwaarden en bepalingen voor gebruik van de Diensten zoals hieronder beschreven (de 'Voorwaarden'); c. te bevestigen dat de App een formeel communicatiekanaal van Philips naar u toe is, bijvoorbeeld voor wijzigingen in de Services of Voorwaarden van deze Services (‘Formele communicatie’); d. te erkennen dat de Diensten afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van de infrastructuur/systeemvereisten en diensten van derden (zoals ISP, mobiele aanbieder, enzovoort), waarmee u of Philips een overeenkomst hebt/heeft.

e. de Diensten te activeren door het Product aan te sluiten zoals aangegeven in de instructies voor gebruik. Klantenservice: bij vragen of problemen met betrekking tot de Producten, de Diensten of deze Voorwaarden kunt u contact opnemen met de Klantenservice van Philips. Deze Voorwaarden zijn een bindende juridische overeenkomst en door gebruik te maken van de Services, gaat u akkoord met deze Voorwaarden. Het gebruik van de Services is onderhevig aan deze Voorwaarden.



Als u een gebruiker bent van deze Diensten in de Europese Unie, moet u er rekening mee houden dat de aanvullende voorwaarden in Bijlage I zijn opgenomen in deze Overeenkomst en er een intrinsiek onderdeel van vormen. Overzicht Uw aankoop van een Product valt onder de garantie van dat Product (‘Garantie’). Deze Garantie is een aanvulling op deze Voorwaarden en doet geen afbreuk aan de wettelijke rechten op garantie die u hebt als klant in het land waar u woont. Opschorting, ontbinding en beëindiging Deze Voorwaarden blijven onverminderd van kracht zolang u toegang hebt tot of gebruikmaakt van de Services, of tot deze worden beëindigd in overeenstemming met de bepalingen van deze Voorwaarden. Philips kan op elk gewenst moment (a) uw rechten voor toegang tot of gebruik van de Services opschorten of beëindigen, of (b) deze Voorwaarden ten opzichte van u eenzijdig opzeggen indien Philips in goede trouw gelooft dat u bij het gebruik van de Services deze Voorwaarden hebt geschonden. Bij beëindiging bent u niet meer geautoriseerd voor toegang tot of gebruik van de Services. Philips behoudt zich het recht voor om de Services of een onderdeel ervan te allen tijde te wijzigen, op te schorten of te staken, met of zonder voorafgaande kennisgeving. U gaat ermee akkoord dat Philips niet aansprakelijk is ten opzichte van u of van derden voor de uitoefening van het bovengenoemde recht. Account en (de)activering (a) U kunt alleen een Account maken en de Services gebruiken als u deze Voorwaarden en toepasselijke wetten accepteert en naleeft. Elke vorm van gebruik van of toegang tot de Diensten door personen onder de leeftijd van 16 jaar is ten strengste verboden en een schending van deze Voorwaarden. (b) U stemt ermee in om: (i) alle contactgegevens en andere gegevens waar Philips om vraagt nauwkeurig op te geven, en Philips direct van elke wijziging in de gegevens op de hoogte te stellen; (ii) vertrouwelijk met de aanmeldgegevens voor uw Account om te gaan.

Toegang en gebruik Philips verleent u een niet-overdraagbaar, niet-exclusief recht (zonder het recht op sublicentie) om toegang te verkrijgen tot en gebruik te maken van de Diensten door het installeren en gebruiken van de App op uw mobiele apparaten (of u nu de eigenaar bent of een andere persoon), en op basis van de Voorwaarden. Software-updates Wij zorgen voor de noodzakelijke updates gedurende een redelijkerwijs te verwachten periode en voor ten minste de duur van de garantie van het product. Wij kunnen elke dienst bijwerken of wijzigen en kunnen dit op afstand doen zonder u daarvan op de hoogte te stellen. Wanneer als gevolg van een actie of inactiviteit van uw kant updates niet binnen een redelijke tijd na beschikbaarheidstelling worden geïnstalleerd, zijn we niet aansprakelijk voor enige beperking van de diensten als gevolg hiervan. Updates of wijzigingen zijn onderhevig aan deze (of een nieuwere versie van de) voorwaarden. Automatische software-updates Philips kan de Productsoftware voor de Diensten bijwerken en wijzigen, en kan dit op afstand doen zonder u daarvan op de hoogte te stellen. Updates of wijzigingen vallen ook onder deze (of een nieuwere versie van de) Voorwaarden. Philips mag de Appsoftware wijzigen, in welk geval u een melding ontvangt. Bepaalde beperkingen U stemt ermee in om (a) de Diensten niet te gebruiken in strijd met enig(e) wet, regelgeving of gerechtelijk bevel, of voor enig onwettig doel of misbruik; (b) de Diensten alleen te gebruiken zoals Philips ze heeft bedoeld; (c) de Diensten niet te gebruiken op een manier die schadelijk kan zijn voor Philips, zijn dienstverleners of een derde; (d) geen deel van de Diensten verder te publiceren, te vermenigvuldigen, te distribueren of er reverse-engineering op toe te passen, en (e) u te zullen houden aan andere redelijke eisen of beperkingen die u door Philips worden verzocht of opgelegd. Jailbreak apparaten Deze app is niet bedoeld voor gebruik op apparaten waarvan het besturingssysteem niet meer overeenkomt met de standaard ('Jailbreak apparaten'). U gaat ermee akkoord dat u niet probeert om de app te installeren of te gebruiken op een jailbreak apparaat. Iedere poging om de app te installeren of te gebruiken op een jailbreak apparaat is in strijd met deze voorwaarden en kan resulteren in het stopzetten van uw account, zonder restitutie, naar eigen inzicht van Philips. Philips is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het gebruik van de app op jailbreak apparaten. Open source

De Productsoftware en/of Appsoftware kan onderdelen bevatten die onderhevig zijn aan een opensourcelicentie in plaats van aan deze Gebruiksvoorwaarden. Meer informatie over de Appsoftware vindt u in de sectie Info van de App. In de handleiding van uw product vindt u meer informatie over de Productsoftware. Elke broncode die moet worden aangeboden overeenkomstig de toepasselijke opensourcelicenties wordt op aanvraag geleverd. Neem in het Engels contact op met [email protected] en hou de productidentificatie bij de hand om de broncode of andere informatie op te vragen. Kosten en upgrades tegen betaling Philips biedt u gratis toegang tot de Services. Philips kan wel aanvullende Services tegen betaling aanbieden (‘Upgrades tegen betaling’). Philips zal u informeren of een Service in de toekomst gratis wordt aangeboden. In dat geval kunt u het gebruik van de geboden Services gratis voortzetten, indien van toepassing, kiezen voor de upgrade tegen betaling van het vereiste bedrag, of uw gebruik van de Services beëindigen.

Gebruikersinhoud U kunt content creëren in of uploaden via de Services (‘Gebruikersinhoud’). U kunt beslissen wat u publiekelijk wilt delen. Wij willen graag dat u en anderen genieten van onze Services. Wij verzoeken u daarom vriendelijk de Services niet te gebruiken op een wijze die algemeen wordt beschouwd als ongepast (zoals obsceen, in strijd met wet- en regelgeving, beledigend, discriminerend of in strijd met de rechten van anderen).Gebruikersinhoud wordt niet geleverd door Philips en wij onderschrijven geen opinies, aanbevelingen of adviezen die hierin worden weergegeven. Als u content deelt, mogen wij deze ook gebruiken voor onze eigen doeleinden, met inbegrip van commerciële doeleinden. Als u dat liever niet hebt, moet u voorzichtig zijn met wat u deelt. Derde partijen en betaling aan derden Het is mogelijk dat wanneer u de Diensten gebruikt, u ook gebruikmaakt van een dienst, een stukje software downloadt of goederen koopt die worden geleverd door een derde partij. Voor deze diensten en producten van derden gelden wellicht andere regels en beperkingen dan deze Voorwaarden. Ook deze regels dient u te respecteren.

U erkent dat u verantwoordelijk bent voor alle kosten die derden in rekening brengen, zoals uw ISP en mobiele aanbieder, die de specifieke vereisten leveren waardoor u de Diensten kunt gebruiken. Eigendom en intellectueel eigendom Philips is eigenaar van de auteursrechten, handelsmerken, servicemerken en de bedrijfsstijlrechten op al het materiaal en alle inhoud van de Services. Het reproduceren, wijzigen, maken van afgeleide producten, weergeven, van een kader voorzien, uitvoeren, publiceren, distribueren, verspreiden, verzenden, uitzenden of in roulatie brengen voor/aan derden (inclusief het weergeven of distribueren van het materiaal met behulp van een website van derden) van dit materiaal of deze inhoud is u niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Philips. U mag de Services alleen gebruiken voor hun beoogde doel. Philips behoudt zich verder alle rechten voor die niet uitdrukkelijk worden vermeld in deze Voorwaarden. Indien u een opmerking, suggestie of ander materiaal ('Feedback') opstuurt naar Philips met betrekking tot de Services (met uitzondering van onwettige inhoud), wordt deze Feedback eigendom van Philips. U erkent dat wij het recht hebben dergelijke Feedback op elke gewenste manier en zonder beperking te gebruiken en te implementeren, zonder enige verplichting tot vertrouwelijkheid, toekenning of compensatie jegens u, of verleent Philips een licentie de Feedback te gebruiken zonder beperkingen voor zover het voorgaande ineffectief wordt geacht. Uitsluiting van garantie Ons doel is om u een geweldige service-ervaring te bieden. BEDENK WEL DAT WIJ DE SERVICES ALLEEN AAN U KUNNEN VERLENEN ‘AS IS’ (ZOALS ZE ZIJN). DE TIJDIGHEID EN RESULTATEN VAN DE SERVICES WORDEN NIET GEGARANDEERD. Dat komt onder meer door het feit dat de beschikbaarheid van de Services mede afhankelijk is van externe omstandigheden, zoals uw computer, mobiele apparaat, de bekabeling in uw huis, Wi-Fi-netwerk, uw internetprovider en mobiele aanbieder die buiten de invloed van Philips vallen. Philips kan met betrekking tot de Services dan ook geen garanties bieden wat betreft de beschikbaarheid, uptime, accuraatheid van resultaten, accuraatheid van gegevens, opslag van gegevens, toegankelijkheid in alle landen, betrouwbaarheid van alle resulterende meldingen, enige specifieke besparingen of andere financiële voordelen. Aansprakelijkheidsbeperking Hoeveel vertrouwen wij ook hebben in onze Services, er bestaat altijd de mogelijkheid dat dingen niet werken zoals ze zouden moeten doen. In het betreurenswaardige geval dat de Services niet werken of er content verloren gaat, bieden wij u bij voorbaat onze verontschuldigingen aan. Wij begrijpen dat dit vervelend en lastig is. Helaas kunnen wij, voor zover maximaal is toegestaan op grond van toepasselijk recht, geen aansprakelijkheid accepteren voor enige schade die voortvloeit uit uw gebruik van de Services. IN GEEN ENKEL GEVAL ZIJN WIJ AANSPRAKELIJK VOOR BEDRAGEN DIE DE BETAALDE KOSTEN MET BETREKKING TOT DE SERVICES OVERSCHRIJDEN. Formele communicatie

Wij werken deze Voorwaarden van tijd tot tijd bij. In dat geval doen wij dit via officiële communicatie. Als wij een ingrijpende wijziging in de belangrijke punten van deze Voorwaarden aanbrengen (substantiële wijziging), wijzen wij u mogelijk via een meer opvallende manier op die wijzigingen. Zo kunnen wij de nieuwe of herziene onderdelen in deze Voorwaarden bijvoorbeeld tijdelijk markeren, tijdelijk een opvallende melding in de App, of tijdelijk het woord ‘Updated’ toevoegen aan hypertext-links die naar deze Voorwaarden wijzen. In sommige gevallen kunnen wij u ook een e-mailbericht of andere communicatie sturen over de wijzigingen en de keuzes die u hebt, of acties die u kunt ondernemen voordat ze van kracht worden. Als u na dergelijke waarschuwingen of meldingen geen actie onderneemt of de Services blijft gebruiken of als u akkoord gaat met wijzigingen waarvoor wij uw voorafgaande instemming nodig hebben, geeft u ons daarmee te kennen dat u die wijzigingen accepteert. Toepasselijk recht Voor zover wettelijk is toegestaan, is op deze gebruiksvoorwaarden het Nederlands recht van toepassing, zonder inachtneming van diens collisiebepalingen.

Uw wettelijke rechten volgens de bescherming van consumenten in uw land van verblijf blijven bij deze rechtskeuze onverminderd van kracht.

De partijen komen hierbij overeen dat het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken niet van toepassing is op deze Voorwaarden. Ten slotte: Ten slotte: u verklaart en garandeert dat (i) u zich niet bevindt in een land waarvoor door de regering van de VS een embargo is ingesteld vanwege 'terrorisme-ondersteunende activiteiten'; en (ii) dat u niet wordt vermeld op enige lijst van de regering van de VS met verboden of beperkte partijen. Ook geeft u de store waar u de App hebt gekocht onherroepelijk het recht (waarvan wordt aangenomen dat dit recht is geaccepteerd) om als andere begunstigde toe te zien op de naleving van deze voorwaarden. U gaat ermee akkoord de Services, het Product, de Productsoftware, de App en/of de Appsoftware niet zonder exportvergunning of geldige ontheffing direct of indirect te exporteren of opnieuw te exporteren naar landen waarvoor de Export Administration Act (wet op de exportadministratie) van de Verenigde Staten of andere wet- of regelgeving een dergelijke vergunning of ontheffing vereist.

BIJLAGE I

AANVULLENDE VOORWAARDEN DIE GELDEN VOOR GEBRUIKERS VAN DE DIENSTEN IN DE EUROPESE UNIE

Voor zover Verordening (EU) 2023/2854 (de 'EU Dataverordening') geldt voor de Partijen met betrekking tot de Diensten, en de Diensten of een deel ervan kwalificeert als een Verbonden product en/of een Gerelateerde dienst in het kader van de EU Dataverordening, zijn de volgende voorwaarden van toepassing.



Definities

Termen met een hoofdletter die in deze clausule worden gebruikt (bijvoorbeeld Gegevenshouder, Gebruiker, Verbonden product, Gerelateerde dienst, Productgegevens, Gegevens die door een gerelateerde dienst zijn gegenereerd) hebben de betekenis die eraan wordt gegeven in de EU Dataverordening.



Rol van de partijen

Philips treedt op als de Gegevenshouder van het betreffende Verbonden product en/of de Gerelateerde dienst.



Als u een gebruiker van de App bent, bent u voor de toepassing van deze Voorwaarden gekwalificeerd als gebruiker in het kader van de EU Dataverordening en hebt u het recht van inzage in de Productgegevens en/of Gegevens die door een gerelateerde dienst zijn gegenereerd, indien relevant.



Voor meer informatie over de informatiecategorieën die worden gekwalificeerd als Productgegevens en/of Gegevens die door een gerelateerde dienst zijn gegenereerd en die van toepassing zijn op deze Diensten, verwijzen wij u naar de documentatie die door Philips wordt verstrekt in verband met de Diensten.



Inzage in gegevens

Indien u nog niet direct inzage hebt in uw Productgegevens en/of Gegevens die door een gerelateerde dienst zijn gegenereerd, kunt u op grond van deze Overeenkomst verzoeken om inzage in specifieke Productgegevens of Gegevens die door een gerelateerde dienst zijn gegenereerd. Een dergelijk verzoek moet schriftelijk worden ingediend en moet het volgende bevatten: (i) de rechtsgrondslag en reden voor het verzoek, en (ii) voldoende informatie om Philips in staat te stellen de identiteit van de Gebruiker te verifiëren met betrekking tot het betreffende Verbonden product of de betreffende Verbonden dienst.



Voorwaarden en beperkingen met betrekking tot het openbaar maken van gegevens

Indien een rechtsgeldig verzoek om inzage van gegevens wordt ingediend, kan Philips, naar eigen goeddunken, in een van de volgende gevallen het verzoek weigeren of een reeds lopende uitwisseling van gegevens (indien hiervan sprake is) opschorten:



a. Inzake persoonsgegevens: i) de gevraagde gegevens bevatten persoonsgegevens, en ii) de Gebruiker is niet de betrokkene en iii) Philips heeft vastgesteld dat er geen geldige rechtsgrondslagen zijn in het kader van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming om de persoonsgegevens beschikbaar te stellen.



b. Inzake bescherming van bedrijfsgeheimen: i) Philips is van oordeel dat de gevraagde gegevens binnen de toepasselijke wetgeving kunnen worden aangemerkt als een bedrijfsgeheim, en ii) van de openbaarmaking van de gegevens kan redelijkerwijs worden verwacht dat dit ernstige economische schade zal toebrengen aan Philips of aan een derde houder van een bedrijfsgeheim; iii) de Partijen zijn, ondanks inspanningen te goeder trouw, niet in staat overeenstemming te bereiken over adequate technische en organisatorische beschermingsmaatregelen.



Als Philips instemt met de openbaarmaking van productgegevens of Gegevens die door een gerelateerde dienst zijn gegenereerd die persoonsgegevens of handelsgeheimen bevatten, zulks in aanvulling op eventuele voorwaarden die in een afzonderlijke overeenkomst zijn vastgelegd, zal de Gebruiker: i) passende wettelijke, technische en organisatorische maatregelen implementeren en handhaven om de vertrouwelijkheid, integriteit en rechtmatige verwerking van dergelijke gegevens te waarborgen; ii) zich onthouden van het verstrekken van dergelijke gegevens aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Philips; iii) volledig aansprakelijk blijven voor ongeoorloofd gebruik, openbaarmaking of inbreuk; iv) geen technische beschermingsmaatregelen van Philips wijzigen, uitschakelen of omzeilen.



Als Philips instemt met de openbaarmaking van productgegevens of Gegevens die door een gerelateerde dienst zijn gegenereerd, mag de Gebruiker deze gegevens uitsluitend gebruiken voor wettige doeleinden en in overeenstemming met deze Overeenkomst. De gebruiker stemt er uitdrukkelijk mee in om: i) de gegevens niet te gebruiken voor de ontwikkeling, of het ondersteunen van de ontwikkeling, van producten of diensten die concurreren met de producten of diensten van Philips, en ook de gegevens niet om deze reden te delen met een derde partij; ii) de gegevens niet te gebruiken om inzicht te krijgen in de economische situatie, activa en productiemethoden van Philips; iii) geen misbruik te maken van kwetsbaarheden of hiaten in de infrastructuur van Philips om ongeoorloofde toegang tot gegevens te verkrijgen; iv) de gegevens niet te delen met derden die een substantiële controle hebben over de toegang tot digitale markten of platforms; v) de gegevens niet te gebruiken op een manier die in strijd is met de toepasselijke wettelijke of reglementaire verplichtingen.



Gebruik van gegevens

De gebruiker machtigt Philips en zijn gelieerde ondernemingen hierbij om alle direct beschikbare Productgegevens of Gegevens die door een gerelateerde dienst zijn gegenereerd te gebruiken voor de volgende doeleinden:

a. het uitvoeren van een overeenkomst met de Gebruiker of het uitvoeren van activiteiten in verband met een dergelijke Overeenkomst;

b. het bieden van ondersteuning (zoals onderhoud, probleemoplossing), garantie, waarborgen of soortgelijke diensten of het beoordelen van claims van de Gebruiker of derden (bijvoorbeeld met betrekking tot storingen) in verband met de Diensten;

c. het bewaken en onderhouden van de werking, veiligheid en beveiliging van het product, de dienst en/of het intellectueel eigendom ervan en het waarborgen van kwaliteitscontrole;

d. het voldoen aan de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van de verplichtingen die op grond van product- en branchepecifieke voorschriften en normen aan Philips in zijn hoedanigheid van fabrikant van het product worden opgelegd;

e. het verbeteren van de werking van producten of diensten die door Philips worden aangeboden;

f. het ontwikkelen van nieuwe producten of diensten, waaronder AI-oplossingen (Artificial Intelligence), ontwikkeld door Philips, door derden die handelen namens Philips, of in samenwerking met andere partijen, of via ondernemingen voor speciale doeleinden (zoals joint ventures);

g. het valideren van de werking van producten of diensten en het onderbouwen van technische claims of marketingclaims;

h. het genereren van geanonimiseerde of samengestelde gegevens of het creëren van afgeleide gegevens, voor elk rechtmatig doel (inclusief het beschikbaar stellen van dergelijke gegevens aan derden);

i. het delen van deze gegevens met derden, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: i) de derde partij gebruikt de gegevens uitsluitend om Philips te ondersteunen bij het uitvoeren van de hierboven genoemde doeleinden, of om deze doeleinden samen met Philips na te streven; en ii) Philips sluit bindende contracten af die de derde partij verplichten om: de gegevens alleen te gebruiken voor de overeengekomen doeleinden, de gegevens te beschermen met passende technische en organisatorische waarborgen en de gegevens niet verder te delen. Philips kan voor het realiseren van de hierboven vermelde overeengekomen doeleinden altijd gebruik maken van serviceproviders voor het leveren van diensten zoals cloud computing, hosting of vergelijkbare diensten.

Philips verplicht zich om voor de gegevens passende beschermingsmaatregelen toe te passen welke onder de gegeven omstandigheden redelijk en billijk zijn, rekening houdend met de stand van de wetenschap en de technologie, evenals de kosten die aan dergelijke beschermingsmaatregelen zijn verbonden.