      Klokradio

      TAR3305/12

      Helemaal klaar voor een nieuwe dag

      Houd het eenvoudig met deze digitale FM-klokradio. Dankzij de uitgebreide voorinstellingen kunt u met gemak tussen zenders schakelen. U kunt de wekker ook zo instellen dat u wakker wordt met geleidelijk toenemend radiovolume. Wilt u uitslapen? Druk dan gewoon op de sluimerknop.

      Helemaal klaar voor een nieuwe dag

      • Digitale FM-tuner
      • Dubbel alarm

      Digitale FM-radio

      De FM-tuner biedt heldere ontvangst en u kunt maximaal 10 voorkeuzezenders instellen voor uw favorieten. Op het display wordt de tijd duidelijk weergegeven.

      Sleeptimer. Val in slaap terwijl u naar de radio luistert

      Val heerlijk in slaap terwijl uw favoriete zender op de achtergrond aan staat. U kunt de sleeptimer van de klok zo instellen dat de radio maximaal 2 uur doorspeelt. Nadat de ingestelde tijd is verstreken, gaat de radio uit.

      Dubbel alarm. Eén klok, twee wekkers

      Met de dubbele alarmfunctie kunt u twee verschillende alarmen instellen. Met de Gentle Wake-functie wordt het radiovolume geleidelijk verhoogd, zodat u rustig wakker kunt worden.

      Batterij als back-up voor als de stroom uitvalt

      Deze wekker heeft een batterij als back-up. Als er een stroomstoring is, hoeft u de klok niet te resetten en blijven uw alarminstellingen bewaard.

      Technische specificaties

      • Geluid

        Uitgangsvermogen (RMS)
        200 mW
        Geluidssysteem
        Mono

      • Luidsprekers

        Diameter driver met volledig bereik
        2 inch
        Aantal drivers met volledig bereik
        1

      • Connectiviteit

        Bluetooth
        Nee
        Audio in
        Nee

      • Tuner/ontvangst/transmissie

        Antenne
        FM-antenne
        Tunerbereik
        FM
        Aantal vooraf ingestelde zenders
        10
        RDS
        Nee
        FM-frequentiebereik
        87,5 - 108  MHz

      • Vermogen

        Stroomverbruik in stand-bystand
        <1 W
        Voedingstype
        DC-invoer
        Back-upbatterij
        2 x AAA (niet meegeleverd)
        AC-ingangsvermogen
        100 - 240 V, 50/60 Hz
        Stroomverbruik in werking
        <3 W

      • Afmetingen van de verpakking

        Hoogte
        17  cm
        Verpakkingstype
        Doos
        Type schap
        Leggen
        Breedte
        13.6  cm
        Diepte
        6  cm
        Aantal producten
        1
        Brutogewicht
        0.349  kg
        Nettogewicht
        0.204  kg
        Gewicht van de verpakking
        0.145  kg

      • Afmetingen van het product

        Hoogte
        5.4  cm
        Breedte
        13.1  cm
        Diepte
        13.1  cm
        Gewicht
        0.203  kg

      • Accessoires

        Meegeleverde accessoires
        • Garantiecertificaat
        • Snelstartgids
        • Wisselstroomadapter

      • Alarm

        Alarmbron
        • FM-radio
        • Zoemer
        Aantal alarmen
        2
        Sleeptimer
        15/ 30/ 60/ 90/ 120 min.
        Snooze (alarm herhalen)
        Ja, 9 min

      • Klok

        Display
        LED
        Type
        Digitaal

      Wat zit er in de doos?

      Andere items in de doos

      • Garantiecertificaat
      • Snelstartgids
