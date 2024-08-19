Andere items in de doos
- Garantiecertificaat
- Snelstartgids
TAR3305/12
Helemaal klaar voor een nieuwe dag
Houd het eenvoudig met deze digitale FM-klokradio. Dankzij de uitgebreide voorinstellingen kunt u met gemak tussen zenders schakelen. U kunt de wekker ook zo instellen dat u wakker wordt met geleidelijk toenemend radiovolume. Wilt u uitslapen? Druk dan gewoon op de sluimerknop.Bekijk alle voordelen
Klokradio
De FM-tuner biedt heldere ontvangst en u kunt maximaal 10 voorkeuzezenders instellen voor uw favorieten. Op het display wordt de tijd duidelijk weergegeven.
Val heerlijk in slaap terwijl uw favoriete zender op de achtergrond aan staat. U kunt de sleeptimer van de klok zo instellen dat de radio maximaal 2 uur doorspeelt. Nadat de ingestelde tijd is verstreken, gaat de radio uit.
Met de dubbele alarmfunctie kunt u twee verschillende alarmen instellen. Met de Gentle Wake-functie wordt het radiovolume geleidelijk verhoogd, zodat u rustig wakker kunt worden.
Deze wekker heeft een batterij als back-up. Als er een stroomstoring is, hoeft u de klok niet te resetten en blijven uw alarminstellingen bewaard.
