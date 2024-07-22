Andere items in de doos
- AC-netsnoer
- Snelstartgids
- Garantiecertificaat
TAR2509/10
Een echte klassieker
Dol op radio? Van de keuken tot de garage en de tuin, deze draagbare analoge FM/AM-radio speelt altijd uw favoriete zenders af. Hij klinkt geweldig, werkt op netstroom of batterij en heeft een handige LED-indicator zodat u weet wanneer hij perfect is afgesteld.Bekijk alle voordelen
Draagbare FM/AM-radio
Met analoge afstemming vindt u eenvoudig de gewenste zenders op deze draagbare FM/AM-radio. Draai aan het wiel aan de zijkant van de radio en het grote, heldere venster geeft aan op welke frequentie er is afgestemd. Als het signaal sterk is, gaat er een LED-indicator branden.
Haal het meeste uit uw muziek met de muziekmodus. Schakel over naar de nieuwsmodus wanneer u naar het nieuws of uw favoriete radiosoap of panelshow luistert. Waar u ook van houdt, de luidspreker van 9 cm zorgt voor een goed, helder geluid.
Op deze radio hoeft u nooit meer naar de volumeregeling te zoeken! Naast de grote volumeknop beschikt de radio over schakelaars aan de bovenkant waarmee u kunt schakelen tussen FM/AM-signalen en geluidsmodi. Er is ook een koptelefoonaansluiting voor privé luisteren.
Waar u ook graag luistert, deze radio kunt u overal mee naartoe nemen. Steek de stekker van de radio in een stopcontact of plaats twee D-batterijen en ga naar buiten. Deze radio is de perfecte metgezel bij een glas wijn op het balkon of een picknick in de achtertuin.
Geluid
Luidsprekers
Connectiviteit
Tuner/ontvangst/transmissie
Vermogen
Afmetingen van de verpakking
Afmetingen van het product
Accessoires
Alarm
