      Draagbare FM/AM-radio

      TAR2509/10

      Algemene waardering / 5
      Een echte klassieker

      Dol op radio? Van de keuken tot de garage en de tuin, deze draagbare analoge FM/AM-radio speelt altijd uw favoriete zenders af. Hij klinkt geweldig, werkt op netstroom of batterij en heeft een handige LED-indicator zodat u weet wanneer hij perfect is afgesteld.

      Draagbare FM/AM-radio
      Draagbare FM/AM-radio

      Een echte klassieker

      • FM/AM
      • Analoog
      • Netspanning of batterijstroom
      Klassiek ontwerp, goede ontvangst, eenvoudig afstemmen

      Klassiek ontwerp, goede ontvangst, eenvoudig afstemmen

      Met analoge afstemming vindt u eenvoudig de gewenste zenders op deze draagbare FM/AM-radio. Draai aan het wiel aan de zijkant van de radio en het grote, heldere venster geeft aan op welke frequentie er is afgestemd. Als het signaal sterk is, gaat er een LED-indicator branden.

      Toonregeling en schakelen tussen de nieuws- en muziekmodus

      Toonregeling en schakelen tussen de nieuws- en muziekmodus

      Haal het meeste uit uw muziek met de muziekmodus. Schakel over naar de nieuwsmodus wanneer u naar het nieuws of uw favoriete radiosoap of panelshow luistert. Waar u ook van houdt, de luidspreker van 9 cm zorgt voor een goed, helder geluid.

      Eenvoudige bediening en een grote volumeknop

      Eenvoudige bediening en een grote volumeknop

      Op deze radio hoeft u nooit meer naar de volumeregeling te zoeken! Naast de grote volumeknop beschikt de radio over schakelaars aan de bovenkant waarmee u kunt schakelen tussen FM/AM-signalen en geluidsmodi. Er is ook een koptelefoonaansluiting voor privé luisteren.

      Zet hem overal neer

      Waar u ook graag luistert, deze radio kunt u overal mee naartoe nemen. Steek de stekker van de radio in een stopcontact of plaats twee D-batterijen en ga naar buiten. Deze radio is de perfecte metgezel bij een glas wijn op het balkon of een picknick in de achtertuin.

      Technische specificaties

      • Geluid

        Uitgangsvermogen (RMS)
        300 mW
        Geluidssysteem
        Mono
        Geluidsverbetering
        toonregeling
        Volumeregeling
        Draaiwieltje (analoog)

      • Luidsprekers

        Diameter driver met volledig bereik
        3,5 inch
        Aantal drivers met volledig bereik
        1

      • Connectiviteit

        Bluetooth
        Nee
        Audio/video-uitgang
        Hoofdtelefoon (3,5 mm)
        Audio in
        Nee

      • Tuner/ontvangst/transmissie

        Tunerbereik
        • FM
        • AM
        RDS
        Nee

      • Vermogen

        Batterijtype
        D-batterijen (LR20)
        Batterijvoltage
        1.5  volt
        Stroomvoorziening
        • 220-240 V
        • 50/60 Hz
        Aantal batterijen
        2

      • Afmetingen van de verpakking

        Hoogte
        19.3  cm
        Verpakkingstype
        Doos
        Type schap
        Leggen
        Breedte
        29  cm
        Diepte
        9.3  cm
        Aantal producten
        1
        Brutogewicht
        1.1  kg
        Nettogewicht
        0.885  kg
        Gewicht van de verpakking
        0.215  kg

      • Afmetingen van het product

        Hoogte
        14.95  cm
        Breedte
        21  cm
        Diepte
        6.63  cm
        Gewicht
        0.668  kg

      • Accessoires

        Meegeleverde accessoires
        • AC-netsnoer
        • Snelstartgids
        • Garantiecertificaat

      • Alarm

        Aantal alarmen
        Nee
        Snooze (alarm herhalen)
        Nee

      Wat zit er in de doos?

      Andere items in de doos

      • AC-netsnoer
      • Snelstartgids
      • Garantiecertificaat
      Ondersteuning voor dit product

      Bekijk producttips, veelgestelde vragen, gebruiksaanwijzingen en informatie over veiligheid en naleving.

